Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Crocs terliklerde Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirim başladı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Crocs terliklerde Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirim başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazen en çok ihtiyaç duyulan şey, günün yoğunluğunu unutturacak küçük bir rahatlıktır. İşte bu yüzden hafifliği, esnekliği ve kolay kullanımıyla öne çıkan terlikler her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Crocs’un zamansız tasarımları ise bu konforu günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirimde olan Crocs terlikler, kendinize yapabileceğiniz en pratik konfor yatırımlarından biri. Detaylar içeriğimizde...

Yoğun tempolu günlerde hem konforu hem de şıklığı bir arada sunan parçalar, hayatı kolaylaştıran küçük ama önemli detaylar arasında yer alıyor. Özellikle sabah telaşında ya da günün yorgunluğunda, giyip çıkarması pratik ve ayağı yormayan ürünler vazgeçilmez hale geliyor. Bu noktada terlikler artık sadece evin içinde değil, şehir hayatından tatil planlarına kadar her alanda kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. İşte tam da bu yüzden rahatlığı ve ikonik tasarımlarıyla Crocs terlikler dikkat çekiyor. Üstelik şu anda Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirim var. İşte indirimde olan ürünlerden bazıları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faiz yok, masraf yok! Nakit ihtiyacına anında çözüm... Faiz yok, masraf yok! Nakit ihtiyacına anında çözüm...

1. Crocs Crocband Flip Terlik

Crocs terliklerde Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları na özel indirim başladı 1

Crocband™ Flip, gün içinde ani planlara hızla uyum sağlayan, dolabınızda her zaman elinizin altında olması gereken parçalardan biri. Evden çıkarken "ne giysem?" sorusuna pratik bir yanıt sunar; ister markete uğrayın ister sahil yürüyüşüne çıkın, rahatlığı ve hafifliğiyle farkını hissettirir. Suya dayanıklı yapısı ve çabuk kuruyan malzemesiyle özellikle yaz aylarında ekstra konfor sağlar. Masaj etkili tabanı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile yorgunluk hissi yaşanmaz.

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok rahat ve aşırı şık duruyor."

  • "Eşime aldım çok rahat olduğunu söyledi tam kalıp."
Ürünü İncele

2. Crocs Classic Venetian Blue Terlik

Crocs terliklerde Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları na özel indirim başladı 2

Crocs Unisex Classic terlik, hafif yapısı ve konforlu tasarımıyla her adımda rahatlık sunar. Üzerindeki havalandırma delikleri sayesinde ayaklar gün boyu serin kalırken, ıslandığında su kolayca dışarı atılır. Yumuşak Croslite™ tabanı ve döner topuk kayışı ekstra destek sağlayarak kullanım konforunu artırır. Suya dayanıklı yapısıyla plajda, teknede ya da günlük hayatta güvenle tercih edilebilen bu ikonik model, kolayca temizlenip hızla kurur. Venetian Blue rengiyle öne çıkan Crocs Classic, Jibbitz™ aksesuarlarla kişiselleştirilebilme imkânı da sunar.

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok çok rahat."

  • "Duruşuna rengine bayıldım."
Ürünü İncele

3. Crocs Bayaband Slide Erkek Terlik

Crocs terliklerde Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları na özel indirim başladı 3

Crocs Bayaband Slide Erkek Terlik, hafif yapısı ve yumuşak malzemesiyle dikkat çeken bir ürün. Tabanı ayağınızı destekleyerek yastıklama sağlarken, dış tabanı kaymaları önler. Klasik ve şık tasarımı sayesinde şort, pantolon ya da eşofman takımlarıyla kolayca kombinlenebilir. Hem günlük kullanımda hem de rahatlığın ön planda olduğu her ortamda kullanabileceğiniz harika bir seçimdir.

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok rahat ve konforlu. Çok güzel, tavsiye ederim..."

  • "Dakik, planlı ve güvenli bir alışveriş."
Ürünü İncele

4. Crocs Classic Printed Camo Clog

Crocs terliklerde Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları na özel indirim başladı 4

Kalitesi ve konforlu yapısıyla öne çıkan Crocs Classic Printed Camo Clog, kolay temizlenebilir oluşu ve ıslandığında hızla kuruyabilme özelliği sayesinde yaz aylarının vazgeçilmez kurtarıcısı oluyor. Son derece hafif yapısıyla kadın ve erkeklerin günlük kullanımına uygun olan model, pratikliğiyle de dikkat çekiyor. Ön yüzeyinde yer alan havalandırma delikleri ayakların nefes almasını sağlayarak terlemeyi önlerken, kalın tabanı gün boyu rahat bir kullanım sunuyor. Şık tasarımıyla hem tatilde hem de günlük hayatta tercih edebileceğiniz ürün, sıcak günlerde konfor ve stil arayanlar için ideal bir seçenek. Tatil valizinize eklemeden önce mutlaka detaylarını incelemenizi öneririz.

Kullananlar ne diyor?

  • "Fiyat olarak çok iyi, oğlum severek kullanıyor. Kesinlikle tavsiye ederim."

