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  4. Hakkındaki suçlama ortaya çıktı! İfade veren "Kendine Muhabir" yeni gelişmeyi duyurdu

Hakkındaki suçlama ortaya çıktı! İfade veren "Kendine Muhabir" yeni gelişmeyi duyurdu

27.03.2025 13:39
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Sosyal medyada röportajlarıyla ve "Kendine Muhabir" adıyla tanınan Hasan Köksoy gözaltına alınmıştı. Köksay hakkındaki son gelişmeleri duyurdu.

Hakkındaki suçlama ortaya çıktı! İfade veren "Kendine Muhabir" yeni gelişmeyi duyurdu

Sosyal medya ünlüsü Hasan Köksoy, dün ifade vermeye Emniyet'e gittiğini açıklamıştı. Yeni bir açıklama yapan Köksoy serbest bırakıldığını duyurdu.

İFADE VERMEYE GİTMİŞTİ

"Kendine Muhabir" kullanıcı adıyla tanınan Köksoy dün yaptığı paylaşımda "Sebebini bilmemekle birlikte savcılığın talimatıyla ifademi vermek üzere emniyete gidiyorum. Geceyi nezarette geçirme ihtimalim de var, gerisi meçhul. Buralar size emanet" demişti.

"SUÇLAMA CUMHURBAŞKANINA HAKARET"

Yeni bir paylaşım yapan Köksoy "Geceyi nezarette geçirdim. Sabah sağlık kontrolü, ardından az önce savcı karşısına çıktım. Suçlama Cumhurbaşkanına hakaret. Adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldım. Vatan sağolsun!" ifadelerini kullandı.

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Gözaltı Muhabir
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