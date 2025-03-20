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  4. Balya balya paralar böyle ele geçirildi! Ekrem İmamoğlu'yla gözaltına alınmışlardı: Evinden 40 milyon TL çıktı

Balya balya paralar böyle ele geçirildi! Ekrem İmamoğlu'yla gözaltına alınmışlardı: Evinden 40 milyon TL çıktı

20.03.2025 13:13
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Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
20.03.2025 13:13
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50 milyon liralık üç villayı İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelen Ali Nuhoğlu evde 40 milyon lirayla yakalanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'nun evinde balya balya paraların ele geçirildiği anlar ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.

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İmamoğlu ile "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen 99 şüpheli arasında Ali Nuhoğlu da yer alıyor.

EVİNDEN 40 MİLYON TL ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte gözaltına alınan isimlerden biri de Ali Nuhoğlu. Şüpheliler arasında yer alan Ali Nuhoğlu 40 milyon lira ile evinde yakalandı.

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İŞTE O ANLAR

Nuhoğlu'nun evinde paraların ele geçirildiği anlar ortaya çıktı.

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