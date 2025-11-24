Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Stanley Aerolight Flip Straw 2.0'de Gülümseten Kasım indirimi başladı!
Stanley Aerolight Flip Straw 2.0'de Gülümseten Kasım indirimi başladı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Günlük yaşamda ve açık hava aktivitelerinde yanınızda pratik bir su şişesi taşımak artık vazgeçilmez bir eşya haline geldi. Spor yaparken, ofiste veya evde hem sıcak yaz günlerinde hem de kışın su içme alışkanlığınızı destekleyen bir şişe arıyorsanız doğru yerdesiniz. Giderek daha da popülerleşen Stanley IceFlow Aerolight Flip Straw 2.0, Gülümseten Kasım’ın son günlerinde harika bir fiyata düştü. Gelin, ürünün özelliklerine birlikte göz atalım!

Yoğun bir gün geçirdiğinizde ya da spor, yürüyüş ve seyahat gibi aktiviteler sırasında susuz kalmamak için yanınızda mutlaka taşınabilir, kullanımı pratik ve güvenilir bir su şişesi olmalı. Hafif yapısı ve taşınabilir sapı sayesinde hareket halindeyken bile rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model arıyorsanız Stanley IceFlow Aerolight Flip Straw 2.0 şimdi Gülümseten Kasım'da fırsat ürünü oldu!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Stanley indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Kokusuz ve taze su keyfi: Stanley IceFlow Aerolight Flip Straw 2.0 Pipetli Su Şişesi (0,7 l)

Stanley Aerolight Flip Straw 2.0 de Gülümseten Kasım indirimi başladı! 1

Gün boyunca yanınızda taşınabilecek, pratik ve dayanıklı bir su şişesi olan Stanley Flip Straw 2.0, içeceklerinizi buz eklediğinizde 2 gün boyunca, normal şekilde ise 10 saat boyunca soğuk tutar. Sızdırmaz tasarımı ve hafif sapıyla çantanıza veya elinize kolayca taşınabilir, hareket halindeyken suyunuzu güvenle taşımanızı sağlar. Ayrıca bulaşık makinesinde yıkanabilen üç ayrı parçaya ayrılabilir yapısıyla da temizlik sorununu ortadan kaldırır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Müthiş bir termos. Buzlu içecekler için birebir. Bende quick flip stanley termos var o da güzel ama sürekli kafama diktiğimde buzlar ağzı kapatıyordu, uzun vade de (yudumlayarak yavaş bitirmeye çalışıyorum) sürekli kapak aç kafaya dik biraz yorabiliyordu çünkü biraz da ağır. Fakat İceFlow öyle değil daha hafif malzemeden yapılmış ve pipet var bu çok önemli, içinde de pipet olduğunu bilmiyordum. Buzlar ağza doluşmuyor ve termosun dibinde ki kalan içeceği çok daha rahat içiyorsunuz. İçeceğinizi ve buzunuzu termosa koyuyorsunuz sonra üstteki pipeti de kaldırıyorsunuz saatlerce rahat rahat içeceğinizi yudumlayarak içiyorsunuz. Alın rahatınıza bakın. Kesinlikle tavsiye edilir."
  • "Kızım için almıştım. Boyutu ideal, okul çantasının yanına sığıyor. Denemek için 2 gün içinde su bıraktım 2 günün sonunda suyun tadı ve kokusunda herhangi bir değişiklik olmadı hala tazeydi. Soğukluğu bir gün boyunca muhafaza edebiliyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 24 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

