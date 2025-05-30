Kaliteli laptop arayanlar için kaçırılmayacak fırsat: Lenovo IdeaPad 3 indirimde

Günlük hayatta bilgisayarlarımız, yalnızca işlerimizi halletmek için değil; iletişim kurmak, öğrenmek, eğlenmek ve bazen sadece nefes almak için bile yanımızda. Bize ayak uyduran, hızını hissettiren ve her durumda güvenilir olan bir cihaz aradığımızda beklentilerimiz netleşir: hızlı açılan bir ekran, sorunsuz bağlantılar ve akıcı bir performans. Lenovo IdeaPad 3, tam da bu beklentilere cevap veren bir model olarak dikkat çeker. Güçlü işlemcisi, geniş depolama alanı ve günlük ihtiyaçları karşılayan tasarımıyla Lenovo IdeaPad 3, 2000 TL'lik indirim ile satışta! Hem bütçenize dost hem de beklentilerinizi karşılayacak bir bilgisayar arıyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın.

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Lenovo IdeaPad 3 15IAU7

Lenovo IdeaPad 3 15IAU7, hem günlük kullanım hem de iş ve eğitim için güçlü ve pratik bir dizüstü bilgisayar. 12. Nesil Intel Core i3-1215U işlemcisi ve 8GB DDR4 RAM’i ile akıcı çoklu görev performansı sağlarken, 512GB SSD depolama alanı hızlı veri erişimi ve geniş dosya kapasitesi sunuyor. 15,6" FHD ekranı, parlama önleyici teknolojisi sayesinde rahat bir izleme deneyimi yaşatıyor. Intel Iris Xe Graphics günlük kullanım için yeterli performansa sahip. Dolby Audio destekli ses sistemi, çift mikrofon ve 720p HD kamera ile net görüntülü görüşmeler yapabilir, kamera gizlilik kapağıyla güvenliğinizi artırabilirsiniz. USB 3.2, HDMI ve WiFi 6 gibi zengin bağlantı seçenekleriyle de işlerinizi daha hızlı ve sorunsuz tamamlayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 30 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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