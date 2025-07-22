ŞOK'a ALTUS kule tipi vantilatör geliyor! 23 Temmuz 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

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ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yeni sayısı bu hafta da dolu dolu! Broşürün 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında giyim ürünlerinden vantilatörden gıda ve hijyen ürünlerine onlarca ürün uygun fiyatlarla siz alışveriş severleri bekliyor. ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak ediyorsanız sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdiğimiz ŞOK Aktüel listelerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gıda ürünlerinde indirim var

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki gıda ürünlerinin tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit kahvelerde indirim başladı, burada.

Kişisel bakım ve hijyen kategorisindeki ürünlerde dip fiyatlar



Sizin için kişisel bakım ve hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Her saç tipine uygun ürünü bulmak mümkün! Şampuan çeşitlerinde indirim zamanı. Buradan indirimdeki şampuanları inceleyebilirsiniz.

Deterjanlar da indirimdeki ürünlerden. Buradan ürünlere göz atabilirsiniz.

Pratik mutfak gereçlerinde indirim devam ediyor

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçlerindeki incelemek için buraya tıklayın.

Paşabahçe indirimleri burada.

Ve minikleri mutlu edecek oyuncaklar

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Oyuncaklardaki indirimleri kaçırmayın. Burada ürünleri bulabilirsiniz.

Herkesin favorisi oyuncaklarda indirim var. Buraya tıklayarak ürünlere göz atabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Ütü masası, beyaz eşya, tıraş makinesi, vantilatör, su sebili ve dahası

Sizin için seçtiklerimiz

Vantilatör modellerinde indirim başladı. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Temizliği pratik hale getirecek elektrikli süpürgelerde indirim var, burada.

Ne alırsan 50 TL kampanyası başladı!

Bu içerik 22 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.