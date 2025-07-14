Crocs terliklerdeki %50'ye varan indirimin bugün son günü

Yazın en çok tercih edilen, her adımda rahatlık yaşatan Crocs terliklerde Prime Day'e özel %50'ye varan indirim başladı! İster deniz kenarında ister şehirde sokak stilinizi tamamlarken kullanabileceğiniz bu ikonik terlikler, hafif yapısı, suya dayanıklı malzemesi ve farklı renk alternatifleriyle tam bir yaz klasiği. Şimdiye kadar almayı ertelediğiniz Crocs’lar için en doğru zaman gelmiş olabilir! Siz de hem kendiniz hem sevdiklerinize Crocs terlik hediye etmek istiyorsanız gelin, indirimdeki modellere bir göz atalım!

1. Yüksek taban yüksek stil: Crocs Classic Baya Platform Kadın Terlik

Klasik Crocs rahatlığı, bu kez yükseltilmiş platformla karşımızda! Baya Platform modeli, ayakları yumuşacık sararken yükseltilmiş tabanıyla daha havalı bir duruş sunuyor. Geniş havalandırma delikleri sayesinde ayaklar hep serin kalıyor, üstelik bu tasarım suyu ve kirleri de hemen dışarı atıyor. Temizlemesi basit, kullanımı pratik olan Crocs terlik, hem sokakta hem evde sizi yarı yolda bırakmaz. Üst kısmını ve topuk kayışını Jibbitz takılarla kişiselleştirmek de cabası!

Kullanıcılar ne diyor?

“Crocs'a aşina olan herkes ne kadar rahat olduklarını bilir. Örneğin, Almanya'da bahçe ayakkabısı olarak kabul edilen ayakkabılar, ABD'de gayet normal sokak ayakkabısı olarak kabul ediliyor. Doğru aksesuarlarla tamamlayın ve sokağa çıkın. Ben de öyle yapıyorum. Onları seviyorum.”

“Altı ayda giydiğim üçüncü Crocs ayakkabı ve bayılıyorum. Giydiğimde diz ve sırt ağrılarım geçiyor. Nasıl geçtiğini bilmiyorum ama geçiyor. Deneyin. Ben platform modelini giyiyorum. Çok rahat!”

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2. Her adımda klasik: Crocs Classic Üniseks Terlik

Crocs denince akla ilk gelen o klasik model hala favori! Nefes alabilir yapısı, suyu kolayca dışarı atan havalandırma delikleri ve Croslite malzemesi ile hem hafif hem de son derece konforlu. Bol kesimiyle ayaklarınızı sıkmadan sararken topuk kayışıyla ekstra güvenlik veren terliğin çabucak temizlenip hızlıca kuruması da büyük avantaj. Öyle ki plajda, teknede ya da evde, nerede olursanız olun ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Crocs terliğin bu kadar rahat olduğunu bilseydim daha önce alırdım. Ayağı yormuyor ve çok rahat.”

“Rengi mükemmel ve o kadar rahatlar ki neredeyse her gün işte giyiyorum. Dayanıklılar, giymesi kolay ve ayaklarımın gün boyu harika hissetmesini sağlıyorlar.”

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3. Her yerde her zaman: Crocs Crocband Üniseks Terlik

Hem günlük hem sportif bir stil arayanlar için Crocband nokta atışı bir tercih! Kalın orta taban şeridiyle daha atletik bir görünüm yaratırken Croslite köpük yapısıyla ayağı yormadan gün boyu destek verir. Havalandırma portlarıyla nefes alır, suyla temas ettiğinde de hızlıca kurur. İster yürüyüşte ister plajda, hem hafifliğiyle hem tarzıyla vazgeçilmez olacak modeli, Jibbitz ile kendinize özel hale getirmek de mümkün!

Kullanıcılar ne diyor?

“Elbette Crocs. Kalitesi rakipsiz. Üstelik çok da güzel görünüyorlar. 42 beden (42 cm) giyiyorum ve Crocs'un 42/43 bedenini sipariş ettim (tabanında 9 yazıyor). Oldukça iyi oturuyor, ancak çok yürüyecekseniz yarım beden büyük almanız daha iyi olabilir.”

“Kocam için güzel bir Crocs çifti. 24 yıldır Crocs kullanıyoruz. Çok memnunuz! Rengi çok güzel. Harika bir yaz ayakkabısı. Tam oturuyor.”

