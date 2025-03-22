CHP cumhurbaşkanı adayı için 81 ilde ön seçime gidiyor: Tek aday İmamoğlu (Kim, nerede oy kullanacak?)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak katılacağı cumhurbaşkanı adayını belirlemek için CHP yarın sandık başına gidiyor. Parti üyesi olmayan vatandaşların da oy kullanabileceği ön seçim yarın gerçekleştirilecek.

CHP ÖN SEÇİM İÇİN YARIN SANDIK BAŞINDA

Üyelerin oy verme işleminin sabah saat 08.00'da başlayacağı seçim için 81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kurulacak ve oy kullanma işlemi 17.00'da bitecek.

ÜYE OLMAYANLAR İÇİN DAYANIŞMA SANDIĞI

Üye olmayan vatandaşlar ise ön seçim sandığının yanına konulacak "Dayanışma Sandığı"nda oy kullanabilecek. Vatandaşlar oy kullanacakları yere onsecim.chp.org.tr adresinden de ulaşabilecek.

ÖZGÜR ÖZEL TÜM TÜRKİYE'Yİ DAVET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'den vatandaşlara seslenerek, "23 Mart Pazar günü, sandığımızın yanında bir de dayanışma sandığı olacak. O sandığa oy vermeye, tüm siyasi partiler, her görüşten ama demokrasiden yana olan herkes davetlidir. Cumhuriyet’e, demokrasiye, sandığa inanan, demokrasiye ihtiyaç duyan herkesi 23 Mart’ın dayanışma sandığına bekliyoruz. Tüm Türkiye’yi dayanışma sandıklarında olmaya davet ediyorum” dedi.

Bu kapsamda Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede ve İzmir'de 30 ilçede ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehane, düğün salonu ve spor salonları gibi halkın rahat erişebileceği yerlere sandıklar kurulacak.

EKREM İMAMOĞLU DAYANIŞMA SANDIĞI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

İBB Başkanı İmamoğlu ise ön seçim ile ilgili şu mesajı paylaştı:

"Benim için oy kullanacak bütün CHP’li yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Her üyemiz bana çok büyük bir güç verecektir. Tüm yol arkadaşlarımdan isteğim şudur; öncelikle partimize üye olmayan vatandaşlarımızın da oy kullanabilmesini sağlayacak olan Dayanışma Sandığı fikri için tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, seçim günü oy kullanmaya gelen vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Ayrıca; oy kullanma hakkı bulunmayan çocuklarımız ve gençlerimiz için oy verme alanlarına birer stant kurmanızı, onların tertemiz kalpleri ve parlak zihinleriyle yazacakları mektupları, yapacakları resimleri bana iletmenizi istiyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bana göndereceği duygu ve düşünceler, ülkemizin güzel yarınlarının teminatı ve benim de en büyük motivasyon kaynağım olacaktır. Milletimize, parti üyelerimize, gençlerimize ve çocuklarımıza şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi çok seviyorum."

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, 23 Mart'ta yapacakları Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde oy kullanmak için son 2 günde 40 bin kişinin partiye üye olduğunu söyledi.

'SANDIKLAR HAZIR'

Böke, "19 Mart darbesinden sonra şu 2 gün içerisinde; günde yaklaşık 20 bin kişi daha, 'Ben de varım' dedi ve partimize üye oldu. Sadece son 2 gün içerisinde partimize başvuran yurttaşlarımızın sayısı, 40 bin kişi oldu. Baba ocağının kapısı herkese açık ve açık olmaya devam ediyor. Üye olmayı beklemeden dayanışma duygularını göstermek isteyen milyonların sesi de bize ulaştı ve bu kapsamda her bir ön seçim sandığının yanı başına tüm yurttaşlarımızın oy kullanabileceği, dayanışmalarını gösterebileceği, seslerini bize duyurabilecekleri bir dayanışma sandığı kurma kararı aldık. Dayanışma sandıklarımız 81 ilde 973 ilçede bulunuyor. Türkiye'nin her bir tarafında kuracağımız ön seçim ve dayanışma sandıkları, tüm vatandaşlarımızın oy kullanması için hazır. Biliyor ve görüyoruz ki 1 milyon 750 binlik CHP'li üyeye, milyonlar eşlik etmeye hazırlar, biz de bunun heyecanı içerisindeyiz. Milyonlar, milli iradenin, Ekrem Başkanın yanında olduğunu gösterecek" diye konuştu. Böke ayrıca Türkiye genelinde 5 bin 600 sandığın kurulacağını ve sürecin sağlıklı yürütülmesi için hazırlıkların yapıldığını söyledi.