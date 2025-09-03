Adidas indirimi başladı! 1500 TL altı fiyatlarla alabileceğiniz ayakkabılar

Spor ayakkabılar artık yalnızca rahatlık için değil, tarzı tamamlayan en önemli parçalardan biri olarak da öne çıkıyor. Günlük yaşamda hem konforu hem de şıklığı bir arada sunan modeller, her adımı daha keyifli hale getiriyor. Şimdi adidas’ın ikonik tasarımları, Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel 1500 TL altı fiyatlarla kullanıcılarla buluşarak bütçe dostu bir seçenek sunuyor. Hem tarzınızdan ödün vermeden hem de bütçenizi zorlamadan yeni sezon için güçlü bir adım atabilirsiniz. İndirimi ile öne çıkan ürünlerden bazıları...

1. adidas Pureboost 22 Koşu Ayakkabısı

adidas Pureboost 22, kısa mesafe koşular ve günlük antrenmanlar için tasarlanmış, enerjiyi adımlarına geri kazandıran bir koşu ayakkabısıdır. BOOST orta tabanı sayesinde her adımda olağanüstü enerji dönüşümü sunarken, Stretchweb esnek ağ dış tabanı ve Continental™ kauçuk yapısı güçlü zemin tutuşu ve doğal hareket özgürlüğü sağlıyor. Dış topuk desteği, ayağı sabitleyerek güvenli bir oturuş sağlarken bağcıklı tasarımıyla klasik, rahat bir kullanıma sahip.

Kullananlar ne diyor?

"Normal Adidas'a göre kalıbı bitr tık geniş. Harika ve gayet rahat"

"Hali hazırda ultraboost modelini kullanıyordum. Onları aratmayacak derecede rahat çok beğendim özellikle sert zemin için tavsiye ederim."

2. adidas Fluidflow 3.0 Spor Ayakkabı

Hafif yapısıyla neredeyse ayağınızda yokmuş hissi veren Adidas Fluidflow 3.0 Spor Ayakkabı, yumuşak örgü saya ve esnek kumaş üst yüzeyiyle gün boyu konfor sunar. Minimalist tasarımına rağmen performanstan ödün vermeyen model, hafif Bounce yastıklama özelliği ile her adımda esneklik sağlayarak, hareket etmeyi kolaylaştırır. Kauçuk dış tabanı ise sağlam zemin tutuşuyla güven verir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok güzel , ayaktaki duruşu ve görünüşü harika."

"Tam istediğim gibi! Teşekkürler. Kargo da hızlıydı."

3. adidas Cloudfoam Go Sock Spor Ayakkabı

adidas Cloudfoam Go Sock, bağcıksız tasarımıyla kolayca giyilen, hafifliği ve konforu ön planda tutan bir spor ayakkabıdır. Cloudfoam Walk orta tabanı, her adımda yumuşak yastıklama sunarak enerjini desteklerken; kumaş sayası ayağı nazikçe kavrayarak gün boyu rahatlık sağlıyor. Dayanıklı Adiwear dış tabanı, yoğun tempoda bile sağlam zemin tutuşu sağlayarak güvenli hareket imkânı veriyor. Pratik ve modern çizgileriyle, günlük yaşamın her anında size eşlik ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Rahat giyiliyor, şık bir ürün."

"Oldukça rahat ve konforlu, fiyatı da çok uygun. Memnuniyetle giyiyorum, tam numaranızı alın."

4. adidas ULTIMASHOW 2.0 Spor Ayakkabı

adidas ULTIMASHOW 2.0, hafifliği ve konforu bir araya getirerek hem günlük kullanım hem de spor aktiviteleri için ideal bir seçenek. Cloudfoam orta tabanı sayesinde yumuşak yastıklama ile adımlarını desteklerken, nefes alabilen file saya ve ikonik TPU detaylarıyla modern bir görünüm kazandırıyor. Kauçuk dış tabanı sağlam zemin tutuşu sunarken, bağcıklı tasarımı ve topuk koruyucu yapısıyla gün boyu güvenli ve rahat bir deneyim yaşatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok beğendim, rahat ve şık ayakkabı."

"Fiyatına göre iyi denilebilir. Rahat ve uygun fiyatlı bir ürün."

