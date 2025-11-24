Hafif, esnek ve konforlu: Crocs Bayaband terlikte Gülümseten Kasım kampanyası!

Ayak sağlığı ve rahatlık söz konusu olduğunda terlik seçimi sadece evde değil, açık havada ve günlük yaşamda da önem kazanıyor. Ayağınızı sıkmadan destekleyen ve uzun süreli kullanımda bile konfor sunan bir model arıyorsanız Crocs Bayaband tam size göre. Modern tasarımıyla her yaş ve tarz grubuna hitap eden bu terlik, esnek yapısı ve dayanıklı malzemesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sunuyor. Üstelik, Gülümseten Kasım fırsatlarıyla fiyatı hiç olmadığı kadar düştü!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Crocs indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Her mevsim sizinle: Crocs Bayaband Clog Üniseks Terlik

En ikonik iki Crocs modeli olan Baya ve Crocband™’i bir araya getirerek hem şık hem de spor bir tasarım sunan Crocs Bayaband Clog, hafif yapısı ve giyilmesi kolay tasarımı sayesinde gün boyu rahat kullanım sağlarken döner topuk kayışları daha güvenli bir uyum yakalıyor. Crocs Comfort™ teknolojisiyle 360 derece konforu ayağınıza taşıyan Bayaband, günlük hayatta hem rahat hem dikkat çekici bir terlik arayanlar için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü indirimli fiyattan satın aldım. Çok beğendim tavsiye ederim. 41 giyiyorum 41-42 aldım ayağıma olmadı. Parmaklarımı uçtan vurdu. Satın alma aşamasında ilk numaraya göre satın alını dikkate alarak aldım halbuki ama olmadı geri gönderdim. Tekrar 42-43 olanı aldım ve 41 numara giyen biri olarak tam oldu bilginize."

"Anneme hediye olarak almıştım. Aldıktan sonra ayağından çıkarmadı çok rahat diyor. Tasarımı ve rengi de çok güzel."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 24 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.