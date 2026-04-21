Hem tablet hem laptop: Lenovo Yoga 7 bilgisayarda indirim var

Bilgisayar kullanımında özgürlük arayanlar için ekranını tam tur katlayıp bir tablet gibi kullanabileceğiniz Lenovo Yoga'da kısa bir süre için geçerli 3000 TL'ye ek sepette 2000 TL indirimle toplamda 5000 TL’lik bir avantaj sizi bekliyor. Hem cebinizi hem de üretkenliğinizi düşünen bu fırsatı incelemek için okumaya devam edin!

Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10 Notebook

Lenovo Yoga 7, yeni nesil Intel® Core™ Ultra işlemcileri ve entegre yapay zeka hızlandırıcısı ile yüksek performanslı bir deneyimi sunuyor. 14 inçlik göz alıcı OLED ekran seçeneği, 2,8K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızının yanında Dolby Vision® desteği ve 1100 nit'e kadar çıkan parlaklık değerleriyle güneş ışığı altında bile kusursuz bir görüntü kalitesi sağlıyor. Cihazın 360 derecelik çok yönlü menteşesi; sunum yapmak için çadır moduna, not almak için tablet moduna veya yoğun çalışma saatleri için standart dizüstü bilgisayar moduna kolayca geçiş yapmanıza imkan tanıyor. 70Wh kapasiteli bataryası ve hızlı şarj özelliği sayesinde gün boyu kesintisiz bir kullanım vaat ederken Yoga Pen ile ekranda doğrudan çizim yapabilir veya notlar alabilirsiniz.

Bu içerik 21 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.