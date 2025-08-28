Evden çalışanların mutlaka alması gereken ürünler

İşini evden sürdürenlerin kendilerine uygun bir çalışma alanı oluştururken bazı ürünleri mutlaka edinmesi gerekiyor. Örneği, sağlıklı bir oturuş sağlayan ergonomik mobilyalar, işleri takip etmeyi kolaylaştıran masaüstü düzenleyiciler ya da sürekli taze kalan içecekler için termoslar, gün boyu enerjiyi yüksek tutmak için olmazsa olmaz. Biz de işlerinizi hızlandırmakla kalmayıp size konforlu ve motive edici bir çalışma deneyimi sunan ürünlerden oluşan bir şeçki hazırladık. Dilerseniz içeriğe geçelim!

1. Rahat ve taşınabilir: Vigo Wood Katlanır Ayaklı Laptop Çalışma Sehpası

Yatağınızda ya da kanepede otururken de işlerinizi halledebilmek istiyorsanız Vigo Wood sehpa tam size göre. Katlanabilir ayakları sayesinde kolayca kurularak dizüstü bilgisayarınız için güçlü bir platform sunan sehpanın 7 farklı açı ayarıyla en iyi pozisyonu bulabilir, boyun ve sırt ağrılarının önüne geçebilirsiniz. Üstelik, telefonunuzu yandaki bölmede tutarak hiçbir bildirimi kaçırmadan işinize odaklanabileceğiniz sehpa, sadece 3,5 kilo ağırlığında olduğundan istediğiniz yere zahmetsizce taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Mükemmel bir ürün. Hem şık hem dayanıklı, masa koymak için yeterli alanı olmayanlara hem laptop altlığı olarak hem de üzerinde yemek yemek için ideal bir çözüm.”

“Ürün sağlamlığı, duruşu, kompakt tasarımı ve kokusuyla insanı acayip etkiliyor. Ürünün telefon tutma kısmında şarj girişi için boşluk var. Aynı şekilde bilgisayar için yan taraflarında da kablo girişi için yer açılmış. Kısaca her şey düşünülmüş.”

2. Gün boyu içecek keyfi: Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak (1,18 l)

Uzun çalışma günlerinde sıcak ya da soğuk içeceğinizin hep elinizin altında olması büyük konfor. Stanley Quencher da 7 saat sıcak, 11 saat soğuk tutan özel yalıtımıyla içeceklerinizin ideal sıcaklığını uzun bir süre koruyor. Üç aşamalı FlowState kapağıyla içeceklerinizi ister pipetle ister doğrudan içebileceğiniz termos, saatler boyunca oturarak çalışanların su içme alışkanlığını kazanmasına destek oluyor. Üstelik, araba bardaklıklığına uyumlu olduğundan dışarıda da yanınızda taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu muhteşem bir termos bardak, sıcak ve soğuk içecekler için mükemmel, son derece sağlam ve conta gerçekten sıkı ve dökülmeye karşı dayanıklı. Pratik ve işlevsel ama çok modaya uygun ve zarif, daha fazla su içmek için harika bir teşvik. Kullanımı da çok kolay."

"Dört dörtlük kalite. Boyutu büyük ama bir o kadar hafif. Sahilde soğuk içecek sevenler düşünmeden alabilir. Altındaki barkod numarasıyla ürünün garanti kaydını yaptırmayı unutmayın."

3. Sağlıklı bir postür için: Fagus Wood Meşe Monitör Yükseltici ve Standı

Bilgisayar başında uzun süre çalışanlar için monitör yüksekliği çok önemli. Fagus Wood meşe monitör standı ise ekranınızı göz hizasına getirerek boyun ve sırt ağrılarını önlüyor. Dayanıklı ahşap yapısı sayesinde uzun ömürlü olan stant, aynı zamanda masanızda daha düzenli bir alan yaratıyor. Geniş yüzeyiyle farklı monitör boyutlarına uyum sağlarken ekstra depolama alanı açan ürün, doğal ahşap görünümüyle de çalışma ortamınıza hem estetik hem ferah bir hava katıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü başarılı buldum. Uzun zamandır bekliyordum zaten. Ahşap yapısı güzel. Bana gelen üründe bir kusur veya sorun yoktu. Zaten bir kere birleştirip masaya koyunca gayet güzel duruyor.”

