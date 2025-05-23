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Zorlu zeminler maksimum performans! Adidas Terrex Skychaser Gore Tex Spor Ayakkabı indirimde
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Zorlu zeminler maksimum performans! Adidas Terrex Skychaser Gore Tex Spor Ayakkabı indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Her mevsimin kendine özgü bir ritmi, her adımın da bir hikayesi vardır. Kimimiz sabah kahvesini yudumlarken güne şehirde başlar, kimimiz toprağın kokusuyla uyanır. Nerede olursanız olun, ayaklarınız sizi özgürce taşımalı. Hem tarz sahibi hem de dayanıklı bir seçenek arıyorsanız, Adidas Terrex Skychaser Gore-Tex tam size göre. Üstelik şu an 880 TL indirim ile satışta! Hikâyenizi konforla tamamlamak için detaylara mutlaka göz atın.

Doğada vakit geçirmek bir tutkuysa, doğru ayakkabı da bu tutkunun en önemli parçasıdır. Sert zeminler, değişken hava koşulları ya da uzun yürüyüş rotaları… Hepsinde konforlu adımlar atmak için sağlam, su geçirmez ve ayak dostu bir outdoor ayakkabıya ihtiyaç vardır. Eğer siz de “Hangi marka güvenilir? Uygun fiyatı nerede bulurum?” diye düşünüyorsanız, tam da doğru yerdesiniz. Outdoor performansıyla öne çıkan ve macera tutkunlarının favorisi olan Adidas Terrex Skychaser Gore-Tex, şu anda 880 TL'lik kaçırılmayacak bir indirimle sizleri bekliyor. Detaylar aşağıda!

Adidas Terrex Skychaser Gore Tex Spor Ayakkabı

Adidas Terrex Skychaser Gore Tex Spor Ayakkabı

Adidas Terrex Skychaser Gore-Tex, GORE-TEX membranı sayesinde su geçirmezlik ve nefes alabilirliği bir arada sunarak ayaklarınızı her koşulda kuru tutuyor. File üst yüzey ve dikişsiz yapısıyla gün boyu hafiflik ve konfor hissi veriyor. BOOST orta tabanı, adımlarınıza enerji katarken Continental™ kauçuk dış taban, zemine sıkı tutunarak kaymaları minimuma indiriyor. Entegre kaya koruma plakası ve TPU topuk desteğiyle engebeli alanlarda güvenli hareket kabiliyeti sağlıyor.

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Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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Bu içerik 23 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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