Sonbahar ruhunu yakalamak isteyenler için kahvenin yanında eşlik edecek kitaplar

Kimi zaman hafif bir romanla kendimizi hikayelerin akışına bırakmak kimi zaman ise ilham veren satırlarla düşünce dünyamızı beslemek sonbaharı çok daha özel kılıyor. Mevsimin ruhunu yakalamak isteyenler için seçtiğimiz kitaplarsa kahveyle birleştiğinde hem zihne hem de kalbe dokunan eşsiz bir deneyim sunuyor. Şimdi gelin, bu mevsimin sıcak kahve kokusuna ve melankolik atmosferine en çok yakışacak kitaplara birlikte göz atalım.

1. Haldun Taner | Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu

Türk edebiyatında hikaye anlatıcılığının en güzel örneklerinden biri olan Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu, içinde yer alan dokuz öyküyle gündelik hayattan kesitleri esprili, kıvrak ve ince bir mizahla aktarıyor. Taner, kimi zaman sıradan bir karakterin yaşadığı küçük olaylardan büyük anlamlar çıkarıyor kimi zaman da okuru gülümsetirken düşündürüyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kısa öykülerden oluşuyor, anlatımı ve mizahı müthiş. Benim favori öyküm "Konçinalar" oldu. Kitaba adını veren öykü de çok güzel, 1950'lerin o şirin ve renkli mahalle hayatını, kültürel zenginliği ile anlatıyor. Mutlaka okuyun.”

“Bence sırf Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu öyküsü için bile okumaya değer, hem çok keyifli hem çok zeki hem de kullandığı dil açısından çok leziz bir okuma deneyimi veriyor Haldun Taner. Bazıları öykü bile değil anı kıvamında. Ben derim ki mutlaka Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu öyküsünü okuyun.”

2. Kazuo Ishiguro | Beni Asla Bırakma

Kitapta Hailsham adlı yatılı okulda büyüyen öğrencilerin hayatları, dışarıdan bakıldığında sıradan görünse de aslında derin bir sırla örülü. Onlar ne geçmişlerini hatırlıyor ne de dış dünyayla bağ kurabiliyorlar; her şey gözetmenlerin onlara çizdiği sınırlar içinde yaşanıyor. Roman ilerledikçe, "özel oldukları" söylenen bu çocukların aslında nasıl bir gerçeğin parçası olduğunu öğreniyoruz. Beni Asla Bırakma, hüzünlü ama bir o kadar da sarsıcı bir hikaye.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu kitabı okumayı düşünüyorsanız öncesinde herhangi bir inceleme okumamanız veya hakkında herhangi bir konuşma dinlememeniz çok önemli. Kitabı okumadan önce ne hakkında olduğunu bilmiyordum -ve tanıtım yazısı size çok farklı bir izlenim veriyor- ve bu yüzden hem sürükleyici hem de açıklayıcı bu hikayeye kolayca kapıldım.”

“İyi bir kitabın bir duyguyu, mutluluğu, üzüntüyü, öfkeyi vb. ilettiğine inanıyorum. Belirli bir kitabı okuduktan sonra hiçbir şey hissetmiyorsam buna değdiğini düşünmüyorum. Ve bu kitap kesinlikle bana bir şeyler hissettirdi. Ne? Kelimelerle ifade edemiyorum. Nedenini bilmiyorum ama bu kitabı gerçekten beğendim. Daha önce okuduğum her şeyden oldukça farklı.”

3. Fernando Pessoa | Huzursuzluğun Kitabı

Pessoa’nın bu eseri, tek bir hikayeden çok, hayata farklı açılardan bakan bir iç sesin güncesi gibi okunuyor. Kitabın ana karakteri Bernardo Soares, hayallerle gerçeklik arasındaki ince çizgide gidip geliyor; okuru da bu huzursuz ama büyüleyici yolculuğa dahil ediyor. Pessoa’nın kırık aynalardan oluşan dünyası, her sayfada başka bir yüzünü gösteriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kitap iki yüzden fazla günlük girişinden oluşuyor. Ancak bu özel bir günlük. Girişler nadiren işten, diğer insanlarla etkileşimlerden, gün içinde olup bitenlerden bahsediyor. Pessoa masasına oturdu ve sadece düşündüklerini yazdı. Düşünce akışları genellikle parçalıdır ve bu kitap da öyle. Her sayı, yazar o fikrin kıyılarına ulaşana ve yeniden başlayana kadar yeni bir fikrin sizi şiirsel manzaralarda taşımasına izin veriyor, bazen yeni bir fikirle, bazen aynı fikirle, bazen aynı kıyıya, bazen daha uzağa veya daha yakına.”