“Oldukça sağlam. "Bu monitör düşmesin!" gibi pimpiriği ortadan kaldırıyor. Yükseliği ve alt taraftaki bölme ölçüleri çok güzel ayarlanmış. Masadaki dağınıklığı toplaması da en güzel kısmı.”

4. Her an destek veren: SONGMICS File Sırtlıklı Döner Ofis Koltuğu

Evde çalışırken saatlerce masa başında oturuyorsanız SONGMICS koltuk konforunuzu büyük ölçüde artıracak. File sırt kısmı nefes aldırırken ergonomik tasarımı ile doğru oturuşu destekleyen koltuğun sağlamlık testlerinden geçen döner tekerlekleri ise her oturduğunuzda güven veriyor. Kolçakları ve modern görünümüyle çalışma alanınıza profesyonel bir hava katan koltuk, uzun saatler boyunca sırt ve bel desteği verdiğinden işlerinizi daha verimli bir şekilde tamamlamanıza yardımcı oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Fiyatına göre rahat ve sağlam bir ürün. Bana göre uzun süre bilgisayar başında çalışan insanlar için gamer koltuklarından daha rahat, nefes alabilir ve terletmez.”

“Kurulumu çok basit. Tüm vida ve aparatları hatta yedek teker ve vidalar mevcut, 10 dakikada kuruldu. Rahatlık, tekerleğin sessizliği ve malzeme kalitesi çok iyi duruyor.”

5. Şık ve koruyucu: Klasse Çift Renk Dikişli PU Deri Su Geçirmez Masa Matı (80x40 cm)

Masanızı hem düzenli tutmak hem de korumak için Klasse mat harika bir seçim. Dayanıklı vegan deri malzemeden üretilmiş olmasıyla cildinizi rahatsız etmeyen mat, çift taraflı kullanılabildiği için farklı renkleriyle masanızla iyi bir uyum yakalıyor. Su geçirmez yapısı sayesinde kahve ya da çay dökülmelerinde dahi endişelenmeye yer bırakmayan ürün, nemli bir bezle çabucak temizlenebiliyor. Ayrıca mouse pad olarak da kullanılabilen masa matı ev ofisinize pratik ve estetik bir detay katıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Oldukça kaliteli. El izi, leke vs. tutmuyor. Kolay silinebilir. Laptop kullanımı için aldım. Laptop, mouse ve ufak diğer gereçler için yeterli boyuta sahip.”

“Ürün belirtilen ölçülerde, dokusu kaliteli ve rengi de çok hoş. Ben hep aynı tarafını kullanıyorum ama çift taraflı olması da güzel tabii. Masa üzerinde estetik olarak da oldukça güzel duruyor, kenarları da dikişli. Ben klavyemin altında kullanmak için aldım. Klavye haricinde de oldukça fazla boş alan kalıyor.”

6. Temiz çalışma alanının sırrı: Leitz Cosy Evrak Rafı

Evde çalışırken evrakların, dergilerin ve belgelerin bir anda masayı kaplaması çok normal. O yüzden siz de Leitz’in bu şık evrak rafıyla tüm belgelerinizi düzenli bir şekilde toparlayabilir ve çalışma alanınıza ferahlık katabilirsiniz. Üst üste dizilebilir ya da kaydırarak istiflenebilir yapısıyla yerden tasarruf etmenizi garantiler. Kaliteli malzemesiyle uzun ömürlü olan raf, masanızın her zaman düzenli görünmesini sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

“A4 ve biraz daha büyük boyutlar için harika bir saklama alanı. A5 ve biraz daha büyük boyutlar için üst rafla mükemmel bir kombinasyon. Sade ama çok modern ve kaliteli.”

“Estetik olarak çok hoş, piyasadaki klasik olanlara göre dekoratif bir hava katıyor. Kaliteli plastik.”