5. adidas ULTRABOUNCE Spor Ayakkabı

Koşu ve antrenmanlarda performansını artırmak için tasarlanan Adidas Ultrabounce spor ayakkabı, Bounce orta tabanı ile yumuşak yastıklama ve ekstra esneklik yaratıyor. Hafif yapısıyla her adımınızda enerji kazanırken kauçuk dış tabanıyla farklı yüzeylerde güçlü zemin tutuşu gerçekleştiren spor ayakkabı, hem spor salonunda hem de günlük kullanımda size eşlik edecek ideal bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok rahat. Çok uzun süre ayakta kalabiliyorum ama ayağımı hiç ağrıtmıyor.”

“Spor için oldukça uygun, kendi numaranızı alabilirsiniz. Alt tabanı spor yaparken yere vakumlanıyor hissi veriyor böylece kaymaları da önlüyor, ayağa uyum sağlıyor. Hafif ve oldukça konforlu.”

6. adidas X_Plrpulse Spor Ayakkabı

adidas X_Plrpulse, bağcıksız tasarımıyla ayağı zahmetsizce saran ve her adımda konforu ön plana çıkaran bir ürün. Cloudfoam orta tabanı yay etkisiyle üstün yastıklama sunarken, kauçuk dış tabanı şehir sokaklarından engebeli patikalara kadar güçlü zemin tutuşu sergiliyor. En az %20 oranında geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemelerle üretilen model, hafif kumaş sayası ise gün boyu rahatlık ve nefes alabilirlik sağlayarak aktif yaşam tarzına uyum gösterir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu tür ayakkabılar ilk zamanlarda üstten sıkar biraz. 42 normalim. 42 2/3 aldım iyi oldu. Yalnız ayakkabıya bayıldım. Bulunmaz fiyat."

"Teşekkürler güzel ürün."

7. adidas Predator Club in Sala Spor Ayakkabı

Hafif yapısıyla dikkat çeken model, havalandırmalı file ve yumuşak süet üst yüzeyi sayesinde ayağını gün boyu serin tutar, aynı zamanda şık bir görünüm kazandırır. Salon zeminlerine özel tasarlanan kauçuk dış tabanı, sağlam tutuş ve dengeli hareket olanağı sağlayarak oyunda yeteneklerini rahatça ortaya koymana imkân tanır. Günlük stile uyum sağlayan tasarımıyla, hem konforu hem de performansı bir arada sunarak öne çıkar.

Kullananlar ne diyor?

"Beğendim, bir numara büyük almanızı tavsiye ederim, kalıbı küçük."

"Çok kaliteli düşünmeden alabilirsiniz."

8. adidas Alphaedge+ Spor Ayakkabı

adidas Alphaedge+ Spor Ayakkabı, modern tasarımıyla göze çarpan ve yüksek performanslı ayakkabılardan ilham alan bir ürün. Bounce orta tabanı, her adımda enerji dönüşümü sağlayarak gün boyu dinamik bir konfor sunarken, kauçuk dış tabanı her zeminde güçlü tutuş ile güvenli hareket imkânı verir. Kumaş saya ve astarı sayesinde ayağı hafifçe sarar. Hem spor aktivitelerinde hem de günlük kullanımda tarzı ve işlevselliği bir arada sunan model, performansla şıklığı buluşturur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika, çok uygun fiyata denk getirdim. Rahat ayakkabı."

"Hem rahat, hem daha uyguna alınabilecek ayakkabı görmedim."

9. adidas Grand Court Base 2.0 Spor Ayakkabı

İkonik tasarımıyla dikkat çeken adidas Grand Court Base 2.0, sentetik deri sayasıyla klasik bir görünüme sahiptir. Kumaş astarı ve kauçuk dış tabanı ile gün boyu rahatlık ve sağlam tutuş sağlayan ürün, jean ya da tişört gibi günlük kombinlerde stilinizi zahmetsizce tamamlar. En az %20 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen ürün, çevre dostu bir modeldir.

Kullanıcılar ne diyor?

"F/P olarak iyi, kalıbı tam."

"Adidas kalitesi."

10. adidas Hoops 3.0 Bold W Spor Ayakkabı

adidas HOOPS 3.0 BOLD W, klasik basketbol esintili tasarımı modern detaylarla buluşturan dikkat çekici bir modeldir. Sentetik deri ve süet saya üzerinde yer alan ikonik 3 bant, modele şık bir görünüm kazandırır. File astarı sayesinde ayağınız gün boyu nefes alır. Ekstra yükseklik sunan kalın kauçuk dış tabanı ile hem güçlü bir duruş sergiler hem de günlük stiline modern bir dokunuş katar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok şık ve kaliteli bir ürün. Orijinal. Hızlı gönderi için teşekkürler."

"Orijinal ürün, klasik bir model. Biz beğendik."

Bu içerik 3 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.