“Bunun sıradan bir kitaptan çok daha fazlası olduğunu söyleyebilirim; üst düşünceye açılan bir kapı, dünyayı anlamanın yeni bir yolu, yeni bir felsefe, eğer bakacak kadar cesursak insan ruhumuzda gizli olana cüretkar ve hatta belki de korkutucu ama samimi bir yaklaşım.”

4. Haruki Murakami | İmkansızın Şarkısı

Murakami’nin bu romanı, gençlik, aşk ve kayıplar üzerine dokunaklı bir hikaye anlatıyor. Bir Beatles şarkısıyla geçmişini hatırlayan kahraman, üniversite yıllarındaki dostluklarını, yaslarını ve karmaşık aşk ilişkilerini hatırlıyor. Hikaye, 1968-1970 yıllarının toplumsal çalkantıları arasında geçse de aslında odağında insan ruhunun çelişkileri var. İmkansız aşklar ve unutulmaz duygularla örülü bu roman, okuyanın içine işleyen bir sadelik taşıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Hüzünlü ama güzel bir aşk ve anılarla dolu, her şey değişse veya insanlar gitse bile hafızanızda kalan bir hikaye. Bu, okuduğum en iyi aşk hikayelerinden biri.”

“Harika bir son. Bu kesinlikle okuduğum en hüzünlü kitaptı. Çok karanlık ve depresif görünüyor ama sonunda ışık ortaya çıkıyor ve bulutların arasından güneşi görebiliyorsunuz. Daha önce hiç böyle bir kitap okumamıştım ve dürüst olmak gerekirse, bir daha okumak isteyip istemediğimden de emin değilim. İçinizden bir parçayı alıp sizi biraz boş hissettiriyor. Nasıl açıklayacağımı bile bilmiyorum. Karanlık, gri bir günde bir dağın yamacına tırmanmak gibi.”

5. İhsan Oktay Anar | Puslu Kıtalar Atlası

Türk edebiyatında kült bir yere sahip olan bu eser, düş ile gerçeğin iç içe geçtiği bambaşka bir dünya sunuyor. Kitabın ana karakteri Uzun İhsan Efendi, eski bir pusula ve harita içeren bir sandık bulduğunda kendini bir anda bilinmeyen diyarlarda, sırlarla dolu bir yolculuğun içinde bulur. Okur, hem Osmanlı’nın geçmiş sokaklarında dolaşıyor hem de hayal ile hakikatin birbirine karıştığı fantastik bir atmosferin içine giriyor. Puslu Kıtalar Atlası, edebiyatla felsefeyi harmanlayan yapısıyla okuyan herkeste farklı hisler yaşatan bir roman.

Kullanıcılar ne diyor?

“Mükemmel bir dil ile okuduğum ve felsefenin bir tarihi romanda bu kadar incelikle kurgusal olarak verildiğine şahit olmadım. Her cümlede her sözcüğün boşa gitmemesine itina ile özen gösterip okudum. Ve beni hikayeye o kadar keyif ile sürükledi ki yazar, ben gülümserken yaptığı ironik ve esprili cümlelere, kendimi o düş dünyasının ortasında buldum, çıkamadım ve bir an önce nereye varacak diye heyecan ile okudum.”

“Kitabı bitirmeden elimden bırakamadım. İhsan Oktay Anar gibi bir hayal dünyam olsun isterdim. Çok güzel yazmış. Ben özellikle kitabın giriş kısmını, oradaki İstanbul tasvirini çok beğendim. Şahsi kanaatim okunması gereken bir kitap olduğu yönünde, kesinlikle değeceğine inanıyorum.”

