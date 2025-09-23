Bu sonbaharda ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz konfor dolu o ayakkabılar

Sonbahar geldiğinde gardırobumuzda en çok önem verdiğimiz parçalardan biri hiç şüphesiz ayakkabılar oluyor. Havanın bazen serin bazen yağışlı olduğu bu dönemde hem şık görünmek hem de rahat etmek istiyoruz. İşe giderken, okula yürürken ya da hafta sonu kahve buluşmalarında kombinimizi tamamlayan en önemli parçaysa ayakkabılar oluyor. Biz de bunun için tarzınızdan ödün vermenize gerek olmayan ayakkabılardan oluşan bir seçki hazırladık. İşte detaylar!

1. Sonbahar maceralarının vazgeçilmezi: Columbia NEewton Ridge Plus II Waterproof Erkek Outdoor Bot

Columbia bot, su geçirmez yapısı sayesinde ıslak zeminde bile ayağınızı kuru tutarken nefes alabilen dokusuyla terlemeyi önlüyor. Botun hafif orta tabanı uzun yürüyüşlerde konfor sağlarken güçlü dış tabanı ise kaygan yüzeylerde bile güçlü adımlar atmanıza yardımcı oluyor. Hem şehirde hem de doğada güvenle kullanabileceğiniz bot, sağlam yapısıyla ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz modellerden biri.

Kullanıcılar ne diyor?

Botu alanlar özellikle su geçirmemesi ve hafifliğiyle öne çıktığını söylüyor. Günde 8-16 km yürüyenler bile rahat ettiklerini, taban yapısının dengeli olduğunu ve uzun süreli kullanımda sorun yaşatmadığını belirtiyor. Ayağa tam oturduğunu, şık göründüğünü ve tekrar almayı düşünecek kadar memnun olduklarını paylaşan kullanıcılar, botun hem günlük kullanımda hem de uzun yürüyüşlerde kusursuz olduğunu vurguluyor.

Columbia botun yanında Columbia Peakfreak II Mid Outdry Kadın Yürüyüş Ayakkabısı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Zamansız tasarımıyla: Camper Kadın Casi Myra Ayakkabı

Camper’ın deri babeti, sonbaharda hem ofis kombinlerinize hem de günlük stilinize zarif bir dokunuş katıyor. %100 dana derisi dış yüzeyi ve OrthoLite tabanıyla ayağınızı rahat ettiren ayakkabının hafif yapısıyla gün boyu ayağınızda olduğunu bile unutacaksınız. Kare burun detayı ve minimalist çizgisiyle modası hiç geçmeyen bir parça olan Camper ayakkabı, şık elbiselerden jean'lere kadar her parçayla kolayca uyuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda ayakkabının inanılmaz derecede zarif olduğundan sıkça bahsediliyor. İnce tabanına rağmen ayağı yormadığı, gün boyu hafif hissettirdiği ve her kombine sorunsuzca uyduğu belirtiliyor. Kullanıcılar hem işe hem tatile giderken tercih ettiklerini, sade ama zamansız tasarımını çok sevdiklerini ve kesinlikle tavsiye ettiklerini vurguluyor.

Camper ayakkabının yanında Camper Casi Myra Kadın Ayakkabı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Dayanıklılığın simgesi: Salomon Quest Rove Gore-Tex Erkek Outdoor Botu

Zorlu hava koşullarında ve uzun yürüyüşlerde yanınızda olacak Salomon bot, su geçirmez Gore-Tex yapısı ve süet deri üst kısmıyla öne çıkıyor. Güçlü Contragrip tabanı sayesinde kaygan zeminlerde bile güçlü adımlar atmanızı sağlıyor. Yüksek bilek desteği, ağır çanta taşırken bile denge sunarken güçlü yapısı uzun yıllar kullanabileceğiniz bir performans ayakkabısı ortaya koyuyor. Salomon bot, hem şehirde hem de doğada, keşif dolu sonbahar günlerinin vazgeçilmezlerinden biri olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar botun sağlam, kaliteli ve suya karşı çok dirençli olduğunu söylüyor. Uzun yürüyüşlerde ayağı yormadığını, sürtünme ya da su toplama sorunu yaşatmadığını belirten yorumlar öne çıkıyor. Birçok kişi markaya olan güveni vurgularken dayanıklı yapısının farklı koşullarda kendini kanıtladığını aktarıyor. Bazı kişilerse bir numara büyük almanın daha iyi olacağını söylüyor.

