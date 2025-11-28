Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Bugüne özel saat 20.00'da Stanley ve Apple'da stoklarla sınırlı flaş fırsatlar başlıyor!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bugüne özel saat 20.00'da Stanley ve Apple'da stoklarla sınırlı flaş fırsatlar başlıyor!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon 28 Kasım'a özel saat 20.00'da Stanley'den Apple, Samsung'dan MSI gibi sevilen teknoloji markalarının favori ürünlerinde flaş indirimler başlatacak. Unutmayın, stoklar sınırlı o yüzden elinizi çabuk tutun ve ihtiyacınız olan ürünleri kaçırmayın!

Gülümseten Kasım indirimlerine sayılı saatler kalmışken Amazon bugüne özel saat 20.00'da favori markaların popüler ürünlerinde flaş fırsatlar yapacağını duyurdu. Kampanyadan yararlanmak için ilgilendiğiniz markanın ürününe göz atabilirsiniz.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Tüm ürünlerin yer aldığı link için buraya tıklayın.

Stanley The Aerolight Transit Mug Termos Bardak

Bugüne özel saat 20.00 da Stanley ve Apple da stoklarla sınırlı flaş fırsatlar başlıyor! 1

Ürünü İncele

Apple 17 Pro Max

Bugüne özel saat 20.00 da Stanley ve Apple da stoklarla sınırlı flaş fırsatlar başlıyor! 2

Ürünü İncele

Apple 2025 M4 çipli 15 inç MacBook Air Laptop

Bugüne özel saat 20.00 da Stanley ve Apple da stoklarla sınırlı flaş fırsatlar başlıyor! 3

Ürünü İncele

Samsung 65" inç Crystal UHD U8000F 4K Smart TV (2025) [Enerji Sınıfı G]

Bugüne özel saat 20.00 da Stanley ve Apple da stoklarla sınırlı flaş fırsatlar başlıyor! 4

Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bugüne özel saat 20.00 da Stanley ve Apple da stoklarla sınırlı flaş fırsatlar başlıyor! 5

Bu içerik 28 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Apple'dan Stanley'e büyük indirimlerin bugün son günü!

Apple'dan Stanley'e büyük indirimlerin bugün son günü!

 Gillette tıraş bıçaklarındaki indirimin bitmesine çok az kaldı!

Gillette tıraş bıçaklarındaki indirimin bitmesine çok az kaldı!

 Stanley termosta 1040 TL fırsat için bugün son gün!

Stanley termosta 1040 TL fırsat için bugün son gün!

 Adidas Terrex polarda son gün indirimi başladı!

Adidas Terrex polarda son gün indirimi başladı!

 Stanley termoslardaki indirim için bugün son gün!

Stanley termoslardaki indirim için bugün son gün!

 Camper'ın favori modelinde son gün için 1120 TL indirim var!

Camper'ın favori modelinde son gün için 1120 TL indirim var!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Apple Stanley indirim
İş birliği İçerikleri
Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Gillette tıraş bıçaklarındaki indirimin bitmesine çok az kaldı!

Gillette tıraş bıçaklarındaki indirimin bitmesine çok az kaldı!

Camper'ın favori modelinde son gün için 1120 TL indirim var!

Camper'ın favori modelinde son gün için 1120 TL indirim var!

16.00'da Apple ve birçok markada flaş fırsatlar başlıyor

16.00'da Apple ve birçok markada flaş fırsatlar başlıyor

Adidas Terrex polarda son gün indirimi başladı!

Adidas Terrex polarda son gün indirimi başladı!

Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!

Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!

Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!

Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!

Bugün BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

Bugün BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

10.00'da Stanley, Apple ve birçok markada flaş fırsatlar başlıyor

10.00'da Stanley, Apple ve birçok markada flaş fırsatlar başlıyor

Stanley termoslardaki indirim için bugün son gün!

Stanley termoslardaki indirim için bugün son gün!

iPhone 17 almak için 75.000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

iPhone 17 almak için 75.000 TL'ye varan değiş tokuş fırsatı!

Camper ayakkabıda indirim için bugün son gün!

Camper ayakkabıda indirim için bugün son gün!

Camper ayakkabıda indirim için bugün son gün!

Camper ayakkabıda indirim için bugün son gün!

Ömürlük klasik Seiko saatteki 3734 TL indirimi kaçırmayın!

Ömürlük klasik Seiko saatteki 3734 TL indirimi kaçırmayın!

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

BİM'e Filiz makarna çeşitleri geliyor!

Her işinize koşan Adidas Terrex ayakkabıda büyük indirim!

Her işinize koşan Adidas Terrex ayakkabıda büyük indirim!

Helly Hansen polar indirimi için son gün bugün!

Helly Hansen polar indirimi için son gün bugün!

Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

Under Armour ayakkabıda dev fırsat!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Kullanıcıların favori Stanley yemek çantası indirimde!

Gillette tıraş bıçaklarındaki indirimin bitmesine çok az kaldı!

Gillette tıraş bıçaklarındaki indirimin bitmesine çok az kaldı!

Camper'ın favori modelinde son gün için 1120 TL indirim var!

Camper'ın favori modelinde son gün için 1120 TL indirim var!

16.00'da Apple ve birçok markada flaş fırsatlar başlıyor

16.00'da Apple ve birçok markada flaş fırsatlar başlıyor

Adidas Terrex polarda son gün indirimi başladı!

Adidas Terrex polarda son gün indirimi başladı!

Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!

Fırsatların son gününde Adidas ayakkabıda 1136 TL indirim var!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Son günün en indirimli Gillette tıraş bıçakları burada!

Gillette tıraş bıçaklarındaki indirimin bitmesine çok az kaldı!

Tavuk yemeğinden sonra kardeşleriyle beraber hastaneye kaldırılmıştı! Genç kız hayatını kaybetti: "Çeşitli iddialar dolaşıyor"

Tavuk yemeğinden sonra kardeşleriyle beraber hastaneye kaldırılmıştı! Genç kız hayatını kaybetti: "Çeşitli iddialar dolaşıyor"

Alaşehir’de süt tankeri üzüm bağına uçtu

Alaşehir’de süt tankeri üzüm bağına uçtu

Ankara’da liseli gençler arasında bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralandı

Ankara’da liseli gençler arasında bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralandı

Isparta’da yapılan sokak uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Isparta’da yapılan sokak uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Yer: Düzce! Zabıtanın yakaladığı dilenci soyunarak kaçtı, mahallede çıplak koştu

Yer: Düzce! Zabıtanın yakaladığı dilenci soyunarak kaçtı, mahallede çıplak koştu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.