6. Andre Maurois | İklimler

Maurois’nın en dokunaklı romanlarından biri olan İklimler, aşk ve evlilikte yaşanan iniş çıkışları iki farklı bakış açısından anlatıyor. İlk bölümde Philippe’in gözünden, gizemli ve anlaşılması zor bir kadın olan eşi Odile ile nasıl bir yaşama sahip olduklarını görüyoruz. İkinci bölümde ise Philippe’in ikinci karısı olan sabırlı ve dirençli İsabelle’in duygularına ve yaşadığı zorluklara tanık oluyoruz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Karakterlerin gerçekliği, aşık olan bir kadın veya bir adamın tamamen doğal haliyle aktarımı ancak bu kadar güzel ve başarılı olabilirdi sanırım. Bana kalırsa kitapta geçen sahneleri, olayları, karakterlerin güçsüzlüklerini, gururlarını nasıl da isteyerek yerle bir edip kaçınılmaz sona (mutsuzluğa) eriştiklerini özümsemek için veya karakterlerin abartı gelmemesi için kitabı okuyanın ömründe bir kere böylesine aşık olması gerekli.”

“Başınızdan farklı aşklar geçtiyse okuyun, hiç aşk yaşamadıysanız da okuyun. Basit, düz anlatımlar, kısa cümleler okumayı seviyorsanız okuyun, ağdalı, uzun ve yorucu cümleleri okumayı seviyorsanız yine okuyun. Aşk temalı ve romantik romanlar okumayı seviyorsanız okuyun, toplumsal gerçekçilik veya bilgi dağarcığınızı zenginleştirecek kitaplar seviyorsanız yine okuyun.”

7. Orhan Pamuk | Kafamda Bir Tuhaflık

Orhan Pamuk’un altı yıl üzerinde çalıştığı Kafamda Bir Tuhaflık, hem bir aşk hikayesi hem de İstanbul’un dönüşümünü anlatan modern bir roman. Bozacı Mevlut’un gözünden kırk yılı aşkın bir dönemde şehrin değişimine, sokakların kalabalığına, Anadolu’dan gelenlerin zenginleşmesine ve siyasi çalkantılara tanıklık ediyoruz. Bir yandan aşk mektuplarıyla şekillenen bu hikaye diğer yandan da İstanbul’un kaybolan yüzlerini ustalıkla işliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Derin, zengin, her zamanki gibi akıcı ve güzel bir anlatım, müthiş karakterler, ilginç, farklı ve şaşırtıcı bir teknik.. Bize özgü evrensel ayrıntılar, şaşırtıcı bir İstanbul tarihi araştırması... Şahsi görüşüm de resmi olarak ortaya çıkan da budur ki ben bu kitabı çok sevdim!”

“İstanbul'a göçleri, şehre uyumlu olamama, kültür farklılığı gibi memleketim yaralarını çok iyi bir şekilde önümüze seriyor. Muhteşem kurgusunun ve hikayesinin yanı sıra güzel bir İstanbul tarihi sunuyor. Benim için 'Benim Adım Kırmızı' ve 'Kara Kitap' ile yarışabilecek kalitede bir kitaptır. En yakın zamanda mutlaka bir kez daha okuyacağım.”

8. Charlotte Bronte | Jane Eyre

Jane Eyre, zor bir çocukluk geçiren, yalnız ve kırılgan bir genç kızın, güçlü bir kadına dönüşümünün hikayesi. Küçük yaşta öksüz kalan Jane, zorluklarla dolu okul yıllarını geride bırakıp bir malikanede öğretmen olarak çalışmaya başlar. Burada gizemli ve etkileyici ev sahibi Rochester’a aşık olan Jane'in yaşamı hiç ummadığı biçimde değişir. Kadın haklarına güçlü bir bakış getiren bu klasik, romantizmin ve gerçekçiliğin birleştiği unutulmaz bir başyapıt!

Kullanıcılar ne diyor?

