Mevsim geçişine uygun ince ceket ve mont modelleri

Her dolabın en işlevsel parçaları arasında yer alan ceketler sadece mevsim geçişinde pratiklik yaratmakla kalmıyor, tarzınızı da bir adım öne taşıyorlar. Basic bir tişört ve jean kombinin üzerine giydiğiniz hafif bir ceket ya da şık bir trençkot anında görünümünüzü yükseltiyor. Spor ayakkabıyla rahat, topukluyla daha feminen bir hava katabileceğiniz bu parçalar, stilinizi dilediğiniz gibi şekillendirme imkanı veriyor. Hazırsanız sizin için hazırladığımız mevsimlik ceket seçkimize geçelim!

1. Zamansız bir parça: Levi's The Trucker Erkek Ceket Mont

Levi's Trucker ceket, yıllar geçse de modası asla eskimeyen parçalardan biri. %100 pamuk kumaşıyla doğal bir duruş sunarken düğmeli ön tasarımı ve göğüs cepleriyle klasik görünümü tamamlıyor. Regular fit kesimi sayesinde hem günlük kombinlere hem de daha şık parçalarla kolayca uyum sağlayan ceket, mevsim geçişlerinde jean ve tişört üzerine atıldığında tarzınızı anında yükselten zamansız bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kumaş kalitesi güzel. İyi fiyata Levi's kalitesi. Boy 1,74, kilo 80 civarı olması lazım. Normal olarak L gömlek ve tişört giyerim, yine L aldım, pişman olmadım. Gayet güzel oturdu, tam beklediğim gibi, kolları da uzun gelmedi.”

“Çok tereddütlüydüm ama iyi ki almışım harika bir ceket!174 boy, 85 kilo, üst bedenim geniş olduğu halde M beden harika oldu, kumaşı kaliteli, renk tam istediğim gibi kesinlikle tavsiye ederim.”

2. Yağmurlu günlerin kurtarıcısı: DeFacto Kadın Su Geçirmez Regular Fit Trençkot

Hem şık hem de işlevsel bir parça arıyorsanız DeFacto trençkot tam size göre. %100 polyester yapısıyla hafif ama dayanıklı, üstelik su geçirmez özelliğiyle yağmurlu günlerde en büyük kurtarıcınız oluyor. Normal kalıbıyla rahat bir kullanım yaşatırken dışarı çıkarken ya da işe giderken kombinlerinizi tamamlayan modern bir hava katıyor. Gardırobunuzda kullanışlı ve stil sahibi bir parça arıyorsanız DeFacto trençkot olmazsa olmaz bir parça.

Kullanıcılar ne diyor?

“Omuzları tam oturdu, boyu dizerimi tam kapatıyor. Kolları da tam. Trençkotlar oversize olduğu için kendime göre bulamamıştım. Minyonlar tercih edebilir. Su geçirmez olduğu için hışırtılı bir kumaşı var ama sıkıntı değil. Ürünü beğendim tavsiye ediyorum.”

“Gözüktüğünden çok daha güzel geldi. Bedeni çok iyi oldu.”

3. Doğal zarafet: Giesto Erkek Keten Kruvaze Ceket

%100 keten kumaşıyla yaz akşamlarının vazgeçilmez parçası olacak Giesto kruvaze ceket, hafif ve nefes alan yapısıyla gün boyu konfor sunuyor. Rahat kesimi hareket özgürlüğü sağlarken tona ton düğme detayı sofistike bir görünüm katıyor. İster günlük stilinizde ister bir davette kombinleyebileceğiniz bu parça, zarif ama iddialı duruşuyla dikkat çekiyor. Gardırobunuzda hem kalite hem de şıklığı bir arada arıyorsanız Giesto ceket tam size göre.

4. Dolabınıza farklılık katan: Jack & Jones JJXX JXMANDY Kadın Ceket Mont

Ultra hafif kapitone tasarımıyla hem stil hem de sıcaklık veren Jack & Jones ceket, mevsim geçişlerinde kurtarıcı bir parça. Belindeki ayarlanabilir bağcık sayesinde vücudu saran zarif bir form yaratabilir, elastik manşetleriyle de konforlu bir deneyim yaşayabilirsiniz. Yüksek yakasıyla soğuk günlerde koruma gerçekleştirirken modern görünümüyle günlük kombinlerinizi anında daha şık hale getiren Jack & Jones ceket, işlevsel ve göz alıcı bir ceket arayanlar için ideal bir tercih!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ceketi gerçekten çok beğendim! Biraz bol, yani altına ince bir kazak giyebilirsiniz. Kumaşı güzel ve hafif astarlı.”

“Çok güzel, kısa, bol bir ceket; çok uygun fiyata aldım. Ceketin astarı hafif.”

5. Klasik bir model: Danger Erkek Fit Kalıp Trençkot Ceket

Hafif ama fonksiyonel yapısıyla mevsim geçişlerinde gardıropların en çok aranan parçası olan Danger trençkot, suya dayanıklı ve rüzgar geçirmez özelliğiyle öne çıkıyor. Fit kalıbıyla modern bir duruş sergilerken klasik kesimiyle zamansız bir görünüm sunuyor. İster işte ister günlük hayatta giyebileceğiniz bu parça, her kombini daha sofistike bir hale getiriyor. Danger trençkot, estetiği ve işlevi bir arada arayan erkekler için gardırobun vazgeçilmezlerinden biri.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kendi bedenimi aldım, giydim ve tam oturdu. Bu fiyata böyle güzel mevsimlik bir ceket zor bulunur. Tek eleştireceğim yanı makinede yıkamaya uygum olmayışı. Yalnızca kuru temizleme yazıyor üzerinde.”

