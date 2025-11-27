iPhone 17 almak isteyenlere özel Gülümseten Kasım kampanyası!

Telefonunuz artık yavaşladı, şarjı dayanmaz oldu ya da kamerası beklentinizi karşılamıyor mu? O zaman iPhone 17 serisinde yer alan bir modele geçmek için mükemmel zaman! Amazon’da eski telefon, tablet, akıllı saat veya bilgisayarınızın markası Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Poco, Realme veya Vivo ise pil, kamera ve kozmetik durumu gibi birkaç kısa soruyu cevaplayarak cihazınızın değerini anında hesaplayabilirsiniz. Ayrıca Amazon.com.tr üzerinden yapacağınız alışverişlerde 4000 TL teşvik primiyle birlikte tam 75.000 TL’ye kadar değiş tokuş desteği sizi bekliyor. iPhone 17'nin yanı sıra iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16e modelleri için de değiş tokuş işlemini yapabilirsiniz. Geçerli modellere ulaşmak için hadi, içeriğe geçelim!
Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.
Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.
Değiş tokuş sekmesine erişmek için buradaki takas işlemini başlat butonuna tıklayabilirsiniz.
Değiş tokuş kampanyası iPhone 17'nin farklı depolama alanına sahip mavi, siyah, beyaz ve mor renklerinde de geçerli. Size en uygun renk ve depolama alanı için ürünü inceleyebilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
Değiş tokuş fırsatı iPhone 17 Pro modelinin farklı depolama alanına sahip beyaz ve turuncu renklerinde de bulunuyor. Tarzınıza uyan renk ve depolama alanı için ürünü inceleyebilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.
İndirim iPhone 17 Pro Max'in farklı depolama alanına sahip siyah ve beyaz renklerinde de geçerli. Zevkinize uyan renk ve depolama alanı için ürünü inceleyebilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
Değiş tokuş fırsatı iPhone 17 Air modelinin farklı depolama alanına sahip siyah renginde de mevcut. Tercihinize göre dilediğiniz renk ve depolama alanına sahip modeli linkten inceleyebilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
Ürünü İncele
Değiş tokuş fırsatı iPhone 16'nın farklı depolama alanına sahip deniz mavisi ve laciverttaş renklerinde de bulunuyor. Tarzınıza uyan renk ve depolama alanı için ürünü inceleyebilirsiniz.Ürünü İncele
Ürünü İncele
Değiş tokuş kampanyası iPhone 15 modelinin farklı depolama alanına sahip mavi ve pembe renklerinde de geçerli. Size en uygun renk ve depolama alanı için ürünü inceleyebilirsiniz.Ürünü İncele
İndirim iPhone 15'in farklı depolama alanına sahip yeşil, pembe ve mavi renklerinde de geçerli. Zevkinize uyan renk ve depolama alanı için ürünü inceleyebilirsiniz.Ürünü İncele
Bu içerik 27 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.