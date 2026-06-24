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Star Wars hayranları buraya: LEGO Kylo Ren Kaskı yapım setinde indirim var
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Star Wars hayranları buraya: LEGO Kylo Ren Kaskı yapım setinde indirim var

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Star Wars hayranlarına harika bir haberimiz var! Prime Day fırsatları devam ederken, bugünün indirimli ürünler listesinde koleksiyon sahiplerinin ve hobi tutkunlarının gözdesi bir set dikkat çekiyor: Güç Uyanıyor filminin ikonik kötü karakterini masanıza taşıyan LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı. Kısa süreliğine Prime Day’e özel fiyatı düşen bu koleksiyon setini kaçırmamak için acele edin.

Star Wars hayranlarına güzel bir haberimiz var. Prime Day listelerinde öne çıkan LEGO Kylo Ren Kaskı seti, şu an indirimli fiyatıyla satışta. 529 parçadan oluşan bu maket, tamamlandığında sergileme standıyla şık bir dekor oluşturuyor. Hem yetişkinler için iyi bir hobi ürünü hem de güzel bir koleksiyon parçası arıyorsanız, hazır fiyatı düşmüşken bu LEGO setine bir şans verebilirsiniz.

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LEGO Star Wars: Güç uyanıyor Kylo Ren Kaskı Yapım Seti (529 Parça)

Star Wars hayranları buraya: LEGO Kylo Ren Kaskı yapım setinde indirim var 1

Toplamda 529 parçadan oluşan LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı (75415) yapım seti, karakterin sinematik evrendeki ikonik kask çizgilerini, maskesindeki kendine has kaplamaları ve agresif yapısını LEGO parçalarıyla canlandıryoır. Tamamlandığında 18 cm yüksekliğe, 11 cm genişliğe ve 13 cm derinliğe ulaşan model, üzerinde özel karakter isim levhası barındıran şık ve inşa edilebilir bir sergileme standıyla birlikte geliyor. Star Wars: Güç Uyanıyor filminin anılarını tazeleyen ve LEGO Star Wars kask serisinin en göz alıcı parçalarından biri olan bu set, ev veya ofis için mükemmel bir dekorasyon tercihi.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Her şey harika. Dekorasyon olarak muhteşem. Her zamanki gibi süper."
  • "Her zamanki gibi mükemmel işçilik, daha azı beklenemezdi. Çok güzel bir kask."
Ürünü İncele

Bu içerik 24 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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