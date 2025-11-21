Her yolculuğunuza hazır Samsonite çantada Gülümseten Kasım'a özel harika indirim!

İş, okul, seyahat ya da günlük yaşam… Dizüstü bilgisayarınızı her an yanınızda taşımanız gerekiyorsa güvenli, hafif ve kabin ölçülerine uygun bir çanta bulmak bazen düşündüğünüzden zor olabiliyor. Özellikle uçak seyahatlerinde el bagajı sınırlamaları, uzun yürüyüşlerde omuz konforu ve elektronik eşyaların darbelere karşı korunması gibi detaylar artık önemli birer kriter oldu. Biz de bu ihtiyacı karşılayan bir sırt çantasını indirimdeyken yakaladık. Detaylar için hadi, içeriğe geçelim!

Konfor ve düzen için akıllı tasarım: SAMSONITE KR2-09-005 15.6" Guard IT 3.0 Seyahat Notebook Sırt Çantası

Seyahat ederken tüm eşyalarınızı güvende tutan, hava yolu kabin kurallarına uyan ve bilgisayarınızı koruyan bir çanta arıyorsanız SAMSONITE KR2-09-005 tam olarak ihtiyacınıza göre tasarlanan bir model. EasyJet el bagajı ölçülerine uygun 35x20x45 cm dış boyutu sayesinde ekstra uçak bagajı ücretlerinden kurtulabilir, 15,6 inçe kadar olan dizüstü bilgisayarınızı özel dolgulu bölmesiyle gönül rahatlığıyla taşıyabilirsiniz. Yalnızca 0,80 kg ağırlığında olması hareket özgürlüğü sağlarken şeffaf file bölmeli iç düzeni, çapraz bantlı elbise bölmesi, tablet cebi, Kissing Puller güvenlik sistemi, çift şişe cebi ve rahat 3D file sırt paneli ile seyahatte aranan işlevselliği sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Aldığım sırt çantası çok iyi paketlenmişti ve taşıması çok rahat. Tabletim ve dizüstü bilgisayarım için geniş bir alan sunuyor, bu da seyahat için mükemmel. Ayrıca eşyalarımı düzenlemek için bir bölmesi ve hafta sonu veya kısa bir seyahat için kıyafetlerimi koyabileceğim kadar alanı var. Kesinlikle tavsiye ederim. Genel olarak, bu satın alma işleminden çok memnunum."

"Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen Samsonite çanta, ders çalışmak, çalışmak ve seyahat etmek için mükemmeldir. İyi yastıklı bir dizüstü bilgisayar cebi, iki tablet cebi ve bölmeli çok sayıda başka cebe sahiptir. Tüm fermuarlar yüksek kalitelidir. Omuz askıları ve sırt kısmı iyi yastıklıdır ve dış ve iç malzemeleri yüksek kalitelidir. Modern ve profesyonel tasarımı hem işlevsel hem de şıktır. Kesinlikle fiyatına değer."

Bu içerik 21 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

