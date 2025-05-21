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BİM'e plaj ürünleri geliyor! 23 Mayıs 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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BİM'e plaj ürünleri geliyor! 23 Mayıs 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 23 Mayıs 2025 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalogda geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Plaj ürünleri, oyuncaklar, akıllı televizyon modelleri, pratik mutfak gereçleri ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, işte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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