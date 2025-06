Babanıza "İyi ki varsın!" demenin en güzel yolu! İşte hediye parfüm önerileri

Babalar Günü yaklaşırken hayatımızın her anında arkamızda duran, sessizce destek olan, çoğu zaman sevgisini kelimeler yerine davranışlarıyla gösteren babalarımızı mutlu etmenin tam zamanı. Ona kocaman bir “İyi ki varsın” demenin, sarılıp teşekkür etmenin ve elbette her kullanışında sizi hatırlayacağı şık bir hediye vermenin en güzel yollarından biri de parfüm! Biz de tam bu yüzden her zevke hitap eden, babanızın kendini özel hissedeceği birbirinden güzel parfümleri bir araya getirdik. İşte detaylar!

1. Güçlü ve tutkulu babalara: Versace Eros EDT Erkek Parfümü (100 ml)

Babanızın içindeki enerjiyi ve tutkuyu dışa vuran bir hediye arıyorsanız Versace Eros harika bir tercih. Nane, elma ve limonun ferah başlangıcı, derinleşen tonlarda gelen tonka fasulyesi, amber ve vanilyayla sıcaklık ve çekicilik kazanıyor. Güçlü ve kendinden emin duruşuyla dikkat çekmek isteyen babaların karakterine uyan parfüm, hem gündüz kullanıma uygun hem de yaz akşamlarında şıklığını tamamlayacak kadar etkileyici.

Kullanıcılar ne diyor?

"Vazgeçilmez parfümüm, oldukça hoş ve dikkat çekici bir kokusu var. Kalıcılık konusunda EDT olduğu için EDP olanlarla kıyaslamak doğru olmaz, tatmin edici bir süre kalıyor kokusu. Günde bir kez sıkarak tüm günü çıkarabiliyorsunuz. Tavsiye ediyorum."

"Harika ötesi, efsane bir parfüm. Kokusu bir gün geçtiği halde hiç bir şekilde çıkmıyor. Bu kadar kalıcı bir parfüm görmedim, duymadım hiç. Tereddütsüz düşünmeden alın."

2. Doğal ve ferah tarzı sevenlere: Dolce & Gabbana Light Blue EDT Parfüm (100 ml)

Akdeniz esintisini bir şişeye sığdıran Light Blue, sade ve ferah kokulardan hoşlanan babalar için ideal bir hediye. İlk sıkıldığında hissedilen yeşil elma, limon ve yaban sümbülü gibi notalar babanızın enerjisini yansıtırken bambu, yasemin ve beyaz gül ile derinleşen koku ona sofistike bir hava kazandırır. Hafif yapısı sayesinde yaz aylarında da günlük hayatta rahatlıkla tercih edilebilecek parfüm, misk ve amberle tamamlanan alt notalarında ise kalıcılığını artırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu parfümü bir süredir kullanıyorum, kalitesi iyi ve ciltte kalıyor.”

“Bu parfümü her gün sıkıyorum. Çok taze ve temiz ve yabancılardan birçok iltifat alıyorum.”

3. Ağırbaşlı babalara özel: Hermes Terre D'hermès EDT Erkek Parfüm (100 ml)

Ayakları yere sağlam basan babalar için Hermes Terre D’Hermès özel bir parfüm. Greyfurt ve portakal ile ferah başlayan koku, ardından gelen karabiber ve sardunya notalarıyla baharatlı bir derinlik kazanıyor. Alt notalardaki sedir ağacı, vetiver, paçuli ve benzoin gibi odunsu bileşenler ise kokuyu güçlü ve kalıcı hale getiriyor. Ne abartılı ne sıradan, tam kararında bir parfüm olan Terre D’Hermès, Babalar Günü’nde fark yaratacak bir hediye!

Kullanıcılar ne diyor?

“Yeni ve modern bir koku ama klasik bir kokuya özgü o tanıdık ve hoş hissiyatı veren ekstra bir güce sahip.”

“Oldukça yoğun ve kalıcı bir parfüm. Hafif odunsu ve taze bir notaya sahip çok hoş bir koku. Övgüler alıyorum ve kullanmaktan gerçekten keyif alıyorum.”

