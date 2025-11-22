Gülümseten Kasım'ın yıldızı Puma ayakkabıda 2444 TL indirim

Günümüz bazen yavaş bazen de çok yoğun geçiyor ve bu süreçte her zaman bizimle olan ayakkabılarımız ayak sağlığımız için büyük bir rol oynuyor. Bu yüzden alışverişinizi yaparken tasarım kadar taban teknolojilerine de dikkat etmek gerekiyor. Biz de tüm bunları karşılayacak indirimdeki bir ayakkabıyı sizin için seçtik. Gelin, Gülümseten Kasım döneminde fiyatı düşen Puma ayakkabının özelliklerine birlikte göz atalım!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Puma indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Her dolabın böyle bir klasiğe ihtiyacı var: Puma Caven DIME Üniseks Tenis Ayakkabısı

Klasik stil ile sokak modasını basketbol esintileriyle harmanlayan Puma Caven DIME, SoftFoam+ tabanlıkla her adımda yumuşak bir konfor sunarken siyah beyaz tasarımıyla günlük kombinlerinize kolayca uyum sağlar. Dana derisi ve sentetik materyallerden üretilmiş kısa bilek tasarımı, bağcıklı yapısı ve kauçuk orta-dış tabanı, hem şık hem dayanıklı bir kullanım yaratırken yükseltilmiş tabanı sayesinde de rahatlığınızı ön planda tutar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gayet güzel ve kaliteli beğendik."

"Çok güzel, çok kaliteli kalıbı biraz dar yarım numara büyük alınabilir. 36,5 olmadığı için direkt 36 aldım hafif sıktı ama zamanla açılır. Sadece puma yazısı kalın iple sabitlenmiş o fotoğrafta yoktu ama absürt durmuyor."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 21 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.