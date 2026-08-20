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Yıllardır değişmeyen klasik: New Balance 480 modelinde senenin en uygun fiyatı
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Yıllardır değişmeyen klasik: New Balance 480 modelinde senenin en uygun fiyatı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Sokakta, sosyal medyada veya en sevdiğiniz kombinlerde sürekli karşılaştığınız New Balance 480’in neden bu kadar popüler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Zamansız tasarımı, her tarza uyum sağlaması ve sunduğu üstün konforla herkesin dolabında yer vermek istediği bu ikonik sneaker, 365 günün en düşük fiyatıyla %25 indirimde! İndirim bitmeden keşfedin.

Trendler gelip geçer ama bazı modeller asla eskimez. New Balance 480 tam da böyle bir efsane! Hem retro tasarımı hem de gün boyu ayağınızda yokmuş hissi veren rahatlığı, onu en sevilen serilerden biri yapıyor. Yıllardır popülerliğini kaybetmeyen bu klasiğe %25 indirim fırsatıyla sahip olmak için hemen içeriğe geçelim!

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New Balance 480 Ayakkabı

Yıllardır değişmeyen klasik: New Balance 480 modelinde senenin en uygun fiyatı 1

İkonik tasarımıyla sokak modasının en popüler modellerinden biri olan New Balance 480, en zorlu antrenmanlarınız için de etkileyici bir nefes alabilirlik yaşatıyor. Yüksek kaliteli deri ve kumaş kombinasyonundan oluşan dayanıklı üst yüzeyi, ayakkabıya karakteristik retro havasını verirken uzun ömürlü kullanım da sunuyor. Ayrıca, yumuşak iç taban yapısı ve darbe emici esnek tabanı ise gün boyu maksimum konfor sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Eşime hediye olarak aldım. 43 giyiyor, 44 numara aldım tam oldu.”
  • “Ayakkabı güzel ama denildiği gibi 1 beden büyük alınmalı. Ayaklarınız eğer taraklıysa net bir şekilde 1 beden büyük alın arkadaşlar.”
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Bu içerik 20 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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