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BİM'e Oral B Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası geliyor! 20 Haziran 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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BİM'e Oral B Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası geliyor! 20 Haziran 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun 20 Haziran Cuma tarihli yeni sayısını merak edenler buraya! Sizin için BİM raflarında bir hafta boyunca yer alacak indirimli ürünleri içeren BİM Cuma Aktüel Kataloğu'na bu içeriğimizde yer verdik. Gelin bakalım BİM'de bu hafta neler var? İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

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Bu içerik 19 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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