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BİM'e Lee tişörtler geliyor! 1 Ağustos 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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BİM'e Lee tişörtler geliyor! 1 Ağustos 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 1 Ağutos 2025 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalogta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Oyuncaklar, akıllı televizyon modelleri, pratik mutfak gereçleri, ev yaşam ürünleri ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Lee erkek tişört 269 TL!

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Ömürlük yatırım! Columbia indirimleri burada.

Giy ve çık rahatlığı sunan Levi's ürünlerinde indirimler devam ediyor! Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Elektronik kategorisinde yok yok!

BİM e Lee tişörtler geliyor! 1 Ağustos 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 2

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Akıllı televizyon modellerinde indirim başladı! Buradan indirimdeki ürünlere ulaşabilirsiniz.

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Apple'da fiyatlar düştü, burada.

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçlerinde indirim başladı!

BİM e Lee tişörtler geliyor! 1 Ağustos 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 3

BİM e Lee tişörtler geliyor! 1 Ağustos 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 4

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçlerindeki indirimlerin tümünü buradan inceleyebilirsiniz.

Yemek takımlarındaki indirimleri buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

Ve çocukları sevindirecek oyuncaklar

BİM e Lee tişörtler geliyor! 1 Ağustos 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 5

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocukları mutlu edecek çeşit çeşit oyuncaklar indirime girdi. Ürünler burada.

Bu içerik 31 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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