7. Notlarınız hep yanınızda olsun: Fark Tanıtım Deri Kapaklı Çizgisiz A5 Not Defteri

Toplantılarda, derslerde ya da günlük hayatta aklınıza gelen fikirlerinizi kaydetmek için Fark Tanıtım defter ideal bir yardımcı. Şık deri kaplamasıyla profesyonel bir görünüm sunarken A5 boyutuyla her yere zahmetsizce taşınabilen defter, çizgisiz sayfaları sayesinde yazı ve çizim için özgürlük tanıyor. 128 yapraklı oluşuyla uzun süre kullanılabilen not defteri, hem iş hem de kişisel kullanım için pratik bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Şu ana kadar kullandığım en kaliteli defterlerden birisi. Kağıtlar kaymak gibi, dolma kalemlerimle hiç sorun yaşamadım. Tüylenme yok, sadece azıcık arkadan gösterme var rahatsız edici değil. Fiyatına göre gerçekten çok iyi, artık defterlerimi buradan alacağım.”

“Dolma kalem için aldım. Evet, mürekkep kağıdın arkasından görünüyor ama rahatsız edecek kadar değil. Mürekkep üzerinde çabuk kuruyor ve yazması da zevkli. Ben hem yazı yazıyorum hem de çizim yapıyorum. Çok çok beğendim, hem tasarımını hem de kağıdını. Bu üçüncü kez alışım.”

8. Eşyalarını organize etmeyi sevenlere özel: Hggzeg Ahşap Çok Fonksiyonlu Çalışma Masası Düzenleyici

Kalemlerden defterlere, post-it'lerden telefona kadar masada yer kaplayan her şey için çözüm burada. Çünkü Hggzeg düzenleyicinin 9 farklı bölmesi, çekmecesi ve şık ahşap görünümüyle tüm küçük eşyalarınızı bir yerde tutabilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanıma uygun olan ürün, masanızı toparlamanın yanı sıra estetik bir dokunuş da katıyor. Üstelik, pratik montajıyla kısa sürede kurup kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Anlatıldığı gibi, kurulumu kolay ahşap bir ürün. Amacına uygun, sağlam. Çok büyük olmadığı için masaya rahatça sığıyor. Bölmeleri bol miktarda malzeme alıyor.”

“Bunlardan birini renkli kalemlerim için aldım ve bayıldım. Masamın kenarına sığacak kadar darlar, çok fazla yer kaplamıyorlar ve her şeyi güzelce sergiliyorlar. Kalemler ve boya fırçaları için iki tane daha aldım. Onlar için harika oldu.”

9. Hatırlatmalar için: Panda PAN 115 Ahşap Çerçeveli Mantar Pano

Önemli notlarınızı, yapılacaklar listenizi ya da motivasyon cümlelerinizi gözünüzün önünde tutmak için Panda mantar pano birebir! 45x60 cm ölçüleriyle ideal boyutta olan bu pano, doğal mantar yüzeyiyle uzun ömürlü ve kullanışlı bir seçenek. Ahşap çerçevesiyle çalışma alanınıza sıcak bir hava katan panonun çevre dostu malzemelerden üretilmiş olması ise hem sağlıklı hem de güvenilir bir kullanım yaşatıyor.

10. Alanınızı verimli şekilde kullanmak için: VASAGLE 6 Seviyeli Kitaplık

Dar alanlarda bile maksimum depolama imkanı yaratan VASAGLE kitaplık, 6 rafıyla kitaplardan dekorlara kadar her türlü eşyanız için ideal. Sağlam çelik gövdesi ve kaliteli suntasıyla dayanıklı bir yapı sunan ürün, devrilme önleyici aparatıyla güvenliği de garanti altına alır. Vintage kahverengi ve siyah kombinasyonu modern bir görünüm kazandırarak çalışma odanıza şıklık katan kitaplık, kolay kurulumu sayesinde de kısa sürede kullanıma hazır hale gelir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kitaplıktan televizyon setine, sehpadan masaya onlarca demonte ürün almış ve kullanan birisi olarak söyleyebilirim ki ben bu kadar kaliteli malzemeden imal edilmiş, kurulum kitapçığı ve parçaları bu kadar güzel ve detaylı olan ve kurulduğunda bu kadar kaliteli gözüken ürün görmedim.”

“Bu Vasagle'dan aldığım 3. ürün. Kullanıcı dostu bir kılavuz ve paketlemeleri vardı, bunu ne kadar tebrik etsem az. Ürün dengeli, raf aralıkları tam ihtiyacım olduğu gibiydi. Rengi de görseldeki gibi geldi. Keyifle kullanıyorum. Son derece şık tasarımlara sahip.”