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4. Yorgun ayaklara her adımda iyi gelen: Crocs Mellow Recovery Terlik

Günün sonunda ayaklarınızın da biraz şımartılmaya ihtiyacı varsa Crocs Mellow Recovery tam sizlik! Yumuşak taban yapısı sayesinde her adımda rahatlık hissi veren terliğin üniseks dizaynı ve şık bej rengiyle hem kadınlar hem erkekler için ideal bir seçim. Hafif yapısıyla evde, balkonda ya da bahçede ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz bir deneyim yaşatan Crocs terlik, kaymaz tabanı ile güvenli kullanım sunarken sade tasarımıyla da her kombininizle uyum yakalar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bir gezide giydim ve 6 milden fazla yürüyüşte mükemmel bir şekilde dayandılar, ağrı yok, su toplaması yok. Süper yastıklı ve hafif.”

“Bunlar ayaklarım üzerinde geçirdiğim uzun günler için oyunun kurallarını değiştirdi! Saatlerce ayakta durduğum işime giderken giyiyorum, inanılmaz rahat ve destekleyici oluyorlar.”

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5. Kış boyunca sıcacık adımlar: Crocs Baya Lined Üniseks Terlik

Klasik Crocs rahatlığına bir de içi tüylü sıcak astar eklenince bu terlik tam bir kış favorisi oluyor! Baya Lined modeli, hem içten hem dıştan yastıklama yaratarak ayaklarınızı adeta pamuklara sarıyor. Croslite köpüğün hafifliğiyle şaşırtıyor, döner topuk kayışı ise ayakta sağlam durmasını sağlıyor. İster evde ister markete çıkarken hızlıca ayağınıza geçirip çıkabileceğiniz pratik ve sıcak bir seçenek olan Baya Lined, soğuk günlerde bile Crocs konforundan vazgeçmek istemeyenler için birebir!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kocam genellikle her ayakkabıdan şikayet eder. Ayakkabıları giyer giymez başını kaldırıp "Vay canına, bunlar gerçekten harika." dedi. Evde, garajda, hatta hızlı alışverişlerde bile durmadan giyiyor. Sıcak, yastıklamalı ve şaşırtıcı derecede şıklar. Hayatınızda büyük ayakları ve yüksek konfor standartları olan biri varsa, bu Crocs tam size göre.”

“Crocs Baya Lined'ı aldım ve şimdi kendimi rahatlığın kralı gibi hissediyorum! Bu terlikler o kadar rahat ki, muhtemelen tatilde plaja giderken bile giyebilirim -her ne kadar tam bir moda tutkunu bir görünümü olmasa da-! Rahat astarlarıysa soğuk günler veya evde vakit geçirmek için mükemmel.”

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6. Yüksek destek yüksek stil: Crocs Furever Crush Kadın Terlik

Tarzınızdan ödün vermeden rahatlığı zirveye taşımak için Furever Crush tam da aradığınız terlik! 5 cm’lik yükseltilmiş topuğu ve suni yün astarıyla hem sıcak tutar hem de kombinlerinize hava katar. Croslite yapısı sayesinde hafifliğini korurken döner kayışıyla ayağınıza tam oturur. Cesur tasarımıyla her adımda fark yaratmak isteyenlerin favorisi olan Crocs terlik, aynı zamanda Jibbitz takılarıyla kişiselleştirilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu devasa terliklerle, en azından evde, soğuk ayak sorunumu nihayet çözdüm! Hem rahat, hem sıcak, hem de şıklar! Harika bir alışveriş! Crocs her zaman garanti!”

“Sıcacık, sıcacıklar. Köpeğimi dışarı çıkarmam gerektiğinde giyiyorum. Platformlu oldukları için delikleri yeterince yüksek, böylece yağmurdan ıslanmış çimlerimizi kaplayan çiy, astarı ıslatmıyor. Köpeğimizle dışarı çıkıyoruz, bu yüzden bunlar mükemmel.”