  • "Kaliteli, uygun fiyat."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Crocs terliklerde Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları na özel indirim başladı 5

5. Crocs Classic Turbo Clog Takunya

Crocs terliklerde Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları na özel indirim başladı 6

Crocs Classic Turbo Clog, inanılmaz hafif yapısı ve eğlenceli tasarımıyla öne çıkan bir modeldir. %25 oranında biyo-dairesel malzemeler içeren yenilikçi Croslite™ bileşiğiyle üretilen terlik, hem çevre dostu hem de dayanıklıdır. Suya dayanıklı ve yüzebilen yapısı sayesinde plajda, havuzda veya günlük kullanımda rahatlıkla tercih edilebilir. Üzerindeki hava delikleri ise nefes alabilirliği artırarak ayakların gün boyu serin ve konforlu kalmasını sağlar.

Ürünü İncele

6. Crocs Classic Lagoon Terlik

Crocs terliklerde Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları na özel indirim başladı 7

Crocs Classic terlik, havalandırma delikleri sayesinde ayakların serin kalmasını sağlarken, ıslandığında suyun kolayca dışarı atılmasına imkân tanır. Yumuşak Croslite™ tabanı ve döner topuk kayışı ekstra destek sunarak konforu artırır. Suya dayanıklı yapısıyla plajda ve günlük hayatta güvenle kullanılabilir. Lagoon rengiyle öne çıkan bu model, kolayca temizlenip hızla kuruyabilir.

Kullananlar ne diyor?

  • "Malzeme kalitesi,ergonomik yapısıyla süper."

  • "İyi, kaliteli ve rahat."
Ürünü İncele

7. Crocs Erkek Inmotion Flip Parmak Arası Terlik

Crocs terliklerde Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları na özel indirim başladı 8

Crocs Erkek Inmotion Flip Parmak Arası Terlik, suya dayanıklı malzemesi sayesinde plajda ve havuzda güvenle kullanılabilirken, pratik tasarımı sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilir. Uzun süreli kullanımlarda bile ayaklara rahatlık sunan yapısı, sıcak yaz günlerinde ideal bir tercih oluşturur. Crocs Erkek Inmotion Flip Parmak Arası Terlik, modern ve zarif tasarımıyla yalnızca rahatlık değil, stil sahibi bir görünüm de kazandırır.

Ürünü İncele

8. Crocs LiteRide 360 Clog Terlik

Crocs terliklerde Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları na özel indirim başladı 9

Crocs LiteRide 360 Clog Terlik, hafifliği ve esnek yapısıyla gün boyu 360° konfor deneyimi sunar. Nefes alabilir havalandırma delikleri sayesinde ayaklar serin kalır, döner topuk kayışı güvenli bir kullanım sağlar. Şık tasarımı modern bir görünüm kazandırırken, Jibbitz™ aksesuarlarla kişiselleştirilebilme imkânı tanır. Suya dayanıklı yapısı ve kolay temizlenebilir malzemesiyle plajdan günlük kullanıma kadar her ortam için uygundur.

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok rahat ve kullanışlı."

  • "Taban kalitesi çok iyi."
Ürünü İncele

9. Crocs Classic Marina Terlik

Crocs terliklerde Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları na özel indirim başladı 10

Hafif ve esnek yapısıyla öne çıkan Crocs Classic terlik, döner topuk kayışları sayesinde güvenli bir kullanım sağlar, kolay temizlenebilen malzemesiyle pratiklik kazandırır. Marina Mavi rengiyle dikkat çeken model, Jibbitz™ aksesuarlarla kişiselleştirilebilir ve tarzınıza özgün bir dokunuş eklemenize olanağı tanır. Hem günlük hayatta hem de tatilde rahatlıkla tercih edebileceğiniz şık ve fonksiyonel bir seçenektir.

Ürünü İncele

10. Crocs InMotion Clog Ev Terliği

Crocs terliklerde Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları na özel indirim başladı 11

Yoğun tempoda geçen günlerde ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz bir terlik arıyorsanız InMotion Clog tam size göre! Free Feel Technology üst yapısıyla ayağınızla birlikte esner, hiçbir şey giymiyormuş gibi hissettirir. Altındaki LiteRide köpük taban ise ihtiyaç duyduğunuz her adımda yumuşacık bir destek verir. Döner sırt kayışıyla güvenli bir uyum yaratırken Croslite dış tabanıyla dayanıklılığını artıran bu Crocs terlik, hem ev içinde hem dışarıda tercih edilebilir.

Kullananlar ne diyor?

  • “İyi oturuyor, rahat, yastıklaması iyi ve görünümü hoş.”

  • “Çok rahat ve uzun ömürlü. Plantar fasiit olduğum ve çıplak ayakla yürümek bana acı verdiği için terlik olarak iç mekanlarda giyiyorum. Bunlar kesinlikle ağrıyı azaltıyor. 6 aydır her gün bütün gün giyiyorum ve çok az aşınma ve minimum esneme var.”
Ürünü İncele

Bu içerik 8 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Akbank'tan %0,99 faizli 6 ay vadeli 100.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Akbank'tan %0,99 faizli 6 ay vadeli 100.000 TL'ye varan kredi fırsatı

 Adidas, Skechers... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Adidas, Skechers... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

 Hafif, dayanıklı, fonksiyonel! Columbia sırt çantasında dev fırsat

Hafif, dayanıklı, fonksiyonel! Columbia sırt çantasında dev fırsat

 BİM'e Philips elektrikli süpürge geliyor!

