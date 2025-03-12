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BİM'e LG akıllı televizyon geliyor! 14 Mart 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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  4. BİM'e LG akıllı televizyon geliyor! 14 Mart 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e LG akıllı televizyon geliyor! 14 Mart 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
12.03.2025 16:19
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 14 Mart 2025 Cuma tarihli sayısı yayınlandı. Yayınlandığı gibi de alışveriş severlerin radarına girmeyi başardı. BİM'de bu hafta yine dolu dolu ürünler alışveriş tutkunlarını bekliyor. BİM Cuma Aktüel Katalog'ta neler var diye merak ediyorsanız detaylar yazımızda yer alıyor. İşte BİM cuma aktüel ürünleri...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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