Şık ve sağlam Camper ayakkabıda kaçırılmayacak Gülümseten Kasım fırsatı başladı!

Mevsim geçişlerinde ne giyseniz uyan, kombini zorlaştırmayan, gerek ofis gerek günlük kullanımda sizi yarı yolda bırakmayacak bir ayakkabı bulmak istiyorsanız aradığınız o seçenek aslında çok yakın. Camper’ın efsaneleşmiş Pelotas serisinden gelen XLFmodeli, her adımda konforu hissettirme özelliğiyle geniş yaş aralığına ve farklı tarzlara aynı anda hitap ediyor. Üstelik Gülümseten Kasım fırsatlarının bitimine özel dev bir fırsatla! İşte detaylar!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Camper indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Stiline modern bir dokunuş katmak isteyenler için: Camper Pelotas XLF Deri Spor Ayakkabı

PU tabanlık ve EVA dış taban desteğiyle üretilen Pelotas XLF erkek spor ayakkabısı, günlük yaşamınızın temposuna ayak uydurmak için tasarlandı. Kahverengi dana derisi sayası hem dayanıklılık hem de şıklık sunarken yenilenen Pelotas XL formu yumuşak dış tabanıyla konforu bir adım öteye taşıyor. 3,1 cm’lik ideal taban yüksekliği günlük kullanımda rahatlığı artırırken hafif yapısı sayesinde uzun süre ayakta kalanlar için ergonomik bir deneyim sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ayakkabı çok hafif ve birçok spor ayakkabıdan çok daha rahat."

"Çok güzel ayakkabı ve en uygun fiyatta buradaydı teşekkürler Amazon."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 24 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.