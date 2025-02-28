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Yılların eskitemediği kokular! Calvin Klein'in en ikonik parfümleri indirimde
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Yılların eskitemediği kokular! Calvin Klein'in en ikonik parfümleri indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
28.02.2025 12:33
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"Parfümüm, öyle buram buram kokmasın, kimseyi rahatsız etmesin ama girdiğim ortamda ferahlığıyla fark yaratsın." diyorsanız doğru yerdesiniz. Calvin Klein'in zamansız klasikleri, One ve Be bugüne özel indirime girdi. Yıllar geçse de tazeliklerinden ve çekiciliklerinden ödün vermeyen bu ikonik kokular uniseks olduğu için de her beğeniye uygun. Bir şans vermek isterseniz işte detaylar...

Parfümler, bir koku olmanın ötesinde tarzımızı ve zevklerimizi yansıtır, özgüvenimizi artırır. Bazı parfümler var ki herkesin kendinde bir şeyler bulduğu, her beğeniye hitap eden zamansız klasikler... Calvin Klein One ve Calvin Klein Be de onlardan biri. Çeyrek asırdan fazladır hayatımızda olan bu kokular, pek çok kişinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Modern, ferah, sade kokularıyla öne çıkan bu parfümler uniseks yapıları sayesinde hem kadınlara hem de erkeklere hitap ediyor. Eğer kaliteli bir imza parfümü arıyorsanız ya da yeni bir parfümle kendinizi daha iyi ifade etmek istiyorsanız bugüne özel indirimde olan Calvin Klein'in zamansız klasiklerine mutlaka göz atın.

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Zamansız klasiklerden: Calvin Klein One EDT 200 ML

Adsız tasarım - 2025-02-28T123733.928

Calvin Klein’in uniseks parfüm serisinde yer alan bu ikonikleşmiş parfüm, 1994 yılından beri hayatımızda. Temiz, taze ve modern kokusuyla öne çıkan parfüm hem kadınlar hem de erkekler arasında popüler. Üst notalarında bergamot, mandalina, papaya, ananas, limon bulunan parfümün orta notalarında gül, yasemin, karanfil, yeşil elma, şeftali yer alırken alt notalarındaysa sandal ağacı, amber, moss ve beyaz misk mevcut. Ferah, meyveli ve floral notalar ile harmanlanmış odunsu bir yapı sunan parfüm, günlük kullanım için oldukça uygun. Calvin Klein One, kullanıcılara dinamik bir his vermesinin yanı sıra, rahat bir koku deneyimi sunar. 1990'ların başından bu yana popülaritesini koruyan parfüm, her ortamda rahatlıkla kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yıllardır vazgeçemediğim parfümüm. Kokusu çok ferah."

  • "Hafif, rahatsız etmeyen ama dikkat çekici, herkesin sorduğu bir parfüm."
Ürünü İncele

Ferah, temiz, kalıcı koku: Calvin Klein Be EDT 200 ML

Adsız tasarım - 2025-02-28T124023.888

Calvin Klein'in hem erkekler hem de kadınlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan bu parfüm, zamansız klasikler arasında yer alıyor. 1996 yılından beri piyasada olan parfüm; temiz, taze, floral, hafif odunsu temalarıyla öne çıkıyor. Üst notalarında; bergamot, nane, buğday, limon ve yasemin yer alırken orta notalarında; lila, ananas, karanfil, keten, orkide ve sandal ağacı, alt notalarındaysa amber, odunsu notalar, vanilya ve beyaz misk bulunuyor. Günlük kullanım için ideal olan Calvin Klein Be, ferah ve sade bir parfüm arayanlar için mükemmel bir tercih. Kalıcılığı orta seviyede olan parfüm, minimalistik yaklaşımı ve temiz kokusu ile tanınırken birçok kişinin favori seçimleri arasında yer alır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok uzun kalıyor. Yaz ve kış için uygun... Zaten onlarca kez satın almıştım ve tekrar satın aldım."

  • "Ferah, çekici, güzel bir koku. Severek kullanıyorum. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

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Bu içerik 28 Şubat 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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