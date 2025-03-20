Mansur Yavaş ayağının tozuyla kararını duyurdu! İmamoğlu'na destek için yurt dışından dönüp Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti

Uluslararası bir fuar için Tayvan’da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından programını yarıda bırakarak Türkiye’ye döndü. Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla saat 05.10’da Tayvan’ın başkenti Taipei’den İstanbul’a gelen Yavaş, İstanbul Havalimanı VIP Terminali’nde gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DİLEK İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu’nu ziyaret etti. Yavaş daha sonra Saraçhane’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelecek.

YAVAŞ'TAN ÖN SEÇİM KARARI

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yavaş "Yargı siyasallaştı. Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz. 23 Mart'ta güçlü bir şekilde tepkimizi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dün Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Bununla birlikte İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konmuştu.