Bu kış ayaklarınız hiç ısınmadığı kadar ısınacak: Taşınabilir ısıtıcıdaki indirimi kaçırmayın

İnce tasarım, sessiz ısıtma: Proalet Ofis ve Ev için Uygun Ayak Altı Isıtıcı

Gelişmiş kızılötesi teknolojisi sayesinde ısıyı doğrudan vücudunuza ileterek anında ısınma sağlayan Proalet ısıtıcı, enerji tasarruflu yapısıyla bütçenizi korurken yüksek ısı verimliliği ile en soğuk günlerde bile sizi yarı yolda bırakmaz. Hafif yapısı sayesinde dilediğiniz yere kolayca taşıyabilmenizin yanında yatay ve dikey kullanım imkanı sunan ergonomik tasarımı, hem dar ofis alanlarında hem de geniş oturma odalarında büyük kolaylık yaratır. Güvenli koruma ızgarası ve dayanıklı gövdesi ile uzun ömürlü bir kullanım vaat eden ürün, sessiz çalışma özelliğiyle de odağınızı bozmadan sizi ısıtır.

