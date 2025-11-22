Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Gülümseten Kasım'ın yıldızı Puma ayakkabıda 2444 TL indirim
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gülümseten Kasım'ın yıldızı Puma ayakkabıda 2444 TL indirim

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün farklı bir tempoda geçiyor ve ayakkabı seçimi, bu değişikliklere ayak uyduracak kadar esnek olmalı. Ayak sağlığı için günlük hayatın koşuşturması içinde hem stilinden ödün vermek istemeyen hem de rahat adımlar atmak isteyen herkes için doğru ayakkabının önemi büyük. Neyse ki Gülümseten Kasım fırsatlarıyla aradığınız bu dengeyi sağlamak artık çok daha kolay. Eğer siz de her ortamda kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız indirimdeki Puma ayakkabıya gelin birlikte bakalım!

Günümüz bazen yavaş bazen de çok yoğun geçiyor ve bu süreçte her zaman bizimle olan ayakkabılarımız ayak sağlığımız için büyük bir rol oynuyor. Bu yüzden alışverişinizi yaparken tasarım kadar taban teknolojilerine de dikkat etmek gerekiyor. Biz de tüm bunları karşılayacak indirimdeki bir ayakkabıyı sizin için seçtik. Gelin, Gülümseten Kasım döneminde fiyatı düşen Puma ayakkabının özelliklerine birlikte göz atalım!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Puma indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

 Ayaklarınız bayram edecek!

Ayaklarınız bayram edecek!

 Kullanıcılardan tam not alan PUMA monttaki fırsat kaçmaz!

Kullanıcılardan tam not alan PUMA monttaki fırsat kaçmaz!

 Rahatlıkta üstüne yok!

Rahatlıkta üstüne yok!

Her dolabın böyle bir klasiğe ihtiyacı var: Puma Caven DIME Üniseks Tenis Ayakkabısı

Gülümseten Kasım ın yıldızı Puma ayakkabıda 2444 TL indirim 1

Klasik stil ile sokak modasını basketbol esintileriyle harmanlayan Puma Caven DIME, SoftFoam+ tabanlıkla her adımda yumuşak bir konfor sunarken siyah beyaz tasarımıyla günlük kombinlerinize kolayca uyum sağlar. Dana derisi ve sentetik materyallerden üretilmiş kısa bilek tasarımı, bağcıklı yapısı ve kauçuk orta-dış tabanı, hem şık hem dayanıklı bir kullanım yaratırken yükseltilmiş tabanı sayesinde de rahatlığınızı ön planda tutar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gayet güzel ve kaliteli beğendik."
  • "Çok güzel, çok kaliteli kalıbı biraz dar yarım numara büyük alınabilir. 36,5 olmadığı için direkt 36 aldım hafif sıktı ama zamanla açılır. Sadece puma yazısı kalın iple sabitlenmiş o fotoğrafta yoktu ama absürt durmuyor."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım ın yıldızı Puma ayakkabıda 2444 TL indirim 2

Bu içerik 21 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Calvin Klein'dan büyük fırsat!

Calvin Klein'dan büyük fırsat!

Roborock robot süpürgede Gülümseten Kasım kampanyası!

Roborock robot süpürgede Gülümseten Kasım kampanyası!

 Bugün BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

Bugün BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

 Seiko saat şimdi kısa süreliğine indirimde!

Seiko saat şimdi kısa süreliğine indirimde!

 Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

 Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

 Adidas'tan Apple'a ünlü markalarda büyük fırsatlar

Adidas'tan Apple'a ünlü markalarda büyük fırsatlar

 Samsung televizyonda indirim başladı!

Samsung televizyonda indirim başladı!

 Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!

Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!

 Tchibo'da yılın indirimi başladı!

Tchibo'da yılın indirimi başladı!

 HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Puma puma ayakkabı puma ayakkabı erkek puma beyaz ayakkabı puma erkek ayakkabı puma erkek spor ayakkabı puma kadın ayakkabı puma kadın spor ayakkabı puma sneaker puma spor ayakkabı puma spor ayakkabı erkek
İş birliği İçerikleri
Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

Roborock robot süpürgede Gülümseten Kasım kampanyası!

Roborock robot süpürgede Gülümseten Kasım kampanyası!

Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

Seiko saat şimdi kısa süreliğine indirimde!

Seiko saat şimdi kısa süreliğine indirimde!

Calvin Klein'dan büyük fırsat!

Calvin Klein'dan büyük fırsat!

Calvin Klein'dan büyük fırsat!

Calvin Klein'dan büyük fırsat!

Bugün BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

Bugün BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

Gülümseten Kasım'a özel Gillette tıraş bıçakları indirimde

Gülümseten Kasım'a özel Gillette tıraş bıçakları indirimde

Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!

Sıcacık tutan Columbia polar şimdi indirimde!

Stanley termos tekrardan 1040 TL indirime girdi!

Stanley termos tekrardan 1040 TL indirime girdi!

Camper ayakkabıda harika fırsat!

Camper ayakkabıda harika fırsat!

Camper ayakkabıda harika fırsat!

Camper ayakkabıda harika fırsat!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

28 Kasım'da BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor!

Roborock robot süpürgede Gülümseten Kasım kampanyası!

Roborock robot süpürgede Gülümseten Kasım kampanyası!

Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

Seiko saat şimdi kısa süreliğine indirimde!

Seiko saat şimdi kısa süreliğine indirimde!

Calvin Klein'dan büyük fırsat!

Calvin Klein'dan büyük fırsat!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönüyorlardı: Ela öldü, arkadaşı ağır yaralandı!

Mezuniyet çekiminden dönüyorlardı: Ela öldü, arkadaşı ağır yaralandı!

Yer: Erzurum! Çoban kaybolduktan 3 gün sonra bulundu: Böyle hayatta kalmış!

Kaybolduktan 3 gün sonra bulundu: Böyle hayatta kalmış!

Kahveden zehirlenen Ayben’in durumu evlerdeki büyük tehlikeyi ortaya çıkardı: “Ölüme kadar gider”

Evdeki büyük tehlike: “Ölüme kadar gider”

Altay bebeğin ölümüyle ilgili yeni rapor: İnsan sağlığına zararlı tarım ilacı zehirlemiş!

Altay bebeğin ölümüyle ilgili yeni rapor: Fosfin gazı zehirledi!

Katiller yıllar sonra bulundu! Bakan Yerlikaya: "Peşini bırakmıyoruz"

Bakan Yerlikaya: "Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz"

Sinop’ta kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız sağ olarak bulundu

Sinop’ta kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız sağ olarak bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.