BİM'e Philips elektrikli süpürge geliyor!

Bu ürünler ruhu dinlendirir! Kendinizi şımartma zamanı...

Bu ürünler ruhu dinlendirir! Kendinizi şımartma zamanı...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
crocs crocs terlik crocs terlik erkek crocs terlik kadın
İş birliği İçerikleri
LEGO tutkunları buraya! Technic serisi indirime girdi, kaçırmayın

LEGO tutkunları buraya! Technic serisi indirime girdi, kaçırmayın

Adidas, Skechers... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Adidas, Skechers... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Hafif, dayanıklı, fonksiyonel! Columbia sırt çantasında dev fırsat

Hafif, dayanıklı, fonksiyonel! Columbia sırt çantasında dev fırsat

Philips i9000 SkinIQ Islak ve Kuru Tıraş Makinesi indirime girdi

Philips i9000 SkinIQ Islak ve Kuru Tıraş Makinesi indirime girdi

Stanley indirimi başladı! Yaz kış vazgeçilmeziniz olacak...

Stanley indirimi başladı! Yaz kış vazgeçilmeziniz olacak...

A101'e Stanley termoslar geliyor!

A101'e Stanley termoslar geliyor!

A101'e Stanley termoslar geliyor!

A101'e Stanley termoslar geliyor!

Adidas indirimi başladı! 1500 TL altı fiyata alabileceğiniz ayakkabılar

Adidas indirimi başladı! 1500 TL altı fiyata alabileceğiniz ayakkabılar

BİM'e Philips elektrikli süpürge geliyor!

BİM'e Philips elektrikli süpürge geliyor!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada

ŞOK'a Axe deodorantlar geliyor!

ŞOK'a Axe deodorantlar geliyor!

"İyi ki almışım!" diyeceğiniz Oral-B iO-6 indirimde

"İyi ki almışım!" diyeceğiniz Oral-B iO-6 indirimde

"İyi ki almışım!" diyeceğiniz Oral-B iO-6 indirimde

"İyi ki almışım!" diyeceğiniz Oral-B iO-6 indirimde

Çok satanlarda birinci, ömür boyu garantili!

Çok satanlarda birinci, ömür boyu garantili!

Tarzına güvenenlerin tercihi! En iddialı 10 spor ayakkabı

Tarzına güvenenlerin tercihi! En iddialı 10 spor ayakkabı

Arabasında bu ürünleri taşıyan erkeklerin hayatı daha kolay!

Arabasında bu ürünleri taşıyan erkeklerin hayatı daha kolay!

Skinny pantolonlara elveda!

Skinny pantolonlara elveda!

Hem şık hem rahat! Smart Casual tarz için ürün önerileri

Hem şık hem rahat! Smart Casual tarz için ürün önerileri

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
LEGO tutkunları buraya! Technic serisi indirime girdi, kaçırmayın

LEGO tutkunları buraya! Technic serisi indirime girdi, kaçırmayın

Adidas, Skechers... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Adidas, Skechers... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Philips i9000 SkinIQ Islak ve Kuru Tıraş Makinesi indirime girdi

Philips i9000 SkinIQ Islak ve Kuru Tıraş Makinesi indirime girdi

Stanley indirimi başladı! Yaz kış vazgeçilmeziniz olacak...

Stanley indirimi başladı! Yaz kış vazgeçilmeziniz olacak...

A101'e Stanley termoslar geliyor!

A101'e Stanley termoslar geliyor!

Adidas indirimi başladı! 1500 TL altı fiyata alabileceğiniz ayakkabılar

Adidas indirimi başladı! 1500 TL altı fiyata alabileceğiniz ayakkabılar

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yüzünde maske, elinde pompalı tüfek... 2 şehit verdiğimiz olayda 16 yaşındaki saldırgan vatandaşın kamerasında!

Yüzünde maske, elinde pompalı tüfek... 2 şehit verdiğimiz olayda 16 yaşındaki saldırgan vatandaşın kamerasında!

7 Eylül şans topu çekilişi sonuçları açıklandı! Şans topu kazandıran numaralar...

Şans topu kazandıran numaralar...

Son dakika: Gürsel Tekin bilmecesi! CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidecek mi gitmeyecek mi?

Gürsel Tekin bilmecesi! Gidecek mi gitmeyecek mi?

Şemdinli'de korkutan yangın

Şemdinli'de korkutan yangın

Seyir halindeki tırın dorsesinden alevler yükseldi

Seyir halindeki tırın dorsesinden alevler yükseldi

Okullar açıldı, İstanbul trafiğinde her yer beklendiği gibi kırmızıya döndü!

Her yer kıpkırmızı! Ve okullar açıldı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.