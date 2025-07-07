BİM'e Altınyıldız polo tişört geliyor! 11 Temmuz 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

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Akıllı TV, elektrikli süpürge, tişört, oyuncak ve aklınıza gelebilecek daha pek çok ürün BİM'in 11 Temmuz 2025 Cuma Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu ile alışveriş severlerle buluştu. Bu hafta da elektronik, moda, ev yaşam ve daha birçok kategoride uygun fiyatlı ürünlerin dikkat çektiği BİM'in Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız işte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Yazlık kombinler BİM'den

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Yaz aylarının favorisi çeşit çeşit terlikler indirimde, burada.

Mayo modellerinde de indirim var. Ürünler burada.

Columbia indirimleri kaçmaz. Buradan ürünleri inceleyebilirsiniz.

Elektronik kategorisinde yok yok!

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Sizi yaz sıcaklarında bunalmaktan kurtaracak vantilatör modelleri indirime girdi, burada.

Hem hızlı hem güvenilir! HP dizüstü bilgisayarlarda indirimde. Buraya tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz.

Telefon kılıflarında indirim başladı. Burada ürünleri bulabilirsiniz.

Çok satan Shark Detect Clean&Empty Pet Pro süpürge indirimde. Buradan ürünün özelliklerine göz atabilirsiniz.

Pratik mutfak gereçlerinde indirim başladı

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçlerindeki indirimlerin tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sofralarınızı güzelleştirecek yemek takımlarındaki indirimler burada.

Mutfaklarınıza düzen getirecek saklama kapları da indirimde. Buraya tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz.

Ve çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Oyuncaklardaki indirimleri kaçırmamak için acele edin. Ürünler burada.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 7 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.