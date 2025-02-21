A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi Kooperatifi... Marketlerin Ramazan indirimleri başladı

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Ramazan yaklaşırken mutfak alışverişlerini tamamlamak isteyenler için en avantajlı zamanlardan biri geldi. Sofraların bereketi artsın, bütçeler zorlanmadan ihtiyaçlar karşılanabilsin diye zincir marketler Ramazan’a özel indirimli ürünlerle raflarını donattı. A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Kooperatifi; bakliyattan yağa, undan şekere kadar mutfağınızın olmazsa olmaz ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla sunuyor. İftardan sahura kadar keyifle hazırlayacağınız lezzetler için ihtiyacınız olan her şey bu marketlerin güncel aktüel kataloglarında mevcut. İşte Ramazan alışverişinizi hesaplı ve eksiksiz yapmanız için marketlerin sunduğu en avantajlı ürünler...

Ramazan ihtiyaçlarında 750 TL ve üzeri alışverişe sepette %20 indirim kampanyası burada!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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