Her zeminde performansınızı artıran Adidas Terrex ayakkabı Gülümseten Kasım'la indirimde!

Outdoor sporlarına veya hafta sonu doğa yürüyüşlerine ilgi duyan herkes, hem konforlu hem de dayanıklı bir ayakkabıya ihtiyaç duyar. Yastıklamalı tabanı ve nefes alabilir yapısı ile uzun mesafelerde bile rahatlık sağlayan bir ayakkabıyla siz de ayak sağlığınızı ön planda tutarak, güvenle ve keyifle yürüyüş veya koşu yapmak istiyorsanız Adidas Terrex kadın ayakkabıdaki bu fırsatı kaçırmayın!

Çok yönlü performans: Adidas Terrex Tracefinder Kadın Arazi Koşu Ayakkabısı

Farklı arazi koşullarında üstün performans ve konfor arayan kadınlar için tasarlanan Adidas Terrex Tracefinder, yastıklamalı LIGHTMOTION teknolojisi ile her adımda rahatlık sunar. OrthoLite® iç taban ve nefes alabilir file saya, uzun süreli kullanımda bile ferah bir deneyim sağlar. Güçlendirilmiş üst yüzey ve sentetik katmanlar, arazi koşullarında ekstra dayanıklılık ve destek verirken tırtıklı Traxion kauçuk dış tabanıysa zorlu zeminlerde bile güvenli ve sağlam adımlar atmanızı mümkün kılar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bunlar o kadar hafif ayakkabılar ki, inanılmaz, patikada veya engebeli herhangi bir yüzeyde koşarken/yürürken iyi bir tutuş sağlıyorlar. Bu, günlük ayakkabım haline geldi."

"Bu ayakkabılar bana çok iyi geldi. Köpeğimi her gün gezdiriyorum ve bu ayakkabılar bana çok yardımcı oldu. Kolay kolay leke bile tutmuyorlar. Yürüyüşe çıkmak, bahçeyle uğraşmak, ufak tefek işlerimi halletmek, kısacası her şey için kullanıyorum. Bana çok yardımcı oldular, ağır değiller ve oldukça rahatlar. Şiddetle tavsiye ederim."

