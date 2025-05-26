Yol arkadaşınız olacak o çanta... Columbia Trek 24L Sırt Çantası indirimde

Günlük içinde ya da kısa bir hafta sonu kaçamağında yanınıza alacaklarınızı düzenlemek her zaman önemlidir. Anahtarlar, cüzdan, su şişesi, bilgisayar… Her şey yerli yerinde olursa hem kendinizi daha hafif hissedersiniz hem de yolculuğunuz çok daha keyifli olur. İşte tam bu noktada devreye giren Columbia Trek 24L Sırt Çantası, hem şehirde hem seyahatlerde hem outdoor aktivitelere katılırken ihtiyaçlarınızı karşılayacak pratik bir yardımcı. Üstelik şu anda 2759 TL indirim ile satışta! İşte detaylar...

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Columbia Trek 24L Backpack Unisex Sırt Çantası

Columbia Trek 24L Sırt Çantası, hafif yapısı ve kullanışlı bölmeleri ile ihtiyacınız olan her şeyi düzenli ve rahat taşımak için tasarlanmıştır. 18 litrelik geniş iç hacmi, şişe cebi ve fermuarlı dış bölmesi sayesinde eşyalarınızı kolayca yerleştirmenize yardımcı olurken, 15 inç dizüstü bilgisayar bölmesiyle teknolojik ihtiyaçlarınızı da düşünür. Sırt kısmındaki nefes alabilen köpük dolgulu yapı, uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir deneyim sunar.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 26 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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