“Jane Eyre, Viktorya dönemi romanlarının en tipik örneği. Dönemin tipik özelliklerinin hepsine sahip olsa da diğer romanların aksine, tüm unsurları tek bir hikayede topluyor. Romanın merkezinde Jane ve Rochester arasındaki aşk var ve bu aşk, ikizin tekinsizliği ve Bertha'nın hayalet benzeri özellikleri gibi gotik unsurlarla zenginleştiriliyor."

“Sadece yazımı çok anlaşılır ve inanılmaz derecede kolay okunuyor olmakla kalmıyor ki bu dönemde yazılmış çoğu kitap için geçerli değil, aynı zamanda karakterler arasındaki diyaloglar da oldukça ileri görüşlü. Jane ve Bay Rochester arasındaki konuşmalar, günümüzde yaşanan konuşmalara çok benziyor. Bronte'nin bu hikayeye feminist idealleri nasıl dahil ettiğine gerçekten hayranım.”

9. Yu Hua | Yaşamak

Yu Hua’nın Yaşamak romanı, sıradan bir insanın tüm inişleriyle çıkışlarıyla hayat hikayesini anlatıyor. Servetini hovardaca harcayan Fugui’nin gençlik günlerinden, yaşlı bir çiftçi olarak tarlada saban süren günlerine kadar uzanan bu yolculuk, hem kendi kaderini hem de etrafındaki insanların yaşamlarını içeriyor. Acılar, kayıplar, umutlar ve sevinçlerin iç içe geçtiği hikayede Yu Hua, sade diliyle okura bir roman değil de gerçek bir yaşam deneyimi yaşatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Miras yoluyla gelen zenginliğe sahip, sorumsuz ve duyarsız bir adamdan, ağır işlerde çalışarak, sevdiği ve değer verdiği her şeyi de dahil olmak üzere sahip olduğu her şeyi kaybeden bir Çinli adamın hüzünlü ve trajik hikayesi. Ana karakterle birlikte hem ağlayıp hem de gülmek istedim. Bu hikaye beni çok etkiledi.”

“Sade dili ve akıcı kurgusuyla insanı derinden etkileyen bir kitap. Anlatıcı son derece açık ve doğal bir hikayeyi aktarıyor. Çin'in tarihinde yaşanan politik ve toplumsal değişimler kahramanımız Fugui'nin yaşam deneyimi ve gözlemleriyle hikayeleşmiş. İnanılması güç acılarla dolu bir ömür sürmüş Fugui. Uzun süredir biriktirilmiş bu kadar sürükleyici bir kitap okumamıştım."

10. Harper Lee | Bülbülü Öldürmek

Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, büyüme hikayesiyle birlikte adalet, önyargı ve insan doğasının çelişkilerini işleyen unutulmaz bir roman. Amerika'nın bir kasabasında geçen olayları konu edinen hikayede, haksız yere suçlanan bir adam üzerinden önyargılar, riyakarlık, sınıf ve ırk çatışmalarıyla beslenen ve gelişen olayları okuyoruz. Hem düşündüren hem de kalbe dokunan bu klasik, her yaştan okur için hala derin bir etki bırakmayı başarıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bence bu kitap, ilk yayınlandığı zamandan daha güncel. Scout'un kim olduğu konusunda ne kadar kararlı olduğunu seviyorum. Başkaları ona kim olması gerektiğini, kadın olmanın ne demek olduğunu söylemeye çalışıyor. Ancak o, oynamak, kirlenmek, erkek kardeşiyle koşup oynamak istiyor. Elbise giymek ve içinde yürüyemeyeceği ayakkabılarla dizlerini birbirine bastırarak bir sandalyede dimdik oturmak onun için hiç önemli değil.”

“Karakterlerini sevdim. Konusunu ve Harper Lee'nin kitabı yazarken kullandığı etkileyici üslubu sevdim. Beni hem güldürdü hem ağlattı. Kelimeleri gerçek, hikayesi gerçek. Bu kitap, okuduğum en bilgece, en incelikle işlenmiş düzyazı kurgu parçalarından biri.”

