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Bu fiyat bir daha gelmez! Adidas TERREX SWIFT SOLO 2 Outdoor Ayakkabı indirimde
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Bu fiyat bir daha gelmez! Adidas TERREX SWIFT SOLO 2 Outdoor Ayakkabı indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Yaz kış fark etmeksizin açık havada uzun saatler geçiriyorsanız, her koşula önceden hazırlıklı olmanızı sağlayacak ve sizi güvende hissettirecek bir çift outdoor ayakkabıya ihtiyacınız var demektir! tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir model olan Adidas Terrex SWIFT SOLO 2 de yıllardır outdoor severlerin favorisi! Üstelik kısa süre için indirimde. İşte detaylar...

Günlük yaşantınızda konfor, güven ve şıklık bir arada olmalı. Ayakkabılar, sadece adım atmak için değil, gün boyu ayaklarınızı destekleyen, rahatlık sağlayan bir unsur. İşte tam da bu yüzden, doğru ayakkabı seçimleri, günün her anını daha verimli ve konforlu hale getirir. Her koşulda rahatlık arayanlar için Adidas TERREX SWIFT SOLO 2 Outdoor Ayakkabı, sunduğu benzersiz özelliklerle öne çıkıyor. Şu an indirimde olan ayakkabı, her adımda güven ve rahatlık arayanlar için mükemmel bir seçenek. Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

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Adidas TERREX SWIFT SOLO 2 Outdoor Ayakkabı

Bu fiyat bir daha gelmez! Adidas TERREX SWIFT SOLO 2 Outdoor Ayakkabı indirimde 1

Adidas TERREX SWIFT SOLO 2 Outdoor Ayakkabı; Stealth® kauçuk dış tabanı sayesinde mükemmel tutuş ve kaymazlık sunar. Climbing Zone teknolojisi, sert yüzeylerde üstün tutuş ve kontrol sağlar. OrthoLite® tabanı, ultra konforlu hissetmenize yardımcı olur. Hava akışını artırmak için tasarlanmış üst kısmı ayaklarınızın nefes almasını imkan tanır. Koruyucu TPU kaplamalar, ayak ve ayakkabıyı darbelere karşı korurken mükemmel denge sağlayan EVA teknolojisi güvenli adımlarla ilerlemenizi sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Muazzam bir ürün, ilk aldık bedeni küçük geldi, Amazon'a yazdım hemen değiştirdiler. Yeni gelen tam oldu, harika ötesi çok beğendim. Teşekkür ederim, çok hızlı teslimat."

  • "Çok şık ayakkabı bence. Bir numara büyük aldım neredeyse. Yine de çok iyi güzel görünümlü. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu fiyat bir daha gelmez! Adidas TERREX SWIFT SOLO 2 Outdoor Ayakkabı indirimde 2

Bu içerik 28 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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