Salomon botun yanında Jack Wolfskin Waterproof Vojo 3 Texapore Mid Erkek Bot ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Sıcacık kalmak için: Birkenstock Boston Sheepskin Vl Kadın Terliği

Sonbahar ve kış aylarında şıklığı ve sıcaklığı arayanların gözdesi olacak Birkenstock Boston terlik, süet dış yüzeyi ve shearling astarıyla öne çıkıyor. Ayağınızı sarıp sıcacık tutarken mantar ve lateks tabanıyla gün boyu konfor veriyor. Taba rengiyle neredeyse tüm kıyafetlerle uyum yakalayan terlik, hem evde hem de dışarıda giyebileceğiniz ve uzun yıllar gardırobunuzda kalacak zamansız bir parça.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullananlar özellikle ayak üşümesine son verdiğini ve inanılmaz sıcak tuttuğunu söylüyor. Birçok kişi kalitesine hayran kalırken işçiliğinin ve malzeme kalitesinin Birkenstock’tan beklenen seviyede olduğunu belirtiyor. Uzun süreli kullanımda bile ayağı rahat ettirdiği ve “İyi ki almışım!” dedirten bir terlik olduğu da sıkça belirtiliyor.

Birkenstock terliğin yanında Arizona Fell Vl Üniseks Terlik ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Günlük stilin en iyi seçimi: adidas Cloudfoam Comfy Erkek Günlük Ayakkabı

Adidas’ın bu modeli, Cloudfoam Comfort iç tabanı sayesinde ayağınızı yumuşacık sararken kumaş üst yüzeyiyle hafiflik ve nefes alabilirlik sunuyor. Dayanıklı dış tabanı her zeminde güvenli adımlar atmanıza yardımcı oluyor. İkonik 3 bant detayıyla klasik adidas tarzını yansıtan bu sneaker, sonbaharda hem spor kombinlerinizin hem de günlük şıklığınızın tamamlayıcısı olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda en çok öne çıkan nokta, ayakkabının hafifliği ve ortopedik rahatlığı oluyor. Gün boyu giyildiğinde bile ayağı yormadığı, nefes alan yapısıyla terletmediği ve tam beden olduğu belirtiliyor. Kullanıcılar, hem spor yaparken hem de günlük hayatta kullandıklarını ve fiyat-performans açısından çok memnun kaldıklarını paylaşıyor.

adidas ayakkabının yanında adidas Kadın Cloudfoam Comfy Ayakkabı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Günlük tarzın vazgeçilmezi: Nine West Imelda 4PR Kadın Yürüyüş Botu

Kaliteli malzemesi ve zarif görünümüyle hem günlük hayatta hem de özel anlarda yanınızda olan Nine West Imelda 4PR, sonbaharda şıklığı ve konforu arayanlar için harika bir seçenek. Düz topuklu yapısıyla gün boyu rahatça giyilebilirken sade ama etkileyici tasarımıyla kombinlerinizi tamamlıyor. Geniş ayak tiplerine uyum sağlamasıyla herkese hitap eden bot, şehrin yoğun temposuna ayak uydurmak için birebir.

Kullanıcılar ne diyor?

Ayakkabıyı alanlar kalitesinden ve tasarımından oldukça memnun. Görseldekinin birebir geldiğini, ayağı yormadığını ve hafif olduğunu özellikle vurguluyorlar. Kalıbının tam olduğunu söyleyen bazı kullanıcılar, rengini ve duruşunu çok beğendiklerini ve farklı rengini de sipariş ettiklerini söylüyorlar.

