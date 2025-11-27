iPhone 17 almak isteyenlere özel Gülümseten Kasım kampanyası!

Telefonunuz artık yavaşladı, şarjı dayanmaz oldu ya da kamerası beklentinizi karşılamıyor mu? O zaman iPhone 17 serisinde yer alan bir modele geçmek için mükemmel zaman! Amazon’da eski telefon, tablet, akıllı saat veya bilgisayarınızın markası Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Poco, Realme veya Vivo ise pil, kamera ve kozmetik durumu gibi birkaç kısa soruyu cevaplayarak cihazınızın değerini anında hesaplayabilirsiniz. Ayrıca Amazon.com.tr üzerinden yapacağınız alışverişlerde 4000 TL teşvik primiyle birlikte tam 75.000 TL’ye kadar değiş tokuş desteği sizi bekliyor. iPhone 17'nin yanı sıra iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16e modelleri için de değiş tokuş işlemini yapabilirsiniz. Geçerli modellere ulaşmak için hadi, içeriğe geçelim!

Apple iPhone 17

Değiş tokuş kampanyası iPhone 17'nin farklı depolama alanına sahip mavi, siyah, beyaz ve mor renklerinde de geçerli. Size en uygun renk ve depolama alanı için ürünü inceleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Diğer düz modellere göre 120 hz olması en artı yönü, kamera, hız vesaire de iyi. Şu anki durumda en mantıklı model bu, tercih edilir."

"iPhone 15 Plus'dan geçiş yaptım, uzun süreli kullanım için en iyi seçenek. En çok satan iPhone modeli olarak göreceksiniz. Amazon 1 günde teslim etti teşekkür ediyorum…"

Apple iPhone 17 Pro

Değiş tokuş fırsatı iPhone 17 Pro modelinin farklı depolama alanına sahip beyaz ve turuncu renklerinde de bulunuyor. Tarzınıza uyan renk ve depolama alanı için ürünü inceleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Amazon ve Apple güvencesi bir ay oldu herşey yolunda ürün harika daha ne demeli korkusuz alabilirsiniz.."

"Bütün niteliklerde High-End dedikleri, ultimate dedikleri bir deneyim sunuyor. Tek şey 6,1’den 6,3’e yükseldi 15 pro’dan sonra tek elle kullanım derli toplu hali (compactness) azaldı, biraz daha az hacimli olsaydı keşke. Fotoğraf ve videoda sözcüklerle anlatılması zor bir hissi, mükemmellik duygusu getiriyor."

Apple iPhone 17 Pro Max

İndirim iPhone 17 Pro Max'in farklı depolama alanına sahip siyah ve beyaz renklerinde de geçerli. Zevkinize uyan renk ve depolama alanı için ürünü inceleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Amazon’un kendisinden aldım, burada birkaç kişi farklı yorumda bulunmuş, ürün orijinal ambalajında geldi, kullanım olarak seri ve güzel, şarj konusunu iyileştirmişler, bunu gün içerisinde kullanırken fark edebiliyorum. Belki de alışamadığım tek konu yan kamera butonu fakat kullanmaya başladığınızda faydasını göreceksiniz."

"En iyi iPhone, En iyi satış platformu! Ürün ertesi gün elime ulaştı. Amazon indirimlerinde satın aldım. TR’de Apple’da bile stok yokken teslim edildi. Çok memnunum!"

Apple iPhone 17 Air

Değiş tokuş fırsatı iPhone 17 Air modelinin farklı depolama alanına sahip siyah renginde de mevcut. Tercihinize göre dilediğiniz renk ve depolama alanına sahip modeli linkten inceleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bugüne kadar üretilmiş en şık ve premium iphone olduğuna emin olabilirsiniz. Çizilme kırılma bükülme gibi hiçbir riskinin olmaması da bu tasarım harikasının keyfini çıkarmanızı sağlıyor (bu konudaki incelemeleri okumanızı veya izlemenizi tavsiye ederim). Muhteşem fiyat için de Amazon’a teşekkürlerimle."

"Süper ince ve hafif bir iPhone. Titanyum olduğu için kalite hissi veriyor. Ekranı ve işlemcisi Pro serisi ile aynı kalitede, kullanırken şaşırtıyor, bu kadar hafif ve ince bir telefon nasıl Pro gibi çalışıyor diye. Yıllardır Pro Max kullanıyorum ama Air’e geçince cebim hafifledi. Ana kamera tam bir iPhone kamerası hatta 15 Pro Max’e göre daha iyi. Batarya 15 PM ile aynı gidiyor, günde bir kez şarj ediyorum, pil sağlığı için %100 yapmıyorum genelde 85-95 gibi şarjdan alıyorum, hatta isterseniz pil ayarlarında nerede duracağını siz ayarlıyorsunuz, gece şarja bırakıp %90’da durdurulabilir."

Değiş tokuş kampanyasının geçerli olduğu diğer iPhone modelleri

iPhone 16 Plus

iPhone 16

Değiş tokuş fırsatı iPhone 16'nın farklı depolama alanına sahip deniz mavisi ve laciverttaş renklerinde de bulunuyor. Tarzınıza uyan renk ve depolama alanı için ürünü inceleyebilirsiniz.

iPhone 16e

iPhone 15 Plus

Değiş tokuş kampanyası iPhone 15 modelinin farklı depolama alanına sahip mavi ve pembe renklerinde de geçerli. Size en uygun renk ve depolama alanı için ürünü inceleyebilirsiniz.

iPhone 15

İndirim iPhone 15'in farklı depolama alanına sahip yeşil, pembe ve mavi renklerinde de geçerli. Zevkinize uyan renk ve depolama alanı için ürünü inceleyebilirsiniz.