4. Aktif babalara: Davidoff Cool Water EDT Ekek Parfümü (125 ml)

Enerjisiyle dikkat çeken babalar için Davidoff Cool Water tam bir yaz klasiği. Nane, lavanta ve yeşil elma ile açılan koku, ortalarda sardunya, yasemin ve sandal ağacının maskülen tonlarıyla dengeleniyor. Dip notalardaki misk, sedir ve kehribar ise kokunun kalıcılığını artırıyor ve daha yoğun bir etki bırakıyor. Spor yaparken ya da günlük kombinlerinde ferah ama etkileyici bir parfüm arayan babanız için Davidoff Cool Water çok iyi bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok hoş kokulu bir parfüm, sürdüğünüz ilk dakikalarda yeterince hissedebiliyorsunuz. 4-5 saat sürüyor ve sonrasında bir cilt kokusu haline geliyor, ilkbahar yaz aylarında gündüzleri tazeliği için sıkılabilecek bir parfüm.”

“Uzun süre kalıcı, ferah kokuyor ve baskın değil. İlk 5 dakikadaki kokusu oldukça keskin ancak sonrasında güzel ve ferah kokuyor, gerçekten güçlü.”

5. Güçlü ve karizmatik: Dior Sauvage EDT Erkek Parfüm (100 ml)

Karizmatik, ne istediğini bilen ve dikkatleri üzerine çekmeyi seven babalar için Dior Sauvage vazgeçilmez bir parfüm. Bergamot ve Sichuan biberiyle enerjik başlayan koku, orta notalarda lavanta, pembe biber ve vetiverle zenginleşiyor. Vanilya ve amberin kattığı sıcaklık ise kokuyu hem gizemli hem kalıcı hale getiriyor. Dior Sauvage, hem gündüz hem gece kullanımına uygun olduğundan babanız için çok yönlü bir parfüm alternatifi.

Kullanıcılar ne diyor?

“Eau de toilette yerine eau de parfum denemeye karar verdim. Kesinlikle daha baharatlı, misk kokulu, odunsu ve daha önce kokladığım toilette versiyonundan biraz daha tatlı. Yine de mükemmel bir koku.”

“Her insanın vücut kimyası farklıdır ve kokular genellikle farklı kişilerde farklı kokar. Bu kolonyanın kurumasını seviyorum, tatlılık yerini taze, temiz, biraz sentetik (kötü anlamda değil) bir koku bırakıyor. Kesinlikle daha sıcak havalar için güzel.”

6. Modern babalara: Emporio Armani Stronger With You EDT Parfüm (100 ml)

Tatlı ve baharatlı notaların harika bir uyumu olan Emporio Armani Stronger With You, kakule, pembe biber ve menekşe yaprağı ile enerjik başlarken orta notalardaki adaçayı ve kestane ile sıcak bir his yaşatıyor. Son notalarda hissedilen isli vanilya ve odunsu dokunuşlar ise kokuyu kalıcı ve etkileyici hale getiriyor. Stronger With You, kış ve sonbahar aylarında daha yoğun hissedilse de dört mevsim kullanılabilecek kadar dengeli bir kokuya sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

“Koku kalıcı bir izlenim bırakıyor. Bu özel koku bana defalarca soruluyor ve olumlu yorumlar alıyorum. Günlük kullanımın yanı sıra özel günlerde de kullanıma uygun.”

“Stronger With You'nun koku bileşimi etkileyici. Baharatlı ve odunsu notaların birleşimi, kokuya çarpıcı ama zarif bir nota katıyor. Eau de Toilette'in kalıcılığı olağanüstü. Gün boyunca kokunun tadını çıkarmak için sabahları birkaç sprey yeterli.”

7. Zamansız kokulardan hoşlananlara: Calvin Klein Ck One Eau EDT Parfüm (200 ml)

Yılların eskitemediği bir klasik olan CK One, sade ama etkileyici kokuları seven babalar için mükemmel bir hediye. Mandalina, bergamot ve papaya gibi taze notalarla açılıp yasemin, menekşe ve gül gibi çiçeksi dokunuşlarla yumuşuyor. Alt notalarda yer alan misk ve amber ise parfüme tenle uyum sağlayan bir kalıcılık katıyor. Özellikle hafif ama karakterli kokuları seven babalar için CK One kesinlikle şans verilmesi gereken parfümlerden.

