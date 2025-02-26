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BİM'e Philips airfryer geliyor! 28 Şubat 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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  4. BİM'e Philips airfryer geliyor! 28 Şubat 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Philips airfryer geliyor! 28 Şubat 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
26.02.2025 12:07
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 28 Şubat 2025 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalogta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Akıllı televizyon modelleri, pratik mutfak gereçleri, Stanley termos, Philips airfryer ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Philips XXL Airfryer 4290 TL

1

Sizin için seçtiklerimiz

Cecotec airfryer da indirimde. Ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

Greenote dikey süpürgedeki indirime göz atmak için buraya tıklayın.

BİM'e spor aletleri geliyor!

2

Sizin için seçtiklerimiz

Spor yapmayı keyifli hale getirecek spor aletleri indirimde. Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Spor taytları da indirimde! Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.
Skechers, adidas, Under Armour... Spor ayakkabı modellerinde cazip fiyatlar burada.

Dagi eşofman, tayt, sweatshirt, spor çantası ve dahası

3

Sizin için seçtiklerimiz

Pijama takımından iç çamaşıra Dagi ürünleri indirimde burada.

Pijama takımlarındaki indirimlere göz atmak için buraya tıklayın.

Spor çantalarını buradan inceleyebilirsiniz.

Stanley The Aerolight Transit Mug 1390 TL

5
4
6

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçleri de indirimde, burada!

İndirimdeki yemek takımlarının tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Karaca, Kütahya Porselen ve dahası burada, indirimli fiyatla satışta!

Çeşit çeşit yumaklar BİM'de

7

Sizin için seçtiklerimiz

Dikiş yaparken kullanacağınız ürünler indirimde, burada!

Nevresim takımlarında indirim var. Ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

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