“Ürün çok şık ve kaliteli, kumaş kalitesi de çok güzel, tam olarak fiyat performans ürünü diyebiliriz.”

6. Zamansız bir parça: ONLY Trençkot

Klasik ve modern detayları bir araya getiren ONLY trençkot, belindeki kemeri ve çift sıra düğme tasarımıyla sofistike bir görünüme sahip. Ters yüz yakası ve omuz detaylarıyla dikkat çeken bu parça, uzun boyu sayesinde hem şık elbiselerle hem de jean ve bot kombinleriyle uyum sağlıyor. İngiliz tarzından ilham alan trençkot, mevsim geçişlerinde gardırobunuza zamansız bir dokunuş eklemek için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

“Trençkotu giymesi çok rahat. Bakımı gerçekten kolay ve güzel bir dökümü var. Boyum yaklaşık 1,65 ve trençkot bileklerimden yaklaşık 15 cm yukarıda bitiyor. Çoğu trençkot biraz bol gelir ama bu tam oldu. Trençkot bol (dar kesimli trençkotları sevmiyorum) ve çanta gibi durmuyor. Geçiş mevsimleri için mükemmel; tekrar alırdım.”

“Palto çok güzel. Biraz büyük ve bana çok uzun olduğu için bir beden küçük sipariş etmeliydim ama terzim her şeyi ayarladı ve şimdi her şey olması gerektiği gibi. Palto çok uygun bir fiyata sunulduğu için yine de değdi. Kalitesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum ve tekrar alırım.”

7. Fonksiyonel bir tercih: Columbia Ascender Softshell Erkek Günlük Ceket

Suya ve rüzgara dirençli yapısıyla mevsim geçişlerinde her türlü hava koşuluna uyan Columbia Ascender Softshell ceket, günlük kullanımdan outdoor aktivitelere kadar çok yönlü bir seçenek sunuyor. Hafif ve kaliteli kumaşıyla rahat hareket etmenizi sağlarken fermuarlı cepleriyle eşyalarınızı güvenle taşıyabiliyorsunuz. Klasik kesimiyle minimal ama hoş bir görünümü olan ceket, uzun yıllar gardırobunuzda yer alacak bir parça.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu ceket tam aradığım şeydi: dayanıklı, suya dirençli ve serin havalar için mükemmel orta ağırlıkta. Beni aşırı ısıtmadan sıcak tutuyor ve hafif yağmurda ve rüzgarda bile sorunsuz giydim. Bedeni tam oturuyor ve ister yürüyüşe çıkayım ister sadece işlerimi halledeyim, şık duruyor. Kaliteli fermuarlar, sağlam dikişler ve şık bir tasarım.”

“Columbia giyim ürünleri her zaman konfor, şıklık ve dayanıklılıklarıyla bilinir. Kesinlikle yanılmayacaksınız. Bu ceket bunu bir kez daha kanıtlıyor.”

8. Sıcak ve modern: Adidas Basic Padded Kadın Mont Ceket

Soğuk günlerde hem şık görünmek hem de sıcak kalmak isteyenler için bu dolgulu Adidas mont ideal bir tercih. Sentetik yalıtımı ve yüksek yakasıyla vücut ısınızı korurken bol kesimiyle modern bir görünüm kazandıran Adidas mont ceketin fermuarlı cepleri sayesinde ellerinizi sıcak tutarken küçük eşyalarınızı da pratik şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün çok güzel, tam ara mevsim için. Açık gri renk olması da çok güzel .”

“Bayıldım, ince ama sıcak tutuyor, çok tarz, rengi de kalıbı da güzel.”

9. Günlük giyimin vazgeçilmezi: Altınyıldız Classics Erkek Kapüşonlu Dik Yaka Trençkot

Hafif ve kullanışlı %100 polyester kumaşlı Altınyıldız Classics trençkot, kapüşonlu yapısıyla şehirde ani yağmurlara karşı pratik bir koruma yapıyor. Standart fit kalıbıyla rahat bir kullanım yaşatırken dik yaka detayıyla modern bir duruş yaratıyor. Cepleri günlük ihtiyaçlar için işlevsellik sağlarken sade tasarımı her kombine kolayca uyan trençkot, mevsim geçişlerinde hem konforlu hem de şık bir alternatif arayan erkekler için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel. Kaliteli ve duruşu güzel, kolları uzun geldi, tadilat yaptırdım çok iyi oldu.”

“Ürün mont değil arkadaşlar sadece mevsimlik bir üst, mevsim geçişlerinde kullanılabilir.”

10. Zahmetsizce iyi görünün: Koton Kadın Kruvaze Yaka Düğme Detaylı Kemerli Trençkot

Kruvaze kesimi ve düğme detaylarıyla modern bir görünüm sunan Koton trençkot, kuşaklı bel tasarımı sayesinde vücut formunu öne çıkarıyor. Düşük omuz detaylı trençkot, hem günlük kombinlerde hem de özel etkinliklerde tercih edilebiliyor. %92 polyester, %8 elastan karışımı kumaşıyla rahat ve dayanıklı bir yapıya sahip parça, geçiş mevsimlerinde tek parça ile şıklık arayan kadınlar için harika bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünün dokusu, ağırlığı ve duruşu çok kailteli ve tok. Alacak kişiler oversize oluşunu bilerek sipariş verebilirler.”

“Kaliteli bir ürün, çok memnun kaldım, kalıbı ve kumaşı ile beklenileni fazlasıyla karşılayan bir ürün, teşekkürler.”

