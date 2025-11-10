HABER

Kışın sürekli üşüyenler için Colmubia mont Gülümseten Kasım'a özel indirimde!

Soğuk havalar kendini iyice belli ediyorken kışlıklarımız da yavaş yavaş yerini almaya başlıyor. Dolabımızın olmazsa olmaz parçalarından montlar da artık giyilmeye başlandı. Tabii mont deyip geçmemek lazım çünkü soğuk havalarda rüzgarı içimizde hissetmeden ama aynı zamanda terleyip boğulmadan hareket edebileceğimiz ve bunların yanında kombin yaparken de sırıtmayan bir model olmalı. Böyle bir monta ihtiyacım var diyorsanız Gülümseten Kasım'da indirime giren Columbia montu kaçırmayın!

Sultan Oğuz

Havalar soğumuşken ve indirimler de son sürat devam ederken bu dönemi değerlendirmeden geçmek olmaz! Önümüz kış ve hala sizi sıcak tutan bir mont bulamadıysanız doğru yerdesiniz! Gülümseten Kasım'da fiyatı düşen Colmubia mont işte, okulda veya tatiller fark etmeksizin kışın asla üşütmüyor. Montunuz eskidiyse, yeni bir mont arıyorsanız ya da bir kere alayım senelerce kullanayım derseniz Delta Ridge II Down montu sepetinize eklemeden alışverişinizi sonlandırmayın!

Hem hafif hem sıcak tutan: Columbia Delta Ridge II Down Kapüşonlu Kadın Kaz Tüyü Mont

Kışın sürekli üşüyenler için Colmubia mont Gülümseten Kasım a özel indirimde! 1

Soğuk havalarda sıcak kalmak ve her koşulda konforu hissetmek isteyenler için tasarlanan Delta Ridge II Down mont, teknolojiyi ve şıklığı bir araya getiriyor. Omni-Heat ısı yansıtma teknolojisi sayesinde vücut ısınızı hapsederken Omni-Shield kaplama ile suya ve lekelere karşı üstün koruma sağlıyor. RDS sertifikalı kuş tüyü dolgusu ve 650 fill yalıtımı, maksimum sıcaklık performansı sunuyor. Dalgıç tipi kapüşon, çene koruyucu ve fermuarlı cepler gibi detaylarla hem işlevsel hem dayanıklı bir kullanım sunan Columbia mont, soğuk ve yağmurlu günlerde dışarı çıkarken bile keyifli vakit geçirmenizi garantiler!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten Columbia kalitesi! Bu kadar ince, hafif ve çantada az yer kaplayacak bir montun bu kadar sıcak tutabiliyor olmasından tam bir teknoloji ürünü olduğu belli."
  • "Tam bedeninizi öneriyorum. Çok konforlu. Çok hafif. Çok şık ve güzel."
Ürünü İncele

Bu içerik 10 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

