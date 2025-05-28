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BİM'e Vileda temizlik seti geliyor! 30 Mayıs 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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BİM'e Vileda temizlik seti geliyor! 30 Mayıs 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 30 Mayıs 2025 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalogta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Oyuncaklar, akıllı televizyon modelleri, pratik mutfak gereçleri, küçük ev aletleri ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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