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7. Sportif görünümleri sevenlere: Crocs Crocband Üniseks Terlik

Spor stili günlük konforla buluşturan Crocband, yaz-kış fark etmeksizin kullanabileceğiniz çok yönlü bir model. Kalın orta taban şeridiyle sportif bir görünüm sunarken Croslite malzemesiyle hafif ve dayanıklı yapısını koruyor. Su dostu olması ile plajda, havuzda ya da yağmurlu havalarda dahi kullanılabilir. Havalandırma portları ayakları ferah tutarken kolay temizlenip çabuk kuruması ve koku tutmayan yapısıyla uzun süreli kullanımlarda bile sizi yarı yolda bırakmaz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Normal bedenim olan 38/39 beden aldım ve tam oturdu. Geniş burun pedleri ve yüksek paçaları var ve ayağımda çok iyi duruyorlar.”

İnanılmaz derecede hafifler ve eşsiz bir konfor sunuyorlar. İster bütün gün ayakta durayım ister evde dinleneyim, Crocs'larım her zaman mükemmel hissettiriyor. Ergonomik tasarımları sayesinde ayaklarımı tam olarak ihtiyaç duydukları yerde destekliyor ve yumuşak malzemesi rahatça uyum sağlıyor. Ayrıca son derece pratikler: Temizlemesi kolay ve hem iç hem de dış mekan kullanımı için uygunlar.”

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8. Hareketli kişiler için özel tasarım: Crocs InMotion Clog Üniseks Ev Terliği

Yoğun tempoda geçen günlerde ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz bir terlik arıyorsanız InMotion Clog tam size göre! Free Feel Technology üst yapısıyla ayağınızla birlikte esner, hiçbir şey giymiyormuş gibi hissettirir. Altındaki LiteRide köpük taban ise ihtiyaç duyduğunuz her adımda yumuşacık bir destek verir. Döner sırt kayışıyla güvenli bir uyum yaratırken Croslite dış tabanıyla dayanıklılığını artıran bu Crocs terlik, hem ev içinde hem dışarıda tercih edilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

“İyi oturuyor, rahat, yastıklaması iyi ve görünümü hoş.”

“Çok rahat ve uzun ömürlü. Plantar fasiit olduğum ve çıplak ayakla yürümek bana acı verdiği için terlik olarak iç mekanlarda giyiyorum. Bunlar kesinlikle ağrıyı azaltıyor. 6 aydır her gün bütün gün giyiyorum ve çok az aşınma ve minimum esneme var.”

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9. Yüksek taban sevenlere özel: Crocs G Classic Crush Clog Üniseks Terlik

Klasik Crocs konforu bu kez daha havalı! 5 cm’lik topuğu ve iddialı görünümüyle yükseltilmiş bir stil sunan Classic Crush Clog, hafif Croslite yapısıyla ayağınızı yormazken döner topuk kayışı ile güvenli bir tutuş sağlıyor. Jibbitz takılarıyla kendi farkınızı yansıtabilir, kendinize özel bir görünüm yaratabilirsiniz. İster şehirde ister yaz tatilinde kullanabileceğiniz bu model, tarz görünmek isteyenlerin favorisi olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu Crocs harika, bedenleri tam, sahip olduğum diğer Crocs'larla aynı. Kuvars rengi muhteşem, yumuşak bir pembe. Şirin görünüyorlar ve benim gibi kısa boyluysanız biraz daha uzun gösteriyorlar! Kesinlikle tavsiye ederim.”

“Anneme hediye aldım, rengi çok güzel ve boyutu da tam. Ayrıca Amazon'dan jibbitz'i ve Temu'dan da zinciri sipariş ettim, harika görünüyor, annem bayıldı... Kesinlikle tavsiye ederim!”

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10. Gün boyu konfor arayanlara: Crocs Crocband Lined Üniseks Terlik

Günlük tempoda enerjiniz düşmesin istiyorsanız Crocs Crocband tam size göre! Kalın orta taban şeridiyle sportif bir hava katarken nefes alabilir yapısıyla sıcak havalarda bile ferah hissettiren terlik, suya dayanıklı Croslite yapısı sayesindeyse deniz kenarında da şehirde de kullanılabiliyor. Hafifliğiyle ayağınızda yokmuş gibi hissettirirken döner topuk kayışıyla ekstra güven sağlayan Crocs terliği Jibbitz takılarıyla tamamen size özel hale getirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yıllardır kullandığım Crocs terliğim eskidiği için yeniden aldım, çok memnun kalırsınız.”

“Sevdiğim ve uzun zamandır kullandığım bir terlik, özellikle taraklı ayaklı kişiler için çok rahat, topuk dikenim vardı onu da rahatlattı diyebilirim.”

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*Bu içerik 14 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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