Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi Kooperatifi... Marketlerin Ramazan indirimleri başladı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi Kooperatifi... Marketlerin Ramazan indirimleri başladı

A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi Kooperatifi... Marketlerin Ramazan indirimleri başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
20.02.2025 15:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan sofralarının bereketi, hazırlıklardaki özeniyle başlar. Sahur ve iftar sofralarınızı eksiksiz hazırlamak, bütçenizi sarsmadan tüm temel gıdaları almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin Ramazan’a özel sunduğu fırsatlar ile tüm ihtiyaçlarınızı en hesaplı şekilde tamamlayabilirsiniz. Ramazan sofralarınıza bereket katacak fırsatları kaçırmamak için içeriğimize göz atın...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Ramazan yaklaşırken mutfak alışverişlerini tamamlamak isteyenler için en avantajlı zamanlardan biri geldi. Sofraların bereketi artsın, bütçeler zorlanmadan ihtiyaçlar karşılanabilsin diye zincir marketler Ramazan’a özel indirimli ürünlerle raflarını donattı. A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Kooperatifi; bakliyattan yağa, undan şekere kadar mutfağınızın olmazsa olmaz ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla sunuyor. İftardan sahura kadar keyifle hazırlayacağınız lezzetler için ihtiyacınız olan her şey bu marketlerin güncel aktüel kataloglarında mevcut. İşte Ramazan alışverişinizi hesaplı ve eksiksiz yapmanız için marketlerin sunduğu en avantajlı ürünler...

Ramazan ihtiyaçlarında 750 TL ve üzeri alışverişe sepette %20 indirim kampanyası burada!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

BİM Aktüel Kataloğu

bim ramazan

Sizin için seçtiklerimiz

Kuruyemişlerde indirimler var. Ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Meyve sularındaki indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

A101 Aldın Aldın Kataloğu

ramazan A101 2

RAMAZAN A101 3

ramazan a101 4

ramazan a101 5

ramazan a101 6

ramazan a101

Sizin için seçtiklerimiz

İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti hurmalarda avantajlı fiyatlar, burada.

Lezzetine doyamayacağınız Knor çorbalar burada.

ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

şok ramazan (2)

şok ramazan

Sizin için seçtiklerimiz

Enfes tarifler hazırlamanızı sağlayacak bakliyatlar da indirimler var. Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Migros Aktüel Kataloğu

migros 1

migros 2

migros 3

migros 4

migros 6

migros 7

migros 8

migros 9

migros 10

migros 11

migros

Sizin için seçtiklerimiz

Ramazan kolileri de burada indirimde.

Nescafe'den Starbucks'a kahvelerde indirimler başladı. Buradan ürünlere ulaşabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifi Aktüel Kataloğu

tk 1

tk 2

tk 3

tk 4

tk 5

tk 6

tk 7

tk 8

tk 9

tk 10

tk 11

tk 12

tk 13

tk 14

Sizin için seçtiklerimiz

Çay tiryakilerini memnun edecek çaylardaki indirimleri kaçırmayın! Ürünler burada.

İlginizi Çekebilir

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

 "Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

 Calvin Klein, Versace, Lacoste... Marka parfümlerin fiyatları en dipte

Calvin Klein, Versace, Lacoste... Marka parfümlerin fiyatları en dipte

 Hem klasik hem modern! Gant kol saatlerinde fırsat zamanı

Hem klasik hem modern! Gant kol saatlerinde fırsat zamanı

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim Migros Şok a101 aktüel a101 aktüel katalog a101 aktuel urunler bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu tarım kredi a101 aktüel kataloğu Tarım Kredi aktüel Migros Aktüel
İş birliği İçerikleri
Calvin Klein, Versace, Lacoste... Marka parfümlerin fiyatları en dipte

Calvin Klein, Versace, Lacoste... Marka parfümlerin fiyatları en dipte

Aracınız olmasa da özgür hissedin! İşte adım adım araç kiralama rehberi

Aracınız olmasa da özgür hissedin! İşte adım adım araç kiralama rehberi

A101'de bu hafta yok yok! Spor ayakkabılar, küçük ev aletleri, beyaz eşyalar...

A101'de bu hafta yok yok! Spor ayakkabılar, küçük ev aletleri, beyaz eşyalar...

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

ŞOK'a Samsung beyaz eşya geliyor!

ŞOK'a Samsung beyaz eşya geliyor!

ŞOK'a Samsung beyaz eşya geliyor!

ŞOK'a Samsung beyaz eşya geliyor!

Gür ve dolgun sakalların sırrı! İşte en iyi sakal yağları

Gür ve dolgun sakalların sırrı! İşte en iyi sakal yağları

Evde enerjisini atamayan evcil hayvanlarınız için eğlenceli ürünler

Evde enerjisini atamayan evcil hayvanlarınız için eğlenceli ürünler

Hem klasik hem modern! Gant kol saatlerinde fırsat zamanı

Hem klasik hem modern! Gant kol saatlerinde fırsat zamanı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Küçük dokunuşlarıyla hayatınızı güzelleştirecek TEMU ürünleri

Küçük dokunuşlarıyla hayatınızı güzelleştirecek TEMU ürünleri

Küçük dokunuşlarıyla hayatınızı güzelleştirecek TEMU ürünleri

Küçük dokunuşlarıyla hayatınızı güzelleştirecek TEMU ürünleri

Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

Sofralarda bereket, alışverişte tasarruf! Ramazan Fırsatları başladı

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

"Giydiğim en rahat ayakkabı!" Terrex serisinin ultra konforlu modeli...

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia tutkunlarını sevindiren fırsat devam ediyor

"Ayağınızda yokmuş gibi..." Columbia tutkunlarını sevindiren fırsat devam ediyor

Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Balık burcu sevdiklerinizin kalbini kazanacak hediye önerileri

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Calvin Klein, Versace, Lacoste... Marka parfümlerin fiyatları en dipte

Calvin Klein, Versace, Lacoste... Marka parfümlerin fiyatları en dipte

Aracınız olmasa da özgür hissedin! İşte adım adım araç kiralama rehberi

Aracınız olmasa da özgür hissedin! İşte adım adım araç kiralama rehberi

A101'de bu hafta yok yok! Spor ayakkabılar, küçük ev aletleri, beyaz eşyalar...

A101'de bu hafta yok yok! Spor ayakkabılar, küçük ev aletleri, beyaz eşyalar...

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

ŞOK'a Samsung beyaz eşya geliyor!

ŞOK'a Samsung beyaz eşya geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Karla kaplı bir sohbet: "İstanbul’da kar yok ben Uludağ’dan kayarak geldim" Video sosyal medyada gündem oldu…

Karla kaplı bir sohbet: Video gündem oldu...

Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı! Elinden kurtulup kanlar içinde cama çıktı! O anlar ise görüntülendi...

Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı! Kanlar içinde cama çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'da kar uyarısı! "Zorunlu olmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın"

Zorunlu olmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın

Kastamonu'da kar köy yolunu kapatınca olanlar oldu! Cenaze köye ulaşamadı, köy halkı çareyi yemekhanede buldu

Köy yolu kapanınca, cenaze namazını bakın nerede kıldılar

Sahte içki kabusunun bilançosu ağırlaştı: Ankara'da 63 can kaybı

Ankara'da kabusun bilançosu ağırlaştı

Silahla şakalaşan şahıs unutamayacağı ders aldı: Adana'da ibretlik görüntüler! Boynuna dayadığı silah ateş aldı

Silahla şaka olmaz! Onlar denedi; sonuç vahim...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.