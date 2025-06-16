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Tıraş artık daha pratik! Philips OneBlade Pro Islak/Kuru Yüz ve Vücut Tıraş Makinesi ndr

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Tıraş olmak neden her zaman sıkıcı bir zorunluluk gibi hissettirsin ki? Kendinize ayırdığınız bu kısa anları, teknolojinin sunduğu konforla keyifli hale getirmek sizin elinizde. Ne zaman ve nerede isterseniz, zahmetsizce bakım yapabileceğinizi bilmek büyük özgürlük. Klişe çözümleri bir kenara bırakın ve fark yaratan bir deneyimle tanışın. Philips OneBlade Pro Islak/Kuru Yüz ve Vücut Tıraş Makinesi tam da beklentileri karşılayan bir ürün. Üstelik 500 TL indirimde. İşte detaylar...

Gün içinde aynaya baktığınız her an, kendinizi iyi hissetmek istersiniz. İster sabah işe hazırlanırken, ister akşam dışarı çıkmadan önce; tıraş rutini çoğu zaman hızla geçilmek istenen ama sonucu çok fark ettiren bir detaydır. Hem yüzünüzde hem vücudunuzda pürüzsüz ve zahmetsiz bir bakım arıyorsanız, işinizi kolaylaştıracak bir cihaz şart. Kullanımı pratik, şarjı uzun ömürlü, suya dayanıklı ve hassas bölgelere uyum sağlayan bir tıraş makinesiyle, bakımınızı keyifli bir ritüele dönüştürebilirsiniz. Üstelik şu anda Philips OneBlade Pro’da 500 TL’ye varan indirim fırsatı da sizi bekliyor. Ürün hakkında detaylar içeriğimizde...

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Philips OneBlade Pro Islak/Kuru Yüz ve Vücut Tıraş Makinesi

Philips OneBlade Pro IslakKuru Yüz ve Vücut Tıraş Makinesi

Philips OneBlade Pro QP6542/10, yüz ve vücut bakımını zahmetsizce yapmanızı sağlayan çok yönlü ve yenilikçi bir tıraş makinesidir. Islak ve kuru kullanıma uygun su geçirmez yapısıyla duşta dahi güvenle kullanılabilirken, 14 uzunluk ayarlı hassas tarak sayesinde istediğiniz sakal stilini kolayca elde etmenizi sağlar. Çift taraflı bıçağı, yüz hatlarınıza uyum sağlayarak keskin çizgiler oluşturmanıza yardımcı olurken; cilt koruma başlığı ve vücut tarağı, hassas bölgelerde güvenli bir kullanım sunar. OneBlade teknolojisiyle donatılan bu model, saniyede 200 kez hareket eden kesici sistemiyle uzun tüylerde bile yüksek performans gösterir. 90 dakikaya kadar kablosuz kullanım imkânı sunan güçlü pili ve LED ekranıyla da hem evde hem seyahatte pratik bir bakım deneyimi vadeder.

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Bu içerik 16 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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