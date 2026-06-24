Samsung'un ezberleri bozan akıllı telefonu Galaxy S25 Ultra'nın fiyatı düştü

Akıllı telefon dünyasında yapay zekanın sınırlarını zorlayan Samsung Galaxy S25 Ultra, bir telefon olmanın ötesine geçiyor. Güçlü Snapdragon işlemcisi, 200 MP kamerası, dahili S Pen'i ve Galaxy AI teknolojileriyle üretkenliği, yaratıcılığı ve günlük kullanımı bir üst seviyeye taşıyan cihaz, teknoloji tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Eğer üst düzey performans, gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri ve yapay zeka destekli bir kullanıcı deneyimi arıyorsanız hazır indirimdeyken Samsung Galaxy S25 Ultra'ya bir şans verebilirsiniz.

Samsung Galaxy S25 Ultra, Yapay Zeka(AI) Telefon (Samsung Türkiye Garantili)

Samsung'un şimdiye kadar ürettiği en gelişmiş telefonlardan biri olan Samsung Galaxy S25 Ultra; 6.9 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X ekranıyla son derece akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamera, 50 MP telefoto kamera ve 50 MP periskop telefoto kameraya sahip cihaz, 8K video kaydı, gelişmiş gece modu ve yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileri sayesinde profesyonel seviyede fotoğraf ve video çekimleri yapabiliyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın en önemli yeniliklerinden biri Galaxy AI adı verilen yapay zeka özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Canlı çeviri, ses kayıtlarını metne dönüştürme, metin özetleme, fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırma, Circle to Search ve Google Gemini entegrasyonu gibi özellikler günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Telefon, 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla yoğun kullanımda bile bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Titanyum çerçeve ve IP68 sertifikası cihazı suya ve toza karşı dayanıklı hale getirirken, kutu içine entegre edilen S Pen kalemi not alma, çizim yapma ve üretkenlik odaklı kullanım için önemli avantajlar sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"290 şarj döngüsü sonunda batarya sağlığı hâlâ 100, cihazı anlatmaya gerek yok."

"S26 Ultra'dan daha başarılı bir telefon. Çerçeve titanyum olması kesinlikle daha iyi."

"Ürün çok iyi, ürüne laf yok. Çok çabuk teslim edildi. Hıza da lafım yok lakin kargocu eve çıkma zahmetine katlanmayıp kutuya bırakıp gitmiş. Ya çalınsaydı. Ya üstüne yağmur yağsaydı ya ezilseydi. Tek sıkıntı bu. Onun haricinde S serisi muhteşem bir telefon. Tıpkı mersedes S serisi gibi :)"

"S26 ile kıyaslama yapılırsa kişisel günlük kullanımda farkı anlayabilecek değişikliklere ilave %40 vermek istemiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Hız, kalite, donanım."

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.