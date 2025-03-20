Balya balya paralar böyle ele geçirildi! Ekrem İmamoğlu'yla gözaltına alınmışlardı: Evinden 40 milyon TL çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.

İmamoğlu ile "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen 99 şüpheli arasında Ali Nuhoğlu da yer alıyor.

EVİNDEN 40 MİLYON TL ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte gözaltına alınan isimlerden biri de Ali Nuhoğlu. Şüpheliler arasında yer alan Ali Nuhoğlu 40 milyon lira ile evinde yakalandı.

İŞTE O ANLAR

Nuhoğlu'nun evinde paraların ele geçirildiği anlar ortaya çıktı.