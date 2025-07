Kedinizin konforu için en ileri teknoloji! UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti indirime girdi

Kedinizin konforu, hijyen ve sizin rahatlığınız… İşte bu üçlü, UBTECH UBPet C20 Akıllı Kedi Tuvaleti ile birleşiyor! Evcil hayvan bakımını bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Bu şık ve teknolojik tuvalet, kedinizin tuvalet alışkanlıklarını izlerken, her detayı düşünüyor: otomatik temizleme, çift deodorant sistemi ve mobil uygulama ile tam kontrol sizde. Üstelik şu an indirimde, bu fırsat kaçmaz! Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti

UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti, kedinizin sağlığını ve konforunu ön planda tutarak, evcil hayvan bakımında devrim yaratıyor. Otomatik temizleme, çift deodorant sistemi ve sessiz çalışma gibi özellikleriyle, kedinizin tuvalet alışkanlıklarını hijyenik ve zahmetsiz bir şekilde takip etmenizi sağlar. Ağırlık sensörleri ve mobil uygulama desteğiyle, kedinizin sağlık verilerine her an erişebilir, kilo değişimlerini ve kum seviyesini kolayca kontrol edebilirsiniz. Geniş ve ferah iç mekan, her boyuttaki kediye rahat bir kullanım sunarken, modüler yapısı sayesinde temizlik oldukça pratik hale gelir. Bu yüksek teknoloji ürünü, evinizin ferah ve temiz kalmasını sağlarken, kedinizin ihtiyaçlarına mükemmel bir çözüm sunar.

Kullananlar ne diyor?

"Bunu almadan önce çok düşündüm, çok araştırdım. Gerçekten çok başarılı ve işini iyi yapıyor. Koku problemi ortadan kalktı, temizlemesi çok kolay ve ben yaklaşık 4 günden bir sadece çöp poşetini atıp yenisini koyuyorum. Kedim her tuvaletini yaptığında uygulama üzerinden bildirim gelmesi içinizi rahatlatıyor. Kedim hiç sorun yaşamadan kullanmaya başladı."

"İki yetişkin kedimiz için ürünü aldık. Ürünün kurulması hazır hale getirilmesi çok basit. Telefona uygulamasını indirip her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Yetişkin kediler tuvalet yaparken daha rahat hareket etmek istiyorlar. Bu tuvalete alışmaları iki gün sürdü. Aslında iç kısmı geniş özellikle giriş kısmı çok rahat. Tuvalet yapıldıktan sonra kendini temizlemesi harika. Bizim kediler yetişkin oldukları için tuvalet atıkları daha kısa sürede çöp torbasını dolduruyor. Ama kesinlikle bize büyük kolaylık getirdi. Kürekle tuvalet temizleme olayı bitti. Sadece şimdi dolan çöp poşetini çıkartıp yenisini takıyoruz. Koku olmuyor. İyi ki almışız."

