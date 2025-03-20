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İsmail Saymaz ‘susturulmak isteniyorum’ diyerek isim isim yanıtladı: Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı…

20.03.2025 11:33
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İsmail Saymaz’ın gözaltına alınması sonrasında hakkında ortaya atılan iddialar da gündem yarattı. Saymaz avukatı aracılığı ile bu iddialara tek tek yanıt verirken Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı’yla yaptığı görüşmelerin nedenini de açıkladı. Saymaz açıklamasında “Gazetecilik çabam engellenmeye çalışılıyor ve açıkça susturulmak isteniyorum” dedi.

İsmail Saymaz ‘susturulmak isteniyorum’ diyerek isim isim yanıtladı: Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı…

Dün sabah gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz'ın avukatı Aslı Kazan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müvekkilinin hakkındaki suçlamalara verdiği yanıtları paylaştı. Gözaltı süresinin uzatılmamasını istediklerini belirten Kazan, "Bizimle paylaşılmayan bilgileri medyadan öğreniyoruz" diyerek İsmail Saymaz’ın hakkındaki iddialara verdiği yanıtı paylaştı.

Kazan, basında çıkan iddialara ilişkin İsmail Saymaz'ın yanıtları diyerek şu paylaşımda bulundu:

"Osman Kavala ile gazetecilik dışında hiçbir görüşmem yoktur. İddia olunan Kavala’nın internet sitesi ve televizyon kurma girişimi hakkında ne bilgim ne de bir görüşmem olmuştur.

Can Atalay’ı, Gezi parkından önce de, sonra da toplumsal gelişmelerle ilgili tüm davaların avukatı olarak tanıdım. Görüşme yoğunluğumuz bundan ileri geliyor.

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Çiğdem Mater’i hem sosyal çevreden hem eşi ve annesi meslektaşım olduğu için biliyor ve tanıyorum.

Mücella Yapıcı’yı haber kaynağı olarak aradım ve görüştük.

Gezi olaylarını, 1 Haziran’dan itibaren muhabir olarak takip ettim. Olay ve gelişmeleri yansız ve objektif olarak aktardım. Sokağa davet ve provokasyon diye yorumlanabilecek hiçbir paylaşımda bulunmadım.

Siyasi iktidara yönelik antidemokratik yaklaşımlardan, Erdoğan ve ailesine yönelik saldırgan bir dilden uzak durdum. Gezi parkı eylemlerinin ne örgütlenmesinde ne ülke çapında yayılmasında ne de sürdürülmesinde rol aldım.

Yalnızca, bu eylemler sırasında, başta Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesi olmak üzere insan hakkı ihlallerini kaleme aldım. Bu gazetecilik çabam hem ulusal hem de uluslararası basın örgütleri tarafından ödüllendirilmiştir.

12 yıl boyunca bir kez bile Gezi parkı eylemlerinden dolayı suçlanmadım ve sorumlu gösterilmedim. Hakkımda başka bir suç isnat edilemediği için, Gezi parkı dosyası içerisine atılmak isteniyorum. Gazetecilik çabam bu yolla engellenmeye çalışılıyor ve açıkça susturulmak isteniyorum.

Bana güvenen ve inanan hiçbir vatandaşın yüzünü öne eğdirmedim. Haftalardır devam eden itibar suikastlarının ne denli karalamaya yönelik olduğu ortaya çıktı. Suçsuz ve masumum. Eşime, oğluma ve aileme sımsıkı sarılıyor, herkese selamlarımı iletiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
osman kavala İsmail Saymaz Gezi Parkı haberler ekrem imamoğlu operasyonu
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