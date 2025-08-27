Gömlek, tişört, jeans ve dahası! Levi's indirimleri başladı

Kıyafet seçimlerimiz yalnızca şıklığımızı değil, gün boyu hissettiğimiz konforu da belirliyor. Doğru parçalarla hem günlük kombinlerde özgün bir tarz yakalamak hem de uzun süreli kullanımda kaliteyi hissetmek mümkün. Stil sahibi olmanın en güvenilir yollarından biri, zamansız tasarımlarıyla öne çıkan markaları tercih etmekten geçiyor. İşte tam da bu noktada denim kültürünün öncüsü Levi’s, ikonik tasarımları ve modern yorumlarıyla gardıropların vazgeçilmez adresi oluyor. Üstelik şu anda Levi’s ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı. Tarzınızı yenilemek için en doğru zaman! İndirimdeki ürünlerden bazılar...

1. Levi's 501 Original Jeans

Levi’s 501 Original Jeans, sadece bir kot pantolon değil, stilin ve özgünlüğün simgesi. 1873’ten beri nesillerin vazgeçilmezi olan bu ikonik model, düğmeli tasarımı ve düz kesimiyle zamansız bir şıklık sunuyor. Bele oturan ve bacaklarda düz inen kesimi, hem rahat hem de klasik bir silüet yaratırken %100 pamuk dokusu sayesinde doğal bir his ve sağlam bir duruş sağlıyor. Stretch içermemesi, ona o orijinal denim havasını verirken, ister paçaları kıvrılmış ister düz bırakılmış şekilde, tarzınızı kişisel bir dokunuşla tamamlamanıza olanak tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Levi’s erkek jean pantolon, klasik kesimi ve kaliteli kumaşıyla hem günlük kullanımda hem de şık kombinlerde tercih edilebilecek rahat ve şık bir seçenek sunuyor."

"Teşekkürler Levi’s. Tam beden üstüme oturdu. 16 sene önce almaya başlamıştım 501'leri"

2. Levi's 512 Slim Taper Jeans

Dar paça severler için mükemmel bir tercih olan Levi’s 512 Slim Taper Jeans, işlevselliği ve hafifliği bir araya getiriyor. Bu pantolon, terziden ilham alan kesimi ve gün boyu hareket özgürlüğü yaratan esnekliğiyle dikkat çekiyor. WaterLess teknolojisi ile %96 daha az su kullanarak üretilmesi de çevre dostu bir tercih yapmanıza imkan tanıyor. Gri rengi sayesinde hem klasik hem de modern kombinlerde kullanılabilen Levi's pantolon, her erkeğin dolabında bulunması gereken joker parçalardan biri.

Kullanıcılar ne diyor?

"Dar kesim olmasına rağmen, Kumaş kalitesi,yumuşaklığı,rengi,vücuda oturması şahane."

"İnanılmaz! Harika bir ürün, çok beğendim. Her zaman ki gibi! Hızlı kargo teşekkür ederim."

3. Levi's Slim Housemark Polo Gömlek

Levi's Slim Housemark Polo Gömlek, klasik piqué dokumasıyla hem rahat hem de şık bir kullanım sunuyor. Slim fit kalıbı sayesinde modern bir duruş yakalayan uzun kollu polo, zahmetsizce şıklık arayanların gardırobunda kendine özel bir yer ediniyor. Gündelik kombinlerden işlevsel şıklığa kadar çok yönlü kullanım imkânı tanıyan tasarımıyla dikkat çeken gömlek, sezonun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kaliteli ve tam beden ürün teşekkürler."

"Levi's kalitesi."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

4. Levi's Sunset Yelek

Levi's Sunset Yelek, kapitone dolgu tekniği sayesinde sıcak tutarken hafif yapısıyla gün boyu konforlu bir kullanım sunuyor. %100 polyesterden üretilen yelek, fermuarlı tasarımıyla pratik bir kullanım imkânı tanıyor. Standart boyu sayesinde farklı vücut tiplerine kolayca uyum sağlayan yelek, günlük kombinlerinize modern ve fonksiyonel bir dokunuş katıyor.

5. Levi's 502 Taper Jeans

Levi's 502 Taper Jeans, rahatlık ve şıklığı bir arada arayan erkekler için mükemmel bir tercih! Basen kısmında sunduğu ekstra konfor, daralan paça kesimiyle birleşerek modern ve çekici bir görünüm yaratıyor. Tüm vücut tiplerine uygun olan taper fit jean, gardırobunuzun en kullanışlı parçalarından biri olacak! Düz kesim jean’lere göre daha sade ve modern bir alternatif olan model, gündelik stillerden daha şık kombinlere kadar her ortama kolayca uyum sağlıyor. İster bir tişörtle ister şık bir gömlekle kombinleyin, Levi's 502 ile her zaman stil sahibi görünürsünüz!

