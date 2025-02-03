Temizlikte buharın gücünü keşfedin! Alf BT 123 1200W Hero Basınçlı Buharlı Temizleme Makinesi indirimde

Temizlik, sadece yüzeyleri değil, aynı zamanda yaşam alanlarımızı daha sağlıklı hale getirmek için de büyük önem taşır. Günümüzde hijyenin her zamankinden daha önemli olduğu düşünüldüğünde, derinlemesine temizlik sağlayan etkili bir çözüm arayışı kaçınılmaz hale geliyor. Klasik temizlik yöntemleri bazen yeterli olmayabilir, peki ya mikropları ve kirleri yüksek basınçlı buhar gücüyle anında yok eden bir cihaz olsa? İşte tam da bu noktada ALF BT-123 Steam Force Hero, güçlü buhar basıncı ve özel dezenfektan haznesiyle devreye giriyor. Şimdi 2079 TL indirimdeyken ürünü kaçırmadan, hijyen standartlarınızı bir üst seviyeye taşımaya ne dersiniz?

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ALF BT-123 Steam Force Hero

Ev temizliğinde hijyen ve pratikliği bir arada sunan ALF BT-123 Steam Force Hero, güçlü buhar basıncı ve özel dezenfektan teknolojisiyle zorlu kirleri zahmetsizce yok ediyor. 3.5 bar basınçlı buhar gücü sayesinde yüzeylerdeki mikropları ve bakterileri anında ortadan kaldırırken, Actijen dezenfektan haznesi ile kalıcı hijyen sağlıyor. 7 metrelik kablo uzunluğu, geniş su haznesi ve akıllı tutma kolu ile hareket özgürlüğü sunan ürün, 1200W gücüyle yüksek performans vadediyor. Peki, temizlik yaparken hem doğa dostu hem de derinlemesine hijyen sağlayan bir çözüm mümkün mü? ALF BT-123 Steam Force Hero ile artık mümkün! Halıdan sert zeminlere kadar her alanda etkili buharlı temizleyiciyle, sağlıklı ve zahmetsiz bir temizlik deneyimi sizi bekliyor.

Bu içerik 3 Şubat 2025 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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