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Fiyatı 1259 TL'ye düştü! İçecekleri 5 saat sıcak, 30 saat buzlu tutan Stanley Quick Flip Termos indirimde
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Fiyatı 1259 TL'ye düştü! İçecekleri 5 saat sıcak, 30 saat buzlu tutan Stanley Quick Flip Termos indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Günümüzde en büyük lükslerden biri, kendi ritmini yakalayabilmek. Sabah işe giderken, doğada yürüyüş yaparken ya da günün ortasında kısa bir mola verdiğinizde yanınızda ne taşıdığınız, nasıl hissettiğinizi de etkiliyor. Sızdırma derdi olmadan, kolayca taşınabilen ve içeceğinizi saatlerce sıcak ya da soğuk tutan bir termos ise bu anların konforuna konfor katıyor. Stanley The Quick Flip Termos tam da bu ihtiyaçlar düşünülerek tasarlandı. Şu anda indirimde! Ürünün tüm detayları içeriğimizde..

Sabah evden aceleyle çıkarken elinizin alışkanlıkla gittiği ilk şey nedir? Anahtarlar mı, telefon mu, yoksa günün temposuna ayak uydurmanızı sağlayacak o kahve dolu termos mu? Her sabah trafik ışığında, metro beklerken ya da toplantıdan önce birkaç dakika soluklanırken... İşte tam da bu yüzden termos seçimi, sandığımızdan çok daha kişisel bir karar. Stanley The Quick Flip Termos, günün hızına ayak uydururken size zaman kazandıran, konfor sunan ve içeceğinizi saatlerce ideal ısısında tutan güvenilir bir yol arkadaşı. Üstelik şu anindirimli fiyatıyla satışta! Eğer siz de gün içinde sıcak bir kahve ya da ferahlatıcı bir içecekle kendinize nefes alacak bir an yaratmak istiyorsanız, bu ürün tam size göre olabilir. İşte detaylar...

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Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak, 0.47 lt

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak, 0.47 lt

Gün boyu sıcak ya da soğuk içeceğiniz elinizin altında olsun istiyorsanız, Stanley The Quick Flip Termos tam size göre! 0.47 litrelik bu paslanmaz çelik termos, çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceğinizi 5 saate kadar sıcak, 7 saate kadar soğuk ve tam 30 saate kadar buzlu tutar. Sadece tek tuşla açılan pratik kapağı, hareket halindeyken bile kolay içim sunarken; sızdırmaz yapısı sayesinde çantanızda güvenle taşıyabilirsiniz. Araba bardaklıklarına uyumlu olmasıyla da yolculuklar için ideal bir eşlikçi. Üstelik bulaşık makinesinde yıkanabilen yapısıyla temizlik zahmetini de ortadan kaldırıyor. Dayanıklı, BPA’sız ve ömür boyu garanti desteğiyle Stanley, günlük temponuza konfor katmak için yanınızda!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürüne 96 derece su koydum, kapattım. 2-3 saat sonra bakayım diye unuttum, 7 saat sonra 55 derece olarak kontrol ettim. Performans mükemmel, Trigger Action almıştım, sızdırma yapmıştı sonra bu modele geçtim, bu model güzel iş yapar. Tavsiye ederim."

  • "Markasını çok iyi bildiğim bir ürün. Gerçekten de çok sağlam ve güzel. Kısa zamanda da ulaştırıldı. Teşekkürler."

  • "Kalitesi tartışılmaz. Hem sıcaklığı uzun süre koruyor, hem de kullanımı çok kolay."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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Bu içerik 11 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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