Tava, tencere derdi bitti! Instant Pot Duo Plus Whisperquiet çok amaçlı pişirici 1384 TL indirimde!

Mutfakta pratiklik arayanların en büyük hayali, lezzetli yemekleri zahmetsizce hazırlayabilmektir. Tencereler, tavalar, ayrı ayrı pişirme gereçleri derken zaman kaybı yaşamak yerine, tüm bu işleri tek başına halleden akıllı bir yardımcınız olsun istemez misiniz? Instant Pot Duo Plus Whisperquiet tam da bu ihtiyaca cevap veriyor. Farklı pişirme fonksiyonlarıyla tek cihazda birçok tarife hayat verirken, sessiz çalışma özelliğiyle de mutfağınıza konfor katıyor. Şu an 1384 TL indirimde olan bu çok amaçlı pişiriciye daha yakından bakmak için içeriğe göz atmayı unutmayın.

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Instant Pot Duo Plus Whisperquiet

Instant Pot Duo Plus Whisperquiet, mutfakta zamandan tasarruf etmek isteyenler için çok yönlü ve sessiz çalışan bir harika yardımcıdır. 5.7 litrelik geniş kapasitesiyle 6 kişiye kadar yemek hazırlamaya olanak tanıyan bu akıllı pişirici; düdüklü tencere, yoğurt yapıcı, sterilizatör, sous vide cihazı gibi birçok işlevi tek gövdede birleştirir. “Start” tuşuna basmanız yeterli; gerisini sessizce kendisi halleder. Hızlıca pişirilen makarnalardan uzun süreli yavaş pişen et yemeklerine kadar pek çok tarifi kolaylıkla hazırlayabilir, tek bir tencerede hem pişirip hem servis edebilirsiniz. Kolay temizlenebilir yapısı ve bulaşık makinesine uygun parçalarıyla mutfakta işleri keyifli hale getirir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bunda yaptığımız yemekler klasik düdüklü tencereye göre daha lezzetli oluyor, temizliği çok kolay, kullanımı çok basit ve güvenilir görünüyor. Tenceresini çıkarıp normal ocakta da kullanabiliyorsunuz."

"Benimki Duo Plus mükemmel ürün. Düdüklüden çok korkan biriyim. Düdüklü kullanırken mutfakta bile durmadan kaçardım. Çok şükür o kadar rahatım ki. Şimdi rahat rahat mutfakta işimi yapıyorum. Ses bile çıkmıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Gayet hızlı pişiriyor. Kestane haşlanmış. 6 dk'da yemek yapıyorum. en fazla 20.dk super ürün herkese tavsiye ederim."

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Bu içerik 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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