Nine West botun yanında Camper Kadın Chelsea Bot ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

7. Yenilikçi dizaynıyla: Hoka U Project Clifton Erkek Spor Ayakkabı

Hoka U Project Clifton, hafifliği, nefes alabilir yapısı ve hızlı bağlama sistemi sayesinde günlük hayatın koşuşturmacasında zamandan kazandırıyor. EVA orta tabanı ve Meta-Rocker teknolojisi, adımlarınızı yumuşak ve pürüzsüz hale getiriyor. Dayanıklı yapısıyla hem şehir içinde hem de farklı zeminlerde güvenle kullanabileceğiniz bir spor ayakkabı olan Hoka, tarz sahibi görünümüyle spor şıklığını sonbahar kombinlerinize kolayca taşıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, ayakkabıyı hem rahatlığı hem de fonksiyonelliğiyle övüyor. Kalın ve konforlu tabanıyla uzun süre ayakta kalmayı gerektiren işlerde bile ağrı yaratmadığını söylüyorlar. Farklı ve orijinal görünümüyle beğeni toplarken taraklı ayaklara bile uyduğu belirtiliyor. Hatta bazıları bu ayakkabıdan sonra diğer markaları bıraktığını bile ifade ediyor.

Hoka ayakkabının yanında HOKA Speedgoat 5 Kadın Koşu Ayakkabısı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. İkonik model: UGG W Classic Short II Casual Bot

UGG Classic Short II, soğuk havalarda ayağınızı sıcacık tutarken ikonik görünümüyle tarzınıza modern bir dokunuş yapıyor. Twinface koyun kürkü ve süet malzemesiyle dayanıklı bir kullanım sunan botu, suya ve lekelere dirençli yapısıyla yağmurlu sonbahar günlerinde bile güvenle giyebilirsiniz. Hafif Treadlite by UGG tabanıyla ayağınızda ağırlık yapmadan gün boyu eşlik eden bot, gardırobunuzun yıllarca vazgeçilmezlerinden olacak bir parça.

Kullanıcılar ne diyor?

Yorumlarda öne çıkan en güçlü özellik dayanıklılığı ve sıcak tutması. Yıllar boyunca kullanılsa bile sağlam kaldığını söyleyen birçok kişi var. Rahatlığına ve yumuşak kürk astarına bayılan kullanıcılar, botun ayağa tam oturduğunu ama kalıbının dar olduğunu, bu yüzden bir numara büyük alınması gerektiğini de belirtiyor.

UGG botun yanında UGG W Scuffette II Kadın Terlik ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Geçmişten ilham alan: Reebok Club C Revenge Vintage Erkek Günlük Spor Ayakkabı

Sonbaharda kombinlerinizi tamamlamaya yardımcı olan Reebok Club C Revenge Vintage, retro stilini modern konforla buluşturuyor. Yüksek kaliteli deri üst yüzeyi ve kaliteli kauçuk tabanı sayesinde hem günlük kullanımda hem de spor aktivitelerinde güven veriyor. İç tabanı uzun yürüyüşlerde destek sağlarken kontrast detayları ve vintage havasıyla da dikkat çekici bir tarz yaratıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcıların büyük kısmı ayakkabının kalitesinden ve şık görünümünden oldukça memnun. Rahat yapısıyla gün boyu kullanıma uygun bulunduğu sıkça vurgulayanlar, ayakkabının kalıbının tam oturduğunu ve uzun süre dayanıklı olduğu yönünde pek çok yorum yapıyor.

Reebok spor ayakkabının yanında Reebok Club C 85 Kadın Günlük Spor Ayakkabı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Şehir stiline tarz katan: Tommy Hilfiger Comfort Erkek Chelsea Yürüyüş Botu

Tommy Hilfiger Comfort Chelsea Bot, zamansız modeliyle yıllardır herkesin favorisi. Siyah deri dış yüzeyiyle dayanıklılığı ön planda tutarken modern tasarımıyla hem ofis kombinlerinde hem de sokak stilinde rahatça kullanılabiliyor. Şık görünümünün yanında gün boyu konfor sunmasıyla da öne çıkan bot, sonbahar gardırobunuza yatırım yapabileceğiniz ve uzun yıllar keyifle giyeceğiniz bir ayakkabı.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar botun derisinin kalitesini ve duruşunu özellikle öne çıkarıyor. Hem günlük hayatta hem özel günlerde kullanıma uygun bulunduğunu yorumlarda sıkça dile getiren kullanıcılar, genel olarak ürün için “Harika, şık. Herkese tavsiye ederim.” şeklinde yorumlarda bulunuyorlar.

Tommy Hilfiger botunun yanında Jack & Jones Erkek Chelsea Bot ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.