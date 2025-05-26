Şıklık ve performans tek telefonda! Apple iPhone 12 günün fırsat ürünü oldu

Hayatınızı hızlandıran, kaliteli bir akıllı telefon arıyorsanız doğru yerdesiniz! Güçlü performansı, üstün kamera özellikleri ve minimal tasarımıyla dikkat çeken Apple iPhone 12, şimdi kaçırılmayacak bir indirimle sizi bekliyor. Hem günlük kullanımda hem işte hem de eğlencede her ihtiyacınıza cevap veren telefon, teknolojiyi avucunuzun içine taşıyor. Eğer uzun süre keyifle kullanabileceğiniz bir cihaz arıyorsanız, bu fırsatı kaçırmadan detaylara göz atın!

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Apple iPhone 12 (64 GB) - Siyah

Apple iPhone 12, 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekranıyla canlı renkler ve inanılmaz bir görüntü kalitesi sunarken, Ceramic Shield teknolojisi sayesinde düşmelere karşı ekstra dayanıklılık sağlıyor. Güçlü A14 Bionic çip ve 16 çekirdekli Neural Engine, yüksek hızda performans ve uzun pil ömrüyle günlük işlerinizi kolayca halletmenize yardımcı oluyor. Ayrıca Apple iPhone 12'nin MagSafe aksesuar desteğiyle hızlı kablosuz şarj ve şık kullanım deneyimi da bir araya geliyor. Ürünün 12 MP çift arka kamerası ve Gece modu, loş ışıkta bile etkileyici fotoğraflar çekebilir, ön kamerada da aynı kaliteyi yakalayarak muhteşem selfieler yakalayabilirsiniz.. 4K Dolby Vision video kaydı ve AirPlay desteği sayesinde çektiğiniz videoları kolayca düzenleyebilir ve akıllı TV’nize yansıtabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Telefonu oğlumuz için aldık - hali hazırda kullanmakta olduğu iPhone 6S artık çoğu güncellemeyi indiremez olmuştu. Dolayısıyla da artık “emeklilik vakti” gelip çatmıştı Yeni bir iPhone satın almadan önce eşim çok araştırdı. Hem olabildiğince yeni bir model olsun hem de bütçemizi çok sarsmasın istedik. Ve en sonunda Amazon güvencesi ile iPhone 12’de karar kıldık."

"iPhone 7'den 12'ye geçtim. Bu telefon pil, hız, ekran ve hoparlör konusunda öncekine göre gayet iyi. Ayrıca küçük bir telefondan büyük bir telefona geçmiş oldum. Günümüz dünyasında artık gümrük işlemleri bile telefondan yapıldığı için iPhone 7'nin küçük ekranı bana yetmemeye başlamıştı. iPhone 12 hem teknik işler hem de bir şeyler izleme konusunda önde olacak. Elbette ki taşınabilirlik açısından bu telefon 7 gibi rahat olamayacak ancak günün sonunda avantajlar dezavantajlardan daha ağır."

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Bu içerik 26 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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