Kullanıcılar ne diyor?

“Günlük kullanım için çok güzel. Fiyatı ve dayanıklılığı için beş yıldızı hak ediyor. Kalıcılığı yaklaşık 5 ila 7 saat.”

“Harika kokuyor ve paraya değer. Ferahlatıcı ve hafif bir koku, bu yüzden ilk kez parfüm satın alanlar için güvenli bir seçim olduğunu düşünüyorum. Günlük kullanım için mükemmel ve her duruma uyan çok yönlü bir koku.”

8. İşlevsellikten yana olanlara: Burberry Classic EDT Parfüm (100 ml)

Bergamot, lavanta ve nane ile başlayan Burberry Classic, sardunya ve sandal ağacı ile orta notalarda çiçeksi ve odunsu bir denge kuruyor. Dipte yer alan amber ve sedir ağacı ise kokunun güçlü ve kalıcı bir etki yaratmasını sağlıyor. Ofiste ya da özel günlerde her mevsim rahatlıkla kullanılabilecek parfüm, klasik kokuları seven ama modern notalardan da vazgeçmeyen babalara özel bir hediye alternatifi.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu eau de toilette bir klasiktir. Odunsu, aromatik notasıyla hala taze bir his verir ve hem genç hem de genç ruhlu erkekleri memnun edebilir."

“Klasik burberry çok güzel kokan bir parfüm. Çok baskın değil ama tüm gün kalıcı. Kocam bunu her gün işe giderken kullanıyor ve çok iltifat aldı. Günümüzdekilere kıyasla çok uygun fiyatlı, harika bir koku!”

9. Gün boyu enerjik olan babalara: Hugo Boss Bottled EDT Erkek Parfüm

Sabah sıkıldığında akşama kadar kalıcılığını sürdüren Hugo Boss Bottled Her daim enerjik ve aktif olan babalar için çok iyi bir tercih. Elma, tarçın ve bergamotla başlayan koku, sardunya ve karanfil ile sıcaklık kazanıyor. Alt notalarda yer alan sandal ağacı, zeytin ağacı ve vetiver gibi tonlar ise kokunun gücünü pekiştiriyor. Zamana ayak uyduran ama özünden şaşmayan babanıza Bottled parfümle hoş bir sürpriz yapabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bottled EDT'nin büyük bir hayranıyım ve bu kokuyu tüm kalbimle tavsiye edebilirim. Zamansız zarafeti temsil ediyor ve bana güne başlamak için ihtiyaç duyduğum güveni veriyor."

"Koku sofistike, erkeksi ve çok yönlü. Bu kokunun bir artı noktası da çok yönlülüğü. Bottled EDT çeşitli durumlar ve mevsimler için uygun. İster yazın ister kışın ister ofiste ister boş zamanlarınızda, bu koku her zaman mükemmel."

10. Keşfetmeyi seven maceraperestlere: Montblanc Explorer For Men EDT Parfüm (100 ml)

Gezmeyi seven bir babanız varsa Montblanc Explorer tam da onun tarzı olabilir. Bergamot, pembe biber ve adaçayı ile başlayan bu egzotik koku, Haiti vetiveri ve deri notalarıyla güçlü ve özgün bir karaktere bürünüyor. Alt notalarda ise ambroksan, paçuli ve kakao çekirdeği gibi sıra dışı bileşenlerle kalıcılığı artırıyor. Cesur, kendine güvenen ve sıradanlığı sevmeyen babanıza hediye edeceğiniz bu parfüm, onun her kullanımda kendini farklı bir yolculuğa çıkmış gibi hissetmesini sağlayacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kocam için aldım. Kokusu çok yoğun ve uzun süre kalıcı. Bileklerime sıktım, yıkadım ve duş aldım ama yine de kokusunu biraz alabiliyorum.”

“Çok güzel ve hoş bir koku, çok hoş bir tasarım. Uzun süre dayanır (Yaklaşık 6 saat sonra hala çok yoğun; 8 saat sonra hala 'koklanıyor' ama hafifliyor; 10 saat sonra sönüyor). Sonuç olarak Montblanc'ın tavsiye ettiğim çok iyi bir ürünü!”

