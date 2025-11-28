Bugüne özel saat 20.00'da Stanley ve Apple'da stoklarla sınırlı flaş fırsatlar başlıyor!

Gülümseten Kasım indirimlerine sayılı saatler kalmışken Amazon bugüne özel saat 20.00'da favori markaların popüler ürünlerinde flaş fırsatlar yapacağını duyurdu. Kampanyadan yararlanmak için ilgilendiğiniz markanın ürününe göz atabilirsiniz.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Tüm ürünlerin yer aldığı link için buraya tıklayın.

Stanley The Aerolight Transit Mug Termos Bardak

Apple 17 Pro Max

Apple 2025 M4 çipli 15 inç MacBook Air Laptop

Samsung 65" inç Crystal UHD U8000F 4K Smart TV (2025) [Enerji Sınıfı G]

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 28 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.