Kullanıcılar ne diyor?

"Şık ve güzel bedeninizde alabilirsiniz."

"Levi's’ın en sevdiğim bir iki modelinden biri 502. Beden ve boy olarak kendime uygun bulduğumda almaya çalışılıyorum. Kumaş, renk ve dikiş kalitesi gayet iyi. Fiyat zaten iyiydi. Kargo da bir günde geldi. Teşekkürler."

6. Levi's 505 Regular Fit Kot Pantolon

Levi's 505 Regular Fit kot pantolon, zamana meydan okuyan stiliyle gardırobun en güvenilir parçalarından biri olacak. 1967’den bu yana çizgisini bozmayan bu ikonik model, düz paça tasarımı ve fermuarlı yapısıyla klasik şıklığı rahat bir kesimle buluşturuyor. Orta bel yapısı sayesinde belinizi kavrarken, Levi’s® Ease teknolojisiyle üretilmiş kumaşı her harekete uyum sağlayarak gün boyu esneklik ve konfor sunuyor. %67 pamuk, %32 liyosel ve %1 elastan içeriğiyle hem hafif hem dayanıklı bir deneyim yaşatıyor. Üstelik zamanla daha da karakter kazanarak favori jean’iniz olma yolunda hızla ilerliyor.

Kullananlar ne diyor?

"Orta kalınlıkta güzel kot. Normal bedeninizi alabilirsiniz."

"Ürün güzel 505 regüler kesim harika. Lev’is 505 ten aynı beden 4 renk aldım. Daha çok ihtiyacım olanları seçtim."

7. Levi's XX Cargo Taper Jeans

Levi's XX Cargo Taper Jeans, rahatlığı ve işlevselliği bir araya getiren modern bir tasarıma sahip. %98 pamuk ve %2 elastan karışımı sayesinde esnek ve dayanıklı bir ürün. Tapered fit kesimiyle bel altına oturur, basende hafif daralarak vücuda uyum sağlıyor ve bileğe doğru incelerek şık bir silüet oluşturuyor. Fermuarlı tasarımı ve fonksiyonel detaylarıyla günlük stilinize özgün bir görünüm kazandırıyor.

Kullananlar ne diyor?

"Tok bir kumaşı var, kesimi rahat ve bol. Yazın çok sıcak günleri dışında tüm mevsimlerde giyilebilir."

"Hafif kalın bir kumaşı var fakat tasarım harika, tam bir Levi's ürünü, keten kumaş."

8. Levi's 412 Slim Şort

Levi's 412 Slim Şort, modern ve şık görünümüyle yaz kombinlerinin vazgeçilmez parçalarından biri. Slim kalıbıyla vücuda oturuyor. Diz üzerinde biten kesimiyle günlük kullanıma uygun. Yumuşak dokusu ve esnek yapısı sayesinde gün boyu rahat hareket etmenizi sağlayan şort, TENCEL™ Lyocell lifleri kullanılarak üretilmiş çevre dostu yapısıyla da öne çıkıyor.

Kullananlar ne diyor?

"Harika ürün , Levi’s kalitesi tartışılmaz!"

"Başarılı bir ürün."

9. Levi's 501 Mid Thigh Jean Şort

Levi's 501 Mid Thigh Jean Şort, ikonik 501 serisinin zamansız stilini modern bir kesimle buluşturuyor. %88 pamuk ve %12 polyester karışımıyla dayanıklı ve rahat bir kullanım sunan şort, orta uyluk hizasında biten kesimiyle hem günlük hem de şık kombinlerde kolayca yer buluyor. Klasik denim görünümünü konforlu bir dokuyla bir araya getiren parça, yaz aylarında gardırobunuzun olmazsa olmazlarından biri olacak.

Kullananlar ne diyor?

"Çok kısa şort sevmeyenler için ideal."

"Kumaşı kalın ve esnek yapıda."

10. Levi's Ribcage Straight Ankle Jean

Levi's Ribcage Straight Ankle Jean, markanın en yüksek bel modelidir ve 30 cm’lik yüksek bel kesimiyle bel kıvrımını belirginleştirirken kalçayı incelten bir silüet sunuyor. Klasik düz paça tasarımı sayesinde zamansız bir şıklık yakalayan jean, ayak bileğine kadar uzanan boyuyla modern ve dengeli bir görünüm oluşturuyor. Vücudu zarif bir şekilde öne çıkaran model, rahatlıkla tercih edilebilecek çok yönlü bir parçadır.

Bu içerik 27 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.