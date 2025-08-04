Alışveriş tutkunlarını sevindirecek sepet indirimleri başladı

Bazen ihtiyaç listemiz uzar, bazen de uzun zamandır aklımızda olan o ürün indirimle karşımıza çıkar. Şimdi tam da böyle bir fırsat var: 750 TL ve üzeri alışverişlerde sepette otomatik olarak %15 indirim uygulanıyor. Yani, almak istediklerinizi artık çok daha avantajlı bir şekilde sepetinize ekleyebilirsiniz. Üstelik kampanya, birçok farklı kategoride geçerli. “Hangi ürünler bu fırsata dahil?” diyorsanız, işte öne çıkanlardan bazıları...

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1. Starbucks Veranda Blend Öğütülmüş Kahve

Gün içinde keyifli bir mola vermek istiyorsanız, Starbucks® Veranda Blend tam size göre. Latin Amerika’nın verimli topraklarınde özenle yetiştirilen %100 Arabica çekirdeklerinden elde edilen özel karışım, hafif kavrulmuş yapısıyla damağınızda zarif ve dengeli bir tat bırakıyor. Sert içimden hoşlanmayanlar için uygun olan kahve, her yudumda sizi sıcak bir verandada oturuyormuş gibi hissettiriyor. İster güne başlarken ister gün ortasında kendinize küçük bir ödül vermek için, Veranda Blend ile içten ve sade bir kahve deneyimi yaşayabilirsiniz.

Kullananlar ne diyor?

"Hep kullandığım bir kahve, çok memnunum."

"Değişik güzel bir aromaya sahip. Farklı tatlar arayanlar deneyebilir."

2. Ariel Dağ Esintisi 7 Kg Hızlı Çözünme Toz Çamaşır Deterjanı

Çamaşır yıkamak, günlük rutinin sıkıcı bir parçası olmak zorunda değil. Kapağı açtığınız anda gelen o ferah dağ esintisi, temizliğin sadece görünürde değil, kokusunda da hissedilmesini sağlıyor. Ariel Dağ Esintisi 7 kg Toz Deterjan, düşük sıcaklıklarda bile etkili temizlik sunarak hem inatçı lekeleri çıkarıyor hem de çamaşırlarınızın canlılığını koruyor. Aqua Pudra teknolojisiyle kalıntı derdini ortadan kaldırıyor ve enerji tasarrufuna katkı sağlayarak cebinizi de düşünüyor. Üstelik geri dönüştürülebilir ambalajıyla doğaya da saygı gösteriyor.

Kullananlar ne diyor?

"Ürün kaliteli ve fiyatı makul. Tavsiye derim."

"Çamaşırlara verdiği kokuya bayılıyorum. Soft ve ferah bir etki veriyor. Tavsiye ederim."

3. Ferplast Clipper 5 Kedi ve Köpek Taşıma Çantası

Evcil dostunuzu bir yerden bir yere taşırken onun güvende, rahat ve huzurlu olmasını istemez misiniz? Ferplast Clipper 5 Kedi ve Köpek Taşıma Çantası, tam da bu ihtiyaca cevap veriyor. IATA standartlarına uygun yapısıyla uçak dahil tüm ulaşım araçlarında kullanılabiliyor; böylece seyahatlerde ekstra stres yaşatmıyor. Dayanıklı gövdesi, çift kilitli çelik kapısı ve etkili havalandırma sistemleriyle hem sizin hem de patili dostunuzun içi rahat ediyor. Orta ve büyük ırk evcil hayvanlar için ideal olan taşıma çantası, seyahatleri daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.

4. Julius Meinl President Çekirdek Kahve, Orta Kavrulmuş, Classic Aromalı

Kahve sizin için sadece bir alışkanlık değilse, her yudumda bir kültürü tatmak istiyorsanız, Julius Meinl President sizi Viyana'nın zarif kahve geleneğiyle tanıştırıyor. Orta kavrulmuş, klasik aromalı bu özel karışım; Orta Amerika’nın Arabica ve Güneydoğu Asya’nın seçkin Robusta çekirdeklerinden oluşuyor. İlk yudumda damağınızda beliren bitter çikolata notası, yerini tam gövdeli ve dengeli bir lezzete bırakıyor. Ne çok sert ne de çok hafif; her fincanda kararlı bir tat sunan ürün, sıradan kahvelerin ötesine geçmek isteyenler için harika bir seçim.

Kullananlar ne diyor?

"Hayatımda kendim yaparak içtiğim en güzel kahvelerden biri. Hem lezzeti, hem de yoğunluğu çok güzel..."

"Kahvede ekşilikten nefret ediyorum ve kesinlikle söyleyebilirim ki bir gram ekşilik yok aromatik lezzetli bir kahve"

5. Bioxcin Quantum Serum

Saçlarınızda dökülme, incelme veya hacim kaybı mı yaşıyorsunuz? Bioxcin Quantum Serum 15x6 ml, saç tellerinizi kökten uca destekleyen güçlü içeriğiyle bu sorunlara etkili bir çözüm sunuyor. 18 aminoasit ve saça tutunan peptitlerle zenginleştirilen formülü, saçları ilk kullanımdan itibaren daha kalın, dolgun ve canlı göstermeye yardımcı oluyor. Biocomplex B11 bitki ekstresi sayesinde saç dökülmesini azaltma konusunda destek olurken, niacinamide içeriği ile saç derisindeki fazla yağı dengeliyor ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Dermatolojik olarak test edilen serum, parfüm kaynaklı alerjen içermiyor. pH değeri saçla uyumlu olan serum, hassas saç derisine sahip olanlar için de uygun bir ürün. Her gün düzenli kullanımda, gözle görülür şekilde daha güçlü, hacimli ve sağlıklı saçlara ulaşmak mümkün.

Kullananlar ne diyor?

"Var olan saçları kalınlaştırdı, boş deri görünümü çok azaldı. Yeni saç çıkışı (alında) göremiyorum, beklemiyorum ama belki tepelerde vardır. Yine de etkili olduğu belli oluyor."

"Çok güzel bir ürün. Yararı oldu, saçım arttı."

6. Prima Bebek Bezi Aktif Bebek 5 Beden 62 Adet Junior Mega Fırsat Paketi

Bebeğinizin gece boyu rahat uyuması ve gündüzleri keyifle hareket etmesi için güvenebileceğiniz bir bez arıyorsanız, Prima Aktif Bebek 5 Beden 62’li Junior Mega Fırsat Paketini değerlendirebilirsiniz. Hava kanalları sayesinde bezin içinde hava dolaşımı sağlıyor, böylece bebeğinizin cildi nefes alırken kuru kalıyor. Ekstra kuru tabaka ile emici mikro tanecikler, sıvıyı hızla emerek 12 saate kadar süren kuruluk sağlıyor. Esnek yan bantlar hem sızdırmaları önler hem de bebeğinizin özgürce hareket etmesine olanak tanıyor.

Kullananlar ne diyor?

"Prima kalitesi yıllardır kendisini koruyor."

"Ürün güzel. Pişik yapmıyor."

7. Wella Professionals Sebastian Dark Oil Saç Yağı

Saçlarınız hem yoğun bakım görsün hem de gün boyu ışıldasın istiyorsanız, Wella Professionals Sebastian Dark Oil Saç Yağı tam aradığınız ürün olabilir. Tüm saç tiplerine uygun formülü sayesinde herkesin kolaylıkla kullanabileceği bu özel yağ, saçı ağırlaştırmadan derinlemesine besler, onarır ve güçlendirir. Jel kıvamındaki yapısı sayesinde hızlıca emilir, saça ipeksi bir yumuşaklık ve göz alıcı bir parlaklık kazandırır. Argan, sandal ve sedir ağacı yağlarıyla zenginleştirilen içeriği, saçınıza ışıltı verirken aynı zamanda UV hasarına karşı da korur. 48 saat etkili pürüzsüzlük ve kontrol sunan bu bakım yağıyla saçlarınız her zaman bakımlı, sağlıklı ve güçlü görünür.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

8. Enjoy Tavuklu Yetişkin Kedi Maması

Kedinizin mamasını her koyduğunuzda iştahla yemesini istiyorsanız, Enjoy Tavuklu Yetişkin Kedi Maması beklentilerinizi fazlasıyla karşılar. Gerçek tavuk içeriğiyle zenginleştirilen bu özel formül, hem lezzet hem de besleyicilik açısından kedinize tam bir öğün sunar. Günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur, sağlıklı tüy yapısı ve güçlü bir bağışıklık sistemi için destekler. Tüm ırklara uygun yapısıyla öne çıkan ürün, 12 kiloluk avantajlı paketiyle uzun süreli kullanım imkânı da cabası.

9. Lansinoh 76000 Biberon Seti

Biberon seçimi, bebeğinizin sadece karnını doyurmakla kalmaz; aynı zamanda onun konforunu, huzurunu ve anneyle kurduğu bağı da etkiler. Lansinoh 76000 Biberon Seti, anneden emmeye benzer doğal akış sağlayan NaturalWave emziğiyle bebeğin emme refleksini korur, böylece meme reddi ya da karışıklığı yaşanmaz. Kolik sorununa karşı geliştirilen AVS hava giriş sistemiyle hava yutma riskini azaltır. Pratik tasarımı, geniş boynu ve bulaşık makinesine uygun yapısıyla ebeveynler için de büyük kolaylık sağlar. BPA ve BPS içermeyen güvenli malzemesiyle bebeğinizin sağlığı korunur.

Kullananlar ne diyor?

"Çok beğendim. Akışı çok iyi."

"Gerçekten ürün çok güzel. Normal biberondan mama yemeyen çocuğum bu biberon sayesinde rahat yemeye başladı."

10. L’Oréal Paris Men Expert Cool Power Roll-On Deodorant

Günün koşturmacası, stresli anlar ya da sıcak hava… Ne olursa olsun, kendinizi güvende ve ferah hissetmek istemez misiniz? L’Oréal Paris Men Expert Cool Power Roll-On Deodorant, terleme kaynaklı rahatsızlıkları unutmanız için özel olarak geliştirildi. Cryo-Caps™ teknolojisiyle 48 saat boyunca ter kokusuna karşı güçlü bir kalkan oluşturur. Alkol (etil alkol) içermeyen formülü sayesinde cildinizle nazikçe uyum sağlar ve her kullanımda tazelik hissini yeniler. Gün boyu kontrol sizde olsun istiyorsanız, tek yapmanız gereken çalkalayıp uygulamak.

Kullananlar ne diyor?

"Şu ana kadar kullandığım en iyi roll-on."

"Sıcak yaz ayında yoğun terleyen biri olarak sadece bir tur sürmek bile gayet yeterli oluyor."

Bu içerik 4 Ağustos 2025 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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