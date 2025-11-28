Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
28 Kasım'a özel saat 10.00'da Stanley ve Apple gibi markalarda stoklarla sınırlı flaş fırsatlar başlıyor!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

28 Kasım'a özel saat 10.00'da Stanley ve Apple gibi markalarda stoklarla sınırlı flaş fırsatlar başlıyor!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon 28 Kasım'a özel saat 10.00'da Stanley'den Apple, Nespresso'dan Gigabyte'a en sevilen markaların favori ürünlerinde flaş indirimler başlatacak. Unutmayın, stoklar sınırlı o yüzden elinizi çabuk tutun ve ihtiyacınız olan ürünleri kaçırmayın!

Gülümseten Kasım indirimlerine sayılı saatler kalmışken Amazon bugüne özel saat 10.00'da favori markaların popüler ürünlerinde flaş fırsatlar yapacağını duyurdu. Kampanyadan yararlanmak için ilgilendiğiniz markanın ürününe göz atabilirsiniz.

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Link için stanley-ve-apple-gibi-markalarda-stoklarla-sinirli-flas-firsatlar-basliyor-110107255163" rel="noopener noreferrer sponsored">buraya tıklayın

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone 17 almak için 75,000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı! iPhone 17 almak için 75,000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

1. Stanley

28 Kasım a özel saat 10.00 da Stanley ve Apple gibi markalarda stoklarla sınırlı flaş fırsatlar başlıyor! 1

Ürünü İncele

2. Apple

28 Kasım a özel saat 10.00 da Stanley ve Apple gibi markalarda stoklarla sınırlı flaş fırsatlar başlıyor! 2

Ürünü İncele

3. Nespresso

28 Kasım a özel saat 10.00 da Stanley ve Apple gibi markalarda stoklarla sınırlı flaş fırsatlar başlıyor! 3

Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

28 Kasım a özel saat 10.00 da Stanley ve Apple gibi markalarda stoklarla sınırlı flaş fırsatlar başlıyor! 4

Bu içerik 28 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Çok kazandıran markalarda indirim için son gün yarın!

Çok kazandıran markalarda indirim için son gün yarın!

 Stanley termosta 1040 TL fırsat için son gün!

Stanley termosta 1040 TL fırsat için son gün!

 Gillette tıraş bıçaklarındaki indirim bitmeden acele edin!

Gillette tıraş bıçaklarındaki indirim bitmeden acele edin!

 Stanley termoslardaki indirim için yarın son gün!

Stanley termoslardaki indirim için yarın son gün!

 Camper ayakkabıda indirim için yarın son gün!

Camper ayakkabıda indirim için yarın son gün!

 Ömürlük klasik Seiko saatteki 3734 TL indirimi kaçırmayın!

Ömürlük klasik Seiko saatteki 3734 TL indirimi kaçırmayın!

 İndirimli Helly Hansen polarla kaliteyi uygun fiyata yakalayın!

İndirimli Helly Hansen polarla kaliteyi uygun fiyata yakalayın!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Apple Stanley indirim
İş birliği İçerikleri
Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Stanley termoslardaki indirim için bugün son gün!

Stanley termoslardaki indirim için bugün son gün!

iPhone 17 almak için 75.000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

iPhone 17 almak için 75.000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

Camper ayakkabıda indirim için bugün son gün!

Camper ayakkabıda indirim için bugün son gün!

Ömürlük klasik Seiko saatteki 3734 TL indirimi kaçırmayın!

Ömürlük klasik Seiko saatteki 3734 TL indirimi kaçırmayın!

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

Her işinize koşan Adidas Terrex ayakkabıda büyük indirim!

Her işinize koşan Adidas Terrex ayakkabıda büyük indirim!

İndirimli Helly Hansen polarla kaliteyi uygun fiyata yakalayın!

İndirimli Helly Hansen polarla kaliteyi uygun fiyata yakalayın!

Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

A101'e Apple iPhone ve iPad geliyor!

A101'e Apple iPhone ve iPad geliyor!

Bavuldan farkı yok!

Bavuldan farkı yok!

Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Sağlıklı adımların sırrı Crocs terlikte büyük indirim başladı!

Sızdırmaz, hafif ve indirimli Stanley termosu kaçırmayın!

Sızdırmaz, hafif ve indirimli Stanley termosu kaçırmayın!

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Stanley termoslardaki indirim için bugün son gün!

Stanley termoslardaki indirim için bugün son gün!

iPhone 17 almak için 75.000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

iPhone 17 almak için 75.000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

Camper ayakkabıda indirim için bugün son gün!

Camper ayakkabıda indirim için bugün son gün!

Ömürlük klasik Seiko saatteki 3734 TL indirimi kaçırmayın!

Ömürlük klasik Seiko saatteki 3734 TL indirimi kaçırmayın!

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Zehirlenen 3 kardeşten biri hayatını kaybetmişti! AFAD Nükleer ekipleri devreye girdi

Zehirlenen 3 kardeşten biri hayatını kaybetmişti! AFAD Nükleer ekipleri devreye girdi

Böcek ailesi soruşturmasında tahliye edilen midyeci, kokoreççi ve lokumcu konuştu: "40 senem yok oldu"

Tahliye edilen midyeci, kokoreççi ve lokumcu konuştu

Mehmet Ali Ağca, Papa 14. Leo'dan önce İznik'e geldi: "Umarım oturup iki üç dakika konuşuruz"

Mehmet Ali Ağca, Papa 14. Leo'dan önce İznik'e geldi

Edirne'de AVM'nin bayan tuvaletinde skandal: Cep telefonuyla görüntü almaya çalıştı!

AVM tuvaletinde cep telefonuyla görüntü almaya çalıştı!

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! Trafikte yol kesen yandı, hapis cezası geliyor

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! Trafikte yol kesen yandı